ग्लोबल मार्केट के लिए पेश हुई नई Jawa 730 Twin, क्या भारत में होगी लॉन्च? जानें यहां

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता Jawa Moto ने ग्लोबल मार्केट के लिए नई Jawa 730 Twin मोटरसाइकिल को पेश किया है. हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि यह मॉडल भारत में अभी बिकने वाली जावा मोटरसाइकिलों से जुड़ा नहीं है. भारतीय बाज़ार में, Jawa और Yezdi ब्रांड्स को Classic Legends द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिसके पास Mahindra Group के तहत इन प्रोडक्ट्स को लोकल लेवल पर बनाने और बेचने का काम किया जाता है. वहीं दूसरी ओर, Jawa 730 Twin को ओरिजिनल चेक ब्रांड ने डेवलप किया है, जो अभी भी आज़ाद रूप से काम कर रहा है. Jawa 730 Twin (फोटो - Jawa Moto) Jawa 730 Twin का डिजाइन

Jawa 730 Twin के डिज़ाइन की बात करें तो, इसमें मॉडर्न और रेट्रो एलिमेंट्स को मिक्स किया गया है, हालांकि इसे किसी एक कैटेगरी में रखना आसान नहीं है. इसमें एक कॉम्पैक्ट प्रोफ़ाइल दिया गया है, जिसमें स्कल्पटेड फ्यूल टैंक, खुला फ्रेम और एक छोटा टेल सेक्शन दिया गया है. इसमें आगे की तरफ, गोल LED हेडलैंप और सिंपल बॉडीवर्क इसे मिनिमल लुक देते हैं.