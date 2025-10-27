ETV Bharat / technology

नई Kawasaki KLE500 ग्लोबल मार्केट के लिए हुई लॉन्च, जानें कैसा है इसका डिजाइन

2026 Kawasaki KLE500 का डिजाइन इसके डिज़ाइन की बात करें तो, Kawasaki KLE500 में कॉम्पैक्ट हेडलाइट, लंबी विंडस्क्रीन और पतले फ्यूल टैंक के साथ रैली से प्रेरित स्टाइलिंग दी गई है. इसे स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर बनाया गया है, जिसका वज़न लगभग 19 किलोग्राम है.

2026 Kawasaki KLE500 का इंजन नई Kawasaki KLE500 में वही 451cc, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो Kawasaki Ninja 500 और Eliminator 500 में भी मिलता है. हालांकि कंपनी ने अधिकतम आउटपुट आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह इंजन 45.4 bhp की पावर और 42.6 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. कंपनी ने KLE में Versys 650 जैसे बड़े फ्रंट और रियर स्प्रोकेट दिए हैं.

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki ने अपनी नई Kawasaki KLE500 का खुलासा कर दिया है. इस मोटरसाइकिल को EICMA 2024 में पहली बार प्रदर्शित किया गया था. कंपनी ने मोटरसाइकिल को अभी अमेरिकी बाज़ार में लॉन्च किया गया है, और इसे दो वेरिएंट - स्टैंडर्ड और SE में उतारा गया है.

मोटरसाइकिल में सस्पेंशन के लिए 210 मिमी ट्रेवल वाला नॉन-एडजस्टेबल 43 मिमी KYB USD फोर्क इस्तेमाल किया गया है, जबकि बाइक के रियर में 200 मिमी ट्रेवल वाला प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलता है.

Kawasaki ने बताया है कि सीट की ऊंचाई 860 मिमी रखी है, जबकि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस अपेक्षाकृत कम 172 मिमी है. तुलना के लिए, Royal Enfield Himalayan 450 में 230 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. दोनों बाइक्स में 21-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर व्हील सेटअप समान है.

Kawasaki KLE500 के मानक वेरिएंट में एलसीडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जबकि SE वेरिएंट में 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है. इसके SE वेरिएंट में लंबी विंडस्क्रीन, नकल गार्ड, बड़ी स्किड प्लेट और फुल एलईडी लाइटिंग भी दी गई है.

2026 Kawasaki KLE500 की कीमत

कीमत की बात करें तोअमेरिका में इसके बेस KLE500 को 6,599 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 5.80 लाख रुपये है, जबकि हाई-स्पेक SE वेरिएंट की कीमत 7,499 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 6.58 लाख रुपये है. तुलना के लिए, अमेरिका में Kawasaki Ninja 500 की रीटेल कीमत 5,799 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 5.09 लाख रुपये है.

वहीं, भारत में CKD आयात के रूप में इसकी कीमत 5.66 लाख रुपये है. इसके आधार पर, अगर कंपनी नई Kawasaki KLE500 को इसी रास्ते से भारत लाती है, तो इसकी कीमत लगभग 6.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है. Kawasaki KLE500 के साल 2026 में भारत आने की उम्मीद है.