नवंबर में भारत में लॉन्च होने वाला है नया iQOO 15, जानें क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

iQOO अपने लेटेस्ट iQOO 15 को नवंबर में भारत में लॉन्च करने वाली है. यह स्मार्टफोन चीन में पहले ही लॉन्च हो चुका है.

New iQOO 15
नया iQOO 15 नवंबर महीने में होने वाला है लॉन्च (फोटो - iQOO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 27, 2025 at 2:12 PM IST

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता Vivo की पैरेंट कंपनी iQOO अपने लेटेस्ट iQOO 15 जल्द ही भारत में लॉन्च करने वाली है. कंपनी के एक अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए इसकी जानकारी दी. यह स्मार्टफोन चीन में पहले ही लॉन्च हो चुका है. यह फोन देश में iQOO 13 का अपग्रेडेड वर्ज़न हो सकता है.

कंपनी इस फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, सस्पेंडेड डेको डिज़ाइन और 7,000mAh की बड़ी बैटरी जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं. इसके साथ ही, कंपनी ने अपने OriginOS 6 की नई डिज़ाइन लैंग्वेज का भी टीज़र जारी किया है, जिसमें डायनामिक ग्लो फ़ीचर मिलता है, जो हल्की चमक, स्मूथ इफ़ेक्ट और यूज़र इंटरफ़ेस (UI) में एक नया एहसास लाता है.

iQOO 15 की लॉन्च डेट और टीजर
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, iQOO के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निपुण मार्या ने यूजर्स से भारत में iQOO 15 की लॉन्च तिथि का अनुमान लगाने के लिए कहा है. हालांकि तारीख लगातार बदलती रही, लेकिन महीना '11' बताया गया, जो दर्शाता है कि स्मार्टफोन को नवंबर में लॉन्च किया जाएगा.

इसके अलावा, 27 नवंबर को यह स्पिनव्हील कुछ समय के लिए रुका हुआ है, जिससे देश में iQOO 15 के लॉन्च की यह सबसे संभावित तारीख बन गई है. कंपनी के अधिकारी ने एक बाद की पोस्ट में, OriginOS 6 की नई डिज़ाइन लैंग्वेज के बारे में अधिक जानकारी साझा की है.

कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि यह एंड्रॉइड 16 पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके आगामी फ्लैगशिप में शामिल होने की उम्मीद है. इस फोन में डायनामिक ग्लो, होम पेज, लॉक स्क्रीन और ऐप्स का एक नया डिज़ाइन किया गया यूज़र इंटरफ़ेस होगा.

बता दें कि कंपनी ने इस UI को चीन में पहले से ही उपलब्ध कराया है, जो Apple के नए लिक्विड ग्लास डिज़ाइन जैसा दिखता है. इसमें घुमावदार किनारों वाले गोलाकार ऐप आइकन और विजेट हैं. इस ऑपरेटिंग सिस्टम में रीयल-टाइम ब्लर अपग्रेड, प्रोग्रेसिव ब्लर और स्टैक्ड नोटिफिकेशन शामिल हैं.

इसके अलावा, Apple के डायनामिक आइलैंड से प्रेरित नया एटॉमिक आइलैंड एक नया फ़ीचर है, जो रीयल-टाइम में अलर्ट देता है. इसका इस्तेमाल स्टॉपवॉच को रोकने-शुरू करने और म्यूज़िक प्लेबैक को कंट्रोल करने के लिए भी किया जा सकता है. हालांकि iQOO 15 के स्पेसिफिकेशन अभी भी सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस महीने के अंत में इसके लॉन्च के समय अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

iQOO 15 के स्पेसिफिकेशन
नए iQOO 15 के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके चीनी वेरिएंट में 6.85-इंच का Samsung M14 AMOLED डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 2K (1,440×3,168 पिक्सल) है, और यह 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है.

इसकी पिक्सल डेनसिटी 508 ppi है. यह स्मार्टफोन 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और Adreno 840 GPU की मदद से चलता है. इसमें 16GB तक LPDDR5X अल्ट्रा RAM और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है.

इसके कैमरा सेटअप की बात करें तो iQOO 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इनमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 100x तक डिजिटल ज़ूम वाला 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर और 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस दिया गया है.

इसके अलावा, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगाया गया है. iQOO 15 में बैटरी की बात करें तो इसमें 7,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 100W वायर्ड और 40W वायरलेस फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. इसका माप 163.65×76.80×8.10 मिमी है और इसका वज़न लगभग 221 ग्राम है.

