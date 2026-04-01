भारत में लॉन्च हुआ नया iQOO 15 Apex Edition स्मार्टफोन, मिली 7,000mAh की बैटरी
iQOO ने अपने iQOO 15 स्मार्टफोन का नया Apex Edition भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 72,999 रुपये है.
Published : April 1, 2026 at 2:30 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी iQOO ने अपने iQOO 15 स्मार्टफोन का नया Apex Edition भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. यह Vivo के सब-ब्रांड के लेटेस्ट फ्लैगशिप हैंडसेट, iQOO 15 का एक स्पेशल एडिशन वेरिएंट है. iQOO 15 Apex Edition, पहले से मौजूद Alpha और Legend कलर वेरिएंट्स की लिस्ट में शामिल हो गया है.
स्मार्टफोन के ओरिजिनल मॉडल की तरह ही, इस स्मार्टफोन में भी Qualcomm का फ्लैगशिप 3nm ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. इस हैंडसेट में 6.85-इंच का डिस्प्ले लगाया गया है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 2K और रिफ्रेश रेट 144Hz तक है. नए iQOO 15 Apex Edition में 7,000mAh की बैटरी दी गई है.
iQOO 15 Apex Edition की कीमत
भारत में iQOO 15 Apex Edition की कीमत की बात करें तो इसके 12GB RAM और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले वेरिएंट को 72,999 रुपये से शुरू होती है. इसके अलावा, इसका 16GB + 512GB कॉन्फ़िगरेशन में भी पेश किया गया है, जिसकी कीमत 79,999 रुपये है.
कंपनी ने इस स्मार्टफोन शुरू कर दी है, और संभावित ग्राहक इस फोन पर 6,000 रुपये तक की इंस्टेंट डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं, जिससे दोनों वेरिएंट की प्रभावी बिक्री कीमत घटकर क्रमशः 66,999 रुपये और 73,999 रुपये हो जाती है.
नए iQOO 15 Apex Edition आज से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है. ग्राहक इस हैंडसेट को 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजे IST पर iQOO India की वेबसाइट, Amazon, Vivo के एक्सक्लूसिव स्टोर, Reliance Digital और देश भर के रिटेल स्टोर से खरीद सकेंगे. जो लोग इस हैंडसेट को प्री-बुक करेंगे, उन्हें 1,899 रुपये की कीमत वाला एक iQOO TWS मुफ़्त मिलेगा. इसके अलावा, 12 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का ऑफ़र भी उपलब्ध है.
iQOO 15 Apex Edition के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन
डुअल-सिम (नैनो + नैनो) के साथ आने वाला iQOO 15 Apex Edition, Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलता है. इसमें पांच Android अपग्रेड और सात साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलने का वादा किया गया है. इस हैंडसेट में 6.85-इंच का Samsung M14 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 144Hz तक का रिफ्रेश रेट, 2K रिज़ॉल्यूशन, 508 ppi पिक्सल डेंसिटी और 6,000 nits की लोकल पीक ब्राइटनेस मिलती है.
यह फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आता है, जिसके साथ 16GB तक LPDDR5x RAM, 512GB तक UFS4.1 इंटरनल स्टोरेज और एक Q3 सुपरकंप्यूटिंग चिप दी गई है. फोन में मिलने वाले कैमरे की बात करें नए iQOO 15 Apex Edition में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट दिया गया है.
इस फोन में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) वाला 50-मेगापिक्सल का Sony IMX921 प्राइमरी कैमरा, 3x ऑप्टिकल ज़ूम वाला 50-मेगापिक्सल का Sony IMX882 1/1.95-इंच पेरिस्कोप टेलीफ़ोटो कैमरा और 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस शामिल है. फोन में सामने की तरफ 32-मेगापिक्सल का सेल्फ़ी कैमरा दिया गया है.
नया iQOO 15 Apex Edition IP68 + IP69-रेटेड बिल्ड के साथ आता है. इस स्मार्टफोन में 7,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी इस्तेमाल की गई है, जो 100W वायर्ड और 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.