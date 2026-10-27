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नई Hyundai Bayon के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें क्या है कीमत

Hyundai Bayon ( फोटो - Hyundai Motor India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने हाल ही में अपनी नई Hyundai Bayon SUV को बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है.

कंपनी ने अपनी इस नई एसयूवी को अपने भारतीय पोर्टफोलियो में, Hyundai Creta और Venue के बीच रखा गया है. नई Hyundai Bayon को कुल सात ट्रिम लेवल में उतारा गया है, जिनमें HX 2, HX 3, HX3+, HX 5, HX 6, HX 8 और HX 10 शामिल हैं. यहां हम इस कार के हर वेरिएंट के फीचर्स के बारे में बता रहे हैं.

नई Hyundai Bayon की प्राइस लिस्ट Hyundai Bayon के वेरिएंट Petrol MT Petrol CVT HX2 10 लाख रुपये - HX3 10.9 लाख रुपये - HX3+ 11.8 लाख रुपये - HX5 12.45 लाख रुपये 13.85 लाख रुपये HX6 13.57 लाख रुपये 14.97 लाख रुपये HX8 15.10 लाख रुपये 16.54 लाख रुपये HX10 16.65 लाख रुपये 18 लाख रुपये Hyundai Bayon HX 2 के फीचर्स

(गियरबॉक्स - MT) LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प और LED DRLs

कवर के साथ 16-इंच के स्टील व्हील

इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाले ORVMs

फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री के साथ डुअल-टोन इंटीरियर

मैनुअल तरीके से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट की ऊंचाई

फिक्स्ड सेंटर आर्मरेस्ट और ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट होने वाले फ्रंट हेडरेस्ट

4-इंच का कलर TFT ड्राइवर डिस्प्ले

चारों पावर विंडो

रियर AC वेंट के साथ मैनुअल AC

टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट

आगे और पीछे के यात्रियों के लिए USB टाइप-C चार्जर

डे/नाइट IRVM

ऑटोमैटिक हेडलैम्प

छह एयरबैग

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC)

हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC)

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

रियर पार्किंग सेंसर

फ्रंट डिस्क ब्रेक Hyundai Bayon HX 3 के फीचर्स

(गियरबॉक्स - MT)

HX 2 के मुकाबले अतिरिक्त फीचर्स रियर-व्यू कैमरा

ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर (DRVM)

पुश-बटन स्टार्ट के साथ स्मार्ट की

डुअल इंटीग्रेटेड डिस्प्ले

10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

OTA अपडेट्स

वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

वॉयस रिकग्निशन

फ्रंट और रियर स्पीकर, साथ ही फ्रंट ट्वीटर

ब्लूटूथ कनेक्टिविटी

स्टीयरिंग पर लगे ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल