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ग्लोबल मार्केट के लिए पेश हुई नई Jaguar Type 01 इलेक्ट्रिक GT, 1000 bhp पावर के साथ मिलेगी 720 KM की रेंज

ग्लोबल मार्केट के लिए Jaguar Type 01 Electric GT का खुलासा ( फोटो - Jaguar Land Rover )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Jaguar ने बड़ा ही कठिन समय झेला है, और बाजार में गिरकर एक बार फिर अपनी जगह बनानी शुरू की है. ऐसे में Jaguar अपनी पहली बिल्कुल नई कार - Jaguar Type 01 – के साथ काफी उम्मीद लगाए हुए हैं. इसे सबसे पहले Type 00 कॉन्सेप्ट के तौर पर प्रदर्शित किया गया था, जिस पर लोगों की राय बहुत अलग-अलग और ज़बरदस्त थी. इसके बाद, इसे सड़क पर चलने लायक फ़ाइनल रूप देने में लगभग दो साल का समय लग गया.

इसकी लंबाई पांच मीटर से ज़्यादा है, इसमें लंबा बोनट और हैरानी की बात है कि छोटा केबिन मिलता है, जिसमें शीशे वाला हिस्सा (ग्लासहाउस) और भी छोटा है. कॉन्सेप्ट की तरह ही, सड़क पर चलने वाली इस कार में भी पीछे की तरफ़ कोई शीशा (रियर विंडस्क्रीन) नहीं लगाई गई है.

Jaguar Type 01 का डिजाइन और स्टाइल नई Jaguar Type 01 के डिजाइन की बात करें तो इसके और इसके कॉन्सेप्ट वर्जन के बीच एकमात्र ध्यान देने योग्य अंतर यह है कि इस प्रोडक्शन कार में चार दरवाज़े दिए गए हैं, जबकि कॉन्सेप्ट मॉडल में दो ही दरवाज़े थे. इसके अलावा, Jaguar Type 01 काफी हद तक (या निराशाजनक रूप से, यह आपके नज़रिए पर निर्भर करता है) Type 00 शो कार जैसी ही है.

अमेरिका में अपना वर्ल्ड प्रीमियर करने वाली Jaguar Type 01 की शुरुआती कीमत इसके घरेलू मार्केट में 1,30,000 GBP है, जो भारतीय रुपये के अनुसार करीब 1.66 करोड़ रुपये के बराबर है. Jaguar Type 01 के लिए ऑर्डर 2027 की शुरुआत से लिए जाएंगे, और इसकी डिलीवरी अगले साल की दूसरी छमाही में शुरू होगी. माना जा रहा है कि इसी दौरान इस कार को भारत में भी उतारा जाएगा.

इसकी सपाट और एक ही ढांचे जैसी दिखने वाली बॉडी को बड़े 23-इंच के व्हील्स पर रखा गया है, जो इसे सड़क पर नियंत्रित रखते हैं, और इसके पिछले हिस्से (टेल सेक्शन) का डिज़ाइन निश्चित रूप से लोगों की अलग-अलग राय का विषय बनेगा.

Jaguar Type 01 का इंटीरियर और फीचर्स

इंटीरियर बात करें तो इसके काफ़ी बड़े साइज़ के बावजूद, Jaguar Type 01 में सिर्फ़ चार यात्रियों के बैठने के लिए स्पेस दिया गया है. केबिन के बीच में एक सेंट्रल स्पाइन मिलती है, जो इसे अलग-अलग हिस्सों में बांटती है, जिन्हें जगुआर 'इंडिविजुअल स्पेस' कहता है. वहीं, इसका डैशबोर्ड भी काफी सिंपल रखा गया है, और यहां तक कि इसमें कोई भी फिजिकल स्विच या बटन नहीं मिलता है.

Jaguar Type 01 Electric GT का रियर प्रोफाइल (फोटो - Jaguar Land Rover)

ड्राइवर के सामने 24-इंच की OLED स्क्रीन मिलती है, और कार के ज़्यादातर कंट्रोल डैश पर लगी 'स्मार्टफ़ोन-स्टाइल' वाली वर्टिकल टचस्क्रीन से ऑपरेट किए जा सकेंगे. Jaguar के बयान के मुताबिक, नई Type 01 में एक बड़ी, फिक्स्ड ग्लास रूफ दी गई है, और साथ ही 'पैनोरमिक साउंडबार के साथ सेंसरी ऑडियो सीट्स' भी मिलती है.

Jaguar Type 01 की परफॉर्मेंस, बैटरी और रेंज

नई Jaguar Type 01 के बारे में सबसे खास बात यह है कि यह सड़क पर कैसा परफॉर्म करती है. इस कार में तीन इलेक्ट्रिक मोटरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनकी कुल पीक पावर 1,016 bhp और टॉर्क 1,365 Nm है, जो इसे अब तक की सबसे पावरफुल सड़क पर चलने वाली Jaguar बनाती है. इतनी ज़्यादा पावर के साथ, Jaguar Type 01 सिर्फ़ 3.2 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है.

Jaguar Type 01 Electric GT का सीटिंग लेआउट (फोटो - Jaguar Land Rover)

बता दें कि हाल ही में लॉन्च हुई Porsche Cayenne Turbo Electric इस रफ्तार को 2.5 सेकंड में हासिल कर लेती है, लेकिन Jaguar, Type 01 के 100 से 180 kmph की रफ़्तार पकड़ने में लगने वाले चार सेकंड के समय पर ज़ोर देती है. यह इस ग्रैंड-टूरर में मौजूद बेमिसाल पावर का असली सबूत है.

इस कार की इलेक्ट्रिक मोटर 118 kWh की बैटरी से पावर हासिल करती है. साइज़ के मामले में यह बैटरी लगभग वैसी ही है जैसी हाल ही में सामने आई रेंज रोवर इलेक्ट्रिक में मिलती है. इस बैटरी के साथ, नई Jaguar Type 01 WLTP टेस्ट साइकल के हिसाब से 720 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकेगी.

Jaguar Type 01 Electric GT का साइड प्रोफाइल (फोटो - Jaguar Land Rover)

कंपनी का कहना है कि इसे फुल चार्ज करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि नई Type 01 का 850-वोल्ट आर्किटेक्चर 350 kW तक की DC फ़ास्ट-चार्जिंग को सपोर्ट करता है. नई Type 01 की परफ़ॉर्मेंस में इसकी एरो-एफ़िशिएंसी (हवा को आसानी से काटने की क्षमता) का बड़ा हाथ है.