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Kawasaki Z650 का नया 'S' वेरिएंट भारत में हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Kawasaki Z650 का नया 'S' वेरिएंट हुआ लॉन्च ( फोटो - Kawasaki India )

हैदराबाद: प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी Kawasaki India ने भारतीय बाजार के लिए अपनी Kawasaki Z650 का एक नया 'S' वेरिएंट लॉन्च किया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल की कीमत 7.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है. इस नए 'S' वेरिएंट में बदली हुई स्टाइलिंग, अतिरिक्त तकनीक और एक नई कलर स्कीम इस्तेमाल की गई है.

नई Kawasaki Z650 S का पावरट्रेन

इस मोटरसाइकिल में 649cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन लगाया गया है, जो 67 bhp की पावर और 64 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड ट्रांसमिशन को जोड़ा गया है. इस बाइक में असिस्ट एंड स्लिपर क्लच के साथ-साथ डुअल थ्रॉटल वॉल्व टेक्नोलॉडी भी दी गई है. नए Kawasaki Z650 S की सीट हाइट 805 mm रखी गई है, और इसके फ्यूल टैंक की क्षमता 15 लीटर है.

Kawasaki Z650 का नया 'S' वेरिएंट (फोटो - Kawasaki India) नई Kawasaki Z650 S के फीचर्स

इस मोटरसाइकिल में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, MY27 Z650 S में 4.3-इंच का TFT कलर इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जिसका डिस्प्ले लेआउट बदला गया है. इसके साथ ही, Kawasaki के ऑफिशियल एप्लिकेशन के जरिए बाइक में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की सुविधा का लाफ उठाया जा सकता है. इसके अलावा, इस मोटरसाइकिल में ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, और एक एक्सेसरी के तौर पर इसमें क्विकशिफ्टर का विकल्प भी दिया गया है. बाइक के अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें इकोनॉमिकल राइडिंग इंडिकेटर और ABS जैसे फीचर्स शामिल हैं. Kawasaki Z650 का नया 'S' वेरिएंट (फोटो - Kawasaki India)