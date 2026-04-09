Hyundai Creta का नया Summer Edition भारत में हुआ लॉन्च, शुरुआती कीमत 12.05 लाख रुपये

Hyundai Motor ने अपनी SUV Hyundai Creta का Summer Edition वेरिएंट्स बाजार में उतार दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 12.05 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Hyundai Creta Summer Edition हुआ लॉन्च (फोटो - Hyundai Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 9, 2026 at 5:13 PM IST

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने अपनी सबसे लोकप्रिय SUV Hyundai Creta का Summer Edition वेरिएंट्स बाजार में उतार दिया है. यह इस लाइनअप के कई ट्रिम्स में अतिरिक्त फीचर्स और आरामदायक फीचर्स लेकर आता है.

यह स्पेशल एडिशन इस कार के EX, EX(O), S(O), SX और SX Premium वेरिएंट्स के साथ पेश किया गया है, जिसमें पेट्रोल और डीज़ल दोनों तरह के पावरट्रेन विकल्प बिना किसी बदलाव के जारी रखे गए हैं.

Hyundai Creta Summer Edition के फीचर्स
नए Hyundai Creta Summer Edition में मैकेनिकल अपडेट्स नहीं दिए गए हैं, इसके बजाय इस स्पेशल एडिशन में फीचर्स ज्यादा जोड़े गए हैं. सबसे बड़ा फीचर अपडेट इसके कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में डैशकैम को जोड़ा गया है.

इस स्पेशल एडिशन के SX वेरिएंट से आगे के वेरिएंट्स में 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और SX Premium वेरिएंट में सराउंड व्यू मॉनिटर और ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर जैसे फ़ीचर्स शामिल किए गए हैं.

Hyundai Creta Summer Edition (फोटो - Hyundai Motor India)

Hyundai Creta Summer Edition के इंजन विकल्प और कीमत

Hyundai Creta Summer Edition के वेरिएंट्सइंजन विकल्पगियरबॉक्सकीमत
EX Summer Edition1.5-लीटर MPi पेट्रोलमैनुअल 12,05,900 रुपये
1.5-लीटर डीजलमैनुअल 13,61,900 रुपये
EX(O) Summer Edition1.5-लीटर MPi पेट्रोलमैनुअल 13,13,400 रुपये
1.5-लीटर MPi पेट्रोलIVT 14,48,900 रुपये
1.5-लीटर डीजलमैनुअल 14,69,400 रुपये
1.5-लीटर डीजलऑटोमेटिक 16,04,400 रुपये
S(O) Summer Edition1.5-लीटर MPi पेट्रोलमैनुअल 14,19,900 रुपये
1.5-लीटर MPi पेट्रोलIVT 15,64,900 रुपये
1.5-लीटर डीजलमैनुअल 15,80,900 रुपये
1.5-लीटर डीजलऑटोमेटिक 17,25,900 रुपये
S(O) Knight Summer Edition1.5-लीटर MPi पेट्रोलमैनुअल 14,38,400 रुपये
1.5-लीटर डीजलमैनुअल 15,99,400 रुपये
SX Summer Edition1.5-लीटर MPi पेट्रोलमैनुअल 15,03,600 रुपये
SX Premium Summer Edition1.5-लीटर MPi पेट्रोलमैनुअल 16,33,400 रुपये
1.5-लीटर MPi पेट्रोलIVT 17,77,900 रुपये
1.5-लीटर डीजलमैनुअल 17,88,900 रुपये

इसके अवावा, एंट्री लेवल Hyundai Creta EX Summer Edition में स्मार्ट की और पुश-बटन स्टार्ट जैसे फ़ीचर्स जोड़े गए हैं. वहीं, इससे ऊपर के मॉडल EX(O) Summer Edition में LED लाइटिंग एलिमेंट्स, पीछे के लिए सनशेड, डुअल-टोन स्टील व्हील्स और डायनामिक गाइडलाइन्स वाला रियर कैमरा जोड़ा गया है.

कार के S(O) और S(O) Knight वेरिएंट्स में डैशकैम को जोड़ा गया है, जबकि इसके SX और SX Premium ट्रिम्स में ज़्यादा टेक अपग्रेड्स दिए गए हैं, जिनमें बड़ा डिजिटल क्लस्टर और बेहतर पार्किंग एड्स शामिल हैं.

खास बात यह है कि यह डैशकैम कई रिकॉर्डिंग मोड्स को सपोर्ट करता है, जिनमें लगातार ड्राइविंग रिकॉर्डिंग, इमरजेंसी इवेंट कैप्चर और मोबाइल ऐप के ज़रिए ऑन-डिमांड वीडियो डाउनलोड शामिल हैं. नए Summer Edition वेरिएंट्स अब देश भर में कंपनी की डीलरशिप्स पर उपलब्ध हैं.

