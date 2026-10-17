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भारत में पेश हुई नई Kawasaki Z300 मोटरसाइकिल, जानें कब होगा कीमत का खुलासा

नई Kawasaki Z300 मोटरसाइकिल का खुलासा ( फोटो - Instagram/indiakawasaki )

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Kawasaki India ने भारत में अपनी नई Kawasaki Z300 को पेश कर दिया है, जिससे कंपनी की Z-सीरीज़ की स्ट्रीट-नेकेड मोटरसाइकिलों का लाइनअप का विस्तार हुआ है. यह बाइक Kawasaki Ninja 300 पर आधारित है, हालांकि बाइक में बैठने की सीधी पोज़िशन, बड़ी Z900 से प्रेरित स्टाइलिंग और एक अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है.

नई Kawasaki Z300 का डिजाइन और फीचर्स

Kawasaki Z300 में जापानी निर्माता की Z-सीरीज़ मोटरसाइकिलों वाली आक्रामक स्टाइलिंग दी गई है. इसका ओवरऑल डिज़ाइन बड़ी Kawasaki Z900 से प्रेरित है, जबकि फुल फेयरिंग न होने की वजह से इसे एक क्लासिक 'स्ट्रीटफाइटर' लुक मिलता है.

इस बाइक को बेंगलुरु में एक इवेंट के दौरान पेश किया गया था और यह हरे और काले रंग के विकल्पों में उपलब्ध होगी. वहीं, पूरी तरह से फेयरिंग वाली Kawasaki Ninja 300 के विपरीत, नई Z300 में एक चौड़ा, सिंगल-पीस हैंडलबार और सीधी राइडिंग पोज़िशन मिलती है. इस सेटअप का उद्देश्य रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए ज़्यादा आरामदायक एर्गोनॉमिक्स प्रदान करना है. एक और उल्लेखनीय बदलाव बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में किया गया है. Kawasaki Ninja 300 में मिलने वाले सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जगह, नई Kawasaki Z300 में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और अन्य कनेक्टेड फीचर्स के साथ एक TFT डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है. नई Kawasaki Z300 का इंजन और गियरबॉक्स

नई Z300 में Ninja 300 में मिलने वाला ही 296cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन ही इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 39 hp की पावर और 26.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा जाता है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इस नई मोटरसाइकिल के पूरे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जानकारी नहीं दी है, और इसकी कीमत की घोषणा के साथ ही बाकी डिटेल्स भी सामने आ सकती है.