भारत में पेश हुई नई Kawasaki Z300 मोटरसाइकिल, जानें कब होगा कीमत का खुलासा
Kawasaki India ने भारत में अपनी नई Kawasaki Z300 को पेश कर दिया है. इसकी कीमत का खुलासा 20 अक्टूबर को किया जाएगा.
Published : October 17, 2026 at 5:13 PM IST
हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Kawasaki India ने भारत में अपनी नई Kawasaki Z300 को पेश कर दिया है, जिससे कंपनी की Z-सीरीज़ की स्ट्रीट-नेकेड मोटरसाइकिलों का लाइनअप का विस्तार हुआ है. यह बाइक Kawasaki Ninja 300 पर आधारित है, हालांकि बाइक में बैठने की सीधी पोज़िशन, बड़ी Z900 से प्रेरित स्टाइलिंग और एक अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है.
नई Kawasaki Z300 का डिजाइन और फीचर्स
Kawasaki Z300 में जापानी निर्माता की Z-सीरीज़ मोटरसाइकिलों वाली आक्रामक स्टाइलिंग दी गई है. इसका ओवरऑल डिज़ाइन बड़ी Kawasaki Z900 से प्रेरित है, जबकि फुल फेयरिंग न होने की वजह से इसे एक क्लासिक 'स्ट्रीटफाइटर' लुक मिलता है.
इस बाइक को बेंगलुरु में एक इवेंट के दौरान पेश किया गया था और यह हरे और काले रंग के विकल्पों में उपलब्ध होगी. वहीं, पूरी तरह से फेयरिंग वाली Kawasaki Ninja 300 के विपरीत, नई Z300 में एक चौड़ा, सिंगल-पीस हैंडलबार और सीधी राइडिंग पोज़िशन मिलती है. इस सेटअप का उद्देश्य रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए ज़्यादा आरामदायक एर्गोनॉमिक्स प्रदान करना है.
एक और उल्लेखनीय बदलाव बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में किया गया है. Kawasaki Ninja 300 में मिलने वाले सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जगह, नई Kawasaki Z300 में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और अन्य कनेक्टेड फीचर्स के साथ एक TFT डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है.
नई Kawasaki Z300 का इंजन और गियरबॉक्स
नई Z300 में Ninja 300 में मिलने वाला ही 296cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन ही इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 39 hp की पावर और 26.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा जाता है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इस नई मोटरसाइकिल के पूरे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जानकारी नहीं दी है, और इसकी कीमत की घोषणा के साथ ही बाकी डिटेल्स भी सामने आ सकती है.
पैरेलल-ट्विन इंजन का इस्तेमाल Kawasaki Z300 को एंट्री-लेवल परफॉरमेंस सेगमेंट की कई सिंगल-सिलेंडर मोटरसाइकिलों से अलग बनाता है. हालांकि, इसका कुल परफॉरमेंस और वैल्यू प्रपोजीशन इसके फाइनल स्पेसिफिकेशन्स और कीमत पर निर्भर करेगा.
नई Kawasaki Z300 की कीमत और प्रतिद्वंद्वी
जानकारी के अनुसार, Kawasaki आगामी 20 अक्टूबर को नई Z300 की कीमत की घोषणा करने वाली है, और इसकी बुकिंग एक दिन पहले ही शुरू की जाएगी. भारतीय बाजार में, इस मोटरसाइकिल को कंपनी की Z-Series रेंज के शुरुआती मॉडल के तौर पर पेश किया जाएगा.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी तरह से फेयरिंग वाली Kawasaki Ninja 300 की कीमत मौजूदा समय में 3.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. ऐसे में संभावना है कि नई Z300 की कीमत 3 लाख रुपये से कम हो सकती है. इस बाइक के साथ कंपनी उन खरीदारों को आकर्षित करना चाहती है, जो ट्विन-सिलेंडर वाली 'नेकेड' मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं.
इस कीमत के साथ यह नई बाइक उन खरीदारों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है, जिनमें KTM 390 Duke R और TVS Apache RTR 310 जैसी बाइक्स शामिल हैं.