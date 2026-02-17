नए आइवरी कलर ऑप्शन में लॉन्च हुई Jawa 42, जानें क्या है कीमत
Classic Legends ने अपनी Jawa 42 के लिए एक नया आइवरी कलर ऑप्शन लॉन्च किया है. इसकी कीमत 1.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : February 17, 2026 at 4:24 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Classic Legends ने अपनी रेट्रो-मॉडर्न मोटरसाइकिल Jawa 42 के लिए एक नया आइवरी कलर ऑप्शन लॉन्च किया है. कंपनी ने इस नए कलर ऑप्शन की कीमत 1.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अपडेट पूरी तरह से कॉस्मेटिक है, और कंपनी ने मोटरसाइकिल के मैकेनिकल पैकेज में कोई बदलाव नहीं किया है.
Jawa 42 के नए ऑप्शन में क्या है नया
नए कलर ऑप्शन की बात करें तो Jawa 42 का नया पेस्टल आइवरी फ़िनिश इसके मौजूदा बड़े पैलेट में एक बेज टोन के साथ आता है. इसमें नए रेट्रो-इंस्पायर्ड डेकल्स लगाए गए हैं, जो फ़्यूल टैंक और रियर फ़ेंडर पर 'Forty Two' स्क्रिप्ट, और साइड पैनल और हेडलाइट नैसेल पर कॉन्ट्रास्टिंग '42' ग्राफ़िक्स के साथ आते हैं.
नए कलर ऑप्शन के बारे में कंपनी का कहना है कि टियरड्रॉप फ़्यूल टैंक पर चेकर्ड फ़्लैग मोटिफ़ 1960 और 70 के दशक की क्लासिक रेसिंग मोटरसाइकिलों की याद दिलाता है. इसके अलावा, आपको बता दें कि मोटरसाइकिल के सिल्हूट, ऑफ़सेट इंस्ट्रूमेंट कंसोल और ओवरऑल बॉडीवर्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
Jawa 42 का पावरट्रेन
नए Jawa 42 के नए कलर ऑप्शन के अलावा, इसमें मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस मोटरसाइकिल में वहीं मौजूदा 294cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 27.3hp की अधिकतम पावर और 26.8Nm का पीक टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा जाता है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि नया आइवरी कलर ऑप्शन Jawa 42 के साथ उपलब्ध 15वां कलर ऑप्शन है. वहीं कीमत की बात करें तो कंपनी Jawa 42 को 1.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बेच रही है, और नया आइवरी कलर ऑप्शन इसकी रेंज में सबसे ऊपर रखा गया है.