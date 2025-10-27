ETV Bharat / technology

नवंबर में भारत में लॉन्च होने वाला है नया iQOO 15, जानें क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

नया iQOO 15 नवंबर महीने में होने वाला है लॉन्च ( फोटो - iQOO )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता Vivo की पैरेंट कंपनी iQOO अपने लेटेस्ट iQOO 15 जल्द ही भारत में लॉन्च करने वाली है. कंपनी के एक अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए इसकी जानकारी दी. यह स्मार्टफोन चीन में पहले ही लॉन्च हो चुका है. यह फोन देश में iQOO 13 का अपग्रेडेड वर्ज़न हो सकता है. कंपनी इस फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, सस्पेंडेड डेको डिज़ाइन और 7,000mAh की बड़ी बैटरी जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं. इसके साथ ही, कंपनी ने अपने OriginOS 6 की नई डिज़ाइन लैंग्वेज का भी टीज़र जारी किया है, जिसमें डायनामिक ग्लो फ़ीचर मिलता है, जो हल्की चमक, स्मूथ इफ़ेक्ट और यूज़र इंटरफ़ेस (UI) में एक नया एहसास लाता है. iQOO 15 की लॉन्च डेट और टीजर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, iQOO के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निपुण मार्या ने यूजर्स से भारत में iQOO 15 की लॉन्च तिथि का अनुमान लगाने के लिए कहा है. हालांकि तारीख लगातार बदलती रही, लेकिन महीना '11' बताया गया, जो दर्शाता है कि स्मार्टफोन को नवंबर में लॉन्च किया जाएगा. इसके अलावा, 27 नवंबर को यह स्पिनव्हील कुछ समय के लिए रुका हुआ है, जिससे देश में iQOO 15 के लॉन्च की यह सबसे संभावित तारीख बन गई है. कंपनी के अधिकारी ने एक बाद की पोस्ट में, OriginOS 6 की नई डिज़ाइन लैंग्वेज के बारे में अधिक जानकारी साझा की है. कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि यह एंड्रॉइड 16 पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके आगामी फ्लैगशिप में शामिल होने की उम्मीद है. इस फोन में डायनामिक ग्लो, होम पेज, लॉक स्क्रीन और ऐप्स का एक नया डिज़ाइन किया गया यूज़र इंटरफ़ेस होगा.