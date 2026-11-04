Kawasaki Z650 का नया 'S' वेरिएंट भारत में हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Kawasaki India ने भारत के लिए अपनी Kawasaki Z650 का एक नया 'S' वेरिएंट लॉन्च किया है. इसकी कीमत 7.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : November 4, 2026 at 3:56 PM IST
हैदराबाद: प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी Kawasaki India ने भारतीय बाजार के लिए अपनी Kawasaki Z650 का एक नया 'S' वेरिएंट लॉन्च किया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल की कीमत 7.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है. इस नए 'S' वेरिएंट में बदली हुई स्टाइलिंग, अतिरिक्त तकनीक और एक नई कलर स्कीम इस्तेमाल की गई है.
नई Kawasaki Z650 S का पावरट्रेन
इस मोटरसाइकिल में 649cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन लगाया गया है, जो 67 bhp की पावर और 64 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड ट्रांसमिशन को जोड़ा गया है. इस बाइक में असिस्ट एंड स्लिपर क्लच के साथ-साथ डुअल थ्रॉटल वॉल्व टेक्नोलॉडी भी दी गई है. नए Kawasaki Z650 S की सीट हाइट 805 mm रखी गई है, और इसके फ्यूल टैंक की क्षमता 15 लीटर है.
नई Kawasaki Z650 S के फीचर्स
इस मोटरसाइकिल में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, MY27 Z650 S में 4.3-इंच का TFT कलर इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जिसका डिस्प्ले लेआउट बदला गया है. इसके साथ ही, Kawasaki के ऑफिशियल एप्लिकेशन के जरिए बाइक में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की सुविधा का लाफ उठाया जा सकता है.
इसके अलावा, इस मोटरसाइकिल में ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, और एक एक्सेसरी के तौर पर इसमें क्विकशिफ्टर का विकल्प भी दिया गया है. बाइक के अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें इकोनॉमिकल राइडिंग इंडिकेटर और ABS जैसे फीचर्स शामिल हैं.
नई Kawasaki Z650 S के हार्डवेयर
नई Kawasaki Z650S में मिलने वाले हार्डवेयर की बात करें तो इसमें ट्यूबलर डायमंड फ्रेम मिलता है, जिसके साथ टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और हॉरिजॉन्टल बैक-लिंक रियर सस्पेंशन दिया गया है. बाइक में 17-इंच के अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं, जिनमें पीछे की तरफ चौड़ा 160-सेक्शन टायर और आगे की तरफ 120-सेक्शन का टायर दिया गया है.
नई Kawasaki Z650 S का डिजाइन और कलर ऑप्शन
नई Z650 S में 'Sugomi' से प्रेरित नई स्टाइलिंग मिलती है, जिसमें चौड़ी बॉडी और मस्कुलर दिखने वाले टैंक श्राउड्स लगाए गए हैं. इसमें 'Supernaked' डिज़ाइन प्रोफाइल को बरकरार रखा गया है और इसके आगे व पीछे LED लाइटिंग भी दी गई है. कलर ऑप्शन की बात करें तो यह बाइक 'पर्ल ब्लिज़र्ड व्हाइट/कैंडी लाइम ग्रीन' कलर स्कीम में पेश की गई है.
नया Kawasaki Z650 S वेरिएंट Kawasaki India की Z-सीरीज़ लाइनअप में शामिल हो गई है, जिसमें पहले से ही Z300, Z650RS, Z900 और Z1100 जैसी बाइक्स मौजूद हैं. बता दें कि यह रेंज अलग-अलग सेगमेंट को कवर करती है. इसमें नई Z300 एक एंट्री-लेवल मॉडल है, जबकि Z900 और Z1100 इस लाइनअप में सबसे ऊपर रखे जाते हैं.