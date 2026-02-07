ग्लोबल मार्केट के लिए पेश हुई नई Jawa 730 Twin, क्या भारत में होगी लॉन्च? जानें यहां
Jawa Moto ने ग्लोबल मार्केट के लिए नई Jawa 730 Twin मोटरसाइकिल को पेश किया है. इसमें 730cc इंजन का इस्तेमाल किया गया है.
Published : February 7, 2026 at 3:04 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता Jawa Moto ने ग्लोबल मार्केट के लिए नई Jawa 730 Twin मोटरसाइकिल को पेश किया है. हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि यह मॉडल भारत में अभी बिकने वाली जावा मोटरसाइकिलों से जुड़ा नहीं है.
भारतीय बाज़ार में, Jawa और Yezdi ब्रांड्स को Classic Legends द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिसके पास Mahindra Group के तहत इन प्रोडक्ट्स को लोकल लेवल पर बनाने और बेचने का काम किया जाता है. वहीं दूसरी ओर, Jawa 730 Twin को ओरिजिनल चेक ब्रांड ने डेवलप किया है, जो अभी भी आज़ाद रूप से काम कर रहा है.
Jawa 730 Twin का डिजाइन
Jawa 730 Twin के डिज़ाइन की बात करें तो, इसमें मॉडर्न और रेट्रो एलिमेंट्स को मिक्स किया गया है, हालांकि इसे किसी एक कैटेगरी में रखना आसान नहीं है. इसमें एक कॉम्पैक्ट प्रोफ़ाइल दिया गया है, जिसमें स्कल्पटेड फ्यूल टैंक, खुला फ्रेम और एक छोटा टेल सेक्शन दिया गया है. इसमें आगे की तरफ, गोल LED हेडलैंप और सिंपल बॉडीवर्क इसे मिनिमल लुक देते हैं.
Jawa 730 Twin का पावरट्रेन
मौजूदा समय में, Jawa की ग्लोबल वेबसाइट पर उसके 750 प्लेटफॉर्म के तहत तीन मॉडल्स लिस्ट किया गया है. इन नई 730 Twin में भी वही 730cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 8,200 rpm पर 74 bhp की पावर देता है. Jawa Moto का कहना है कि यह इंजन स्विस इंजीनियरिंग फर्म सूटर रेसिंग टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर डेवलप किया गया है.
सस्पेंशन के लिए इस मोटरसाइकिल में एडजस्टेबल KYB अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक का इस्तेमाल किया गया है. ब्रेकिंग हार्डवेयर में आगे की तरफ ट्विन ब्रेम्बो कैलिपर्स शामिल हैं, जबकि बाइक में दोनों सिरों पर 17-इंच अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं.
अन्य फीचर्स की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में फुल LED लाइटिंग और स्मार्टफोन-कनेक्टिविटी फंक्शन दिया गया है, जोकि TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ज़रिए कॉल और मैसेज अलर्ट, के साथ नेविगेशन भी मिलता है.
Jawa 730 Twin को इस साल के आखिर में चेक रिपब्लिक में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है. हालांकि, क्योंकि इस मोटरसाइकिल को यूरोप में Jawa Moto ने खुद डेवलप किया है, इसलिए इसका भारत में बिकने वाली Jawa रेंज से कोई लेना-देना नहीं है. ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि इस मोटरसाइकिल को भारत में लॉन्च किया जाएगा.