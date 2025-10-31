ETV Bharat / technology

Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ नया iQOO Neo 11, जानें क्या है फीचर्स

iQOO Neo 11 फिलहाल चीन में कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से फेसिंग द विंड, ग्लोइंग व्हाइट, पिक्सेल ऑरेंज और शैडो ब्लैक (चीनी से अनुवादित) रंगों में बिक्री के लिए उपलब्ध है.

इसके अलावा, फोन के 16GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 2,899 युआन यानी लगभग 36,000 रुपये, 16GB + 512GB वेरिएंट की कीमत 3,299 युआन यानी लगभग 41,000 रुपये और 16GB + 1TB वेरिएंट की कीमत 3,799 युआन यानी लगभग 47,000 रुपये रखी गई है.

iQOO Neo 11 की कीमत नए iQOO Neo 11 की कीमत की बात करें तो इसके 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 2,599 युआन यानी लगभग 32,500 रुपये से शुरू होती है. वहीं इसके 12GB + 512GB वेरिएंट की कीमत 2,999 यूआन यानी लगभग 38,500 रुपये रखी गई है.

इस स्मार्टफोन में 7,500mAh की बैटरी इस्तेमाल की गई है, और इसमें 2K रेज़ोल्यूशन और 144Hz तक रिफ्रेश रेट वाला 6.82-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. iQOO Neo 11 चीन में चार कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है. इसके अलावा, इस स्मार्टफोन को धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 और IP69 रेटिंग दी गई है.

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी iQOO ने चीनी बाजार के लिए अपना नया iQOO Neo 11 लॉन्च कर दिया है. Vivo के सब-ब्रांड के गेमिंग-केंद्रित Neo सीरीज़ के स्मार्टफोन्स का यह लेटेस्ट उत्पाद पिछले साल के फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite चिपसेट पर चलता है.

iQOO Neo 11 के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

नया iQOO Neo 11 डुअल सिम (नैनो+नैनो) सेटअप के साथ आता है, जो Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलता है. इसमें 6.82-इंच का 2K (1,440x3,168 पिक्सल) LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz और पिक्सल डेनसिटी 510ppi है. इस डिस्प्ले में 2,592Hz PWM डिमिंग, 3,200Hz टच सैंपलिंग रेट और 25.4ms टच रिस्पॉन्स टाइम होने का दावा किया गया है.

इस फोन में Snapdragon 8 Elite चिपसेट, 16GB तक LPDDR5x RAM और अधिकतम 1TB UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है. कंपनी ने दावा किया है कि इस फ़ोन ने AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में 3.54 मिलियन से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं. यह iQOO के स्व-विकसित मॉन्स्टर सुपर-कोर इंजन के साथ आता है, जो iQOO 15 में भी मिलता है, और गेमिंग के लिए कंपनी की Q2 चिप भी इसमें मौजूद है.

iQOO Neo 11 का कैमरा सेटअप

कैमरा सेटअप की बात करें तो नए iQOO Neo 11 में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का 1/1.56-इंच का मुख्य कैमरा (f/1.88) OIS के साथ और 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड (f/2.2) कैमरा शामिल है. इसके अलावा, सेल्फी और वीडियो चैट के लिए, इसमें आगे की तरफ 16-मेगापिक्सल का कैमरा (f/2.45) दिया गया है. इस हैंडसेट में थर्मल मैनेजमेंट के लिए 8K वेपर चैंबर भी मिलता है.

iQOO Neo 11 में उपलब्ध कनेक्टिविटी विकल्पों में 5G, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.4, GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, NFC, GNSS, QZSS और एक USB टाइप-C पोर्ट शामिल हैं. इसमें प्रमाणीकरण के लिए एक अल्ट्रासोनिक 3D फ़िंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है.

यह फोन IP68 और IP69 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट है. यह हैंडसेट फेस रिकग्निशन फ़ीचर को भी सपोर्ट करता है. नए iQOO Neo 11 में 100W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 7,500mAh की बैटरी लगाई गई है. इसका डाइमेंशन लगभग 163.37×76.71×8.05mm और वज़न लगभग 216 ग्राम है.