नई Hyundai Bayon के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें क्या है कीमत
Hyundai Motor ने हाल ही में अपनी नई Hyundai Bayon एसयूवी को लॉन्च किया है. यहां हम इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.
Published : October 27, 2026 at 10:51 AM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने हाल ही में अपनी नई Hyundai Bayon SUV को बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है.
कंपनी ने अपनी इस नई एसयूवी को अपने भारतीय पोर्टफोलियो में, Hyundai Creta और Venue के बीच रखा गया है. नई Hyundai Bayon को कुल सात ट्रिम लेवल में उतारा गया है, जिनमें HX 2, HX 3, HX3+, HX 5, HX 6, HX 8 और HX 10 शामिल हैं. यहां हम इस कार के हर वेरिएंट के फीचर्स के बारे में बता रहे हैं.
नई Hyundai Bayon की प्राइस लिस्ट
|Hyundai Bayon के वेरिएंट
|Petrol MT
|Petrol CVT
|HX2
|10 लाख रुपये
|-
|HX3
|10.9 लाख रुपये
|-
|HX3+
|11.8 लाख रुपये
|-
|HX5
|12.45 लाख रुपये
|13.85 लाख रुपये
|HX6
|13.57 लाख रुपये
|14.97 लाख रुपये
|HX8
|15.10 लाख रुपये
|16.54 लाख रुपये
|HX10
|16.65 लाख रुपये
|18 लाख रुपये
Hyundai Bayon HX 2 के फीचर्स
(गियरबॉक्स - MT)
- LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प और LED DRLs
- कवर के साथ 16-इंच के स्टील व्हील
- इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाले ORVMs
- फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री के साथ डुअल-टोन इंटीरियर
- मैनुअल तरीके से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट की ऊंचाई
- फिक्स्ड सेंटर आर्मरेस्ट और ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट होने वाले फ्रंट हेडरेस्ट
- 4-इंच का कलर TFT ड्राइवर डिस्प्ले
- चारों पावर विंडो
- रियर AC वेंट के साथ मैनुअल AC
- टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट
- आगे और पीछे के यात्रियों के लिए USB टाइप-C चार्जर
- डे/नाइट IRVM
- ऑटोमैटिक हेडलैम्प
- छह एयरबैग
- इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC)
- हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC)
- टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
- रियर पार्किंग सेंसर
- फ्रंट डिस्क ब्रेक
Hyundai Bayon HX 3 के फीचर्स
(गियरबॉक्स - MT)
HX 2 के मुकाबले अतिरिक्त फीचर्स
- रियर-व्यू कैमरा
- ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर (DRVM)
- पुश-बटन स्टार्ट के साथ स्मार्ट की
- डुअल इंटीग्रेटेड डिस्प्ले
- 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- OTA अपडेट्स
- वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो
- वॉयस रिकग्निशन
- फ्रंट और रियर स्पीकर, साथ ही फ्रंट ट्वीटर
- ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
- स्टीयरिंग पर लगे ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल
Hyundai Bayon HX 3+ के फीचर्स
(गियरबॉक्स- MT)
HX 3 के अलावा अतिरिक्त फीचर्स
- 17-इंच के स्टाइल वाले स्टील व्हील्स
- रूफ रेल्स
- इलेक्ट्रिक सनरूफ
Hyundai Bayon HX 5 के फीचर्स
(गियरबॉक्स - MT/CVT)
HX 3+ के मुकाबले अतिरिक्त फीचर्स
- टाइमर के साथ रियर डिफॉगर
- ऑप्शनल डुअल-टोन एक्सटीरियर पेंट
- रेड कलर की डिटेलिंग के साथ ऑप्शनल ब्लैक इंटीरियर
- रियर पार्सल ट्रे
- हुंडई ब्लूलिंक कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी
- ऑटो अप/डाउन फीचर वाली ड्राइवर साइड विंडो
- क्रूज़ कंट्रोल
- इलेक्ट्रिकली फोल्ड होने वाले ORVMs
- पैडल शिफ्टर्स (CVT)
- ड्राइव मोड सिलेक्ट (CVT)
Hyundai Bayon HX 6 के फीचर्स
(गियरबॉक्स - MT/CVT)
HX 5 के अलावा अतिरिक्त फीचर्स
- डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स
- फ्रंट LED टर्न इंडिकेटर्स
- पडल लैम्प्स
- 17-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स
- लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब
- स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट
- पैनोरमिक सनरूफ
- एम्बिएंट लाइटिंग
- बूट लैम्प्स
Hyundai Bayon HX 8 के फीचर्स
(गियरबॉक्स - MT/CVT)
HX 6 के मुकाबले अतिरिक्त फीचर्स
- इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक (केवल CVT में)
- रियर डिस्क ब्रेक
- डैशकैम
- सराउंड-व्यू मॉनिटर
- लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री
- इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- कप होल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट
- वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
- टू-स्टेप रियर सीट रिक्लाइन
Hyundai Bayon HX 10 के फीचर्स
(गियरबॉक्स - MT/CVT)
HX 8 में मिलने वाले फीचर्स के अलावा
- टेलीमैटिक्स स्विच के साथ इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM
- डुअल कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले
- 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
- सबवूफर के साथ बोस (Bose) 8-स्पीकर साउंड सिस्टम
- आइडल स्टॉप एंड गो (ISG)
- लेवल 2 ADAS
- फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग (FCW)
- फॉरवर्ड कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट – कार, पैदल यात्री, साइकिल
- फॉरवर्ड कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट – जंक्शन, सामने से आ रहे वाहन
- फॉरवर्ड कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट – सामने से आ रहे वाहन
- लेन फॉलोइंग असिस्ट (LFA)
- लेन कीपिंग असिस्ट (LKA)
- लेन डिपार्चर वॉर्निंग (LDW)
- ड्राइवर अटेंशन वॉर्निंग (DAW)
- सेफ एग्जिट वॉर्निंग (SEW)
- स्टॉप एंड गो (CVT) के साथ स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल
- नेविगेशन-आधारित स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल
- हाईवे ड्राइविंग असिस्ट (CVT)
- लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट (LVDA)
- हाई बीम असिस्ट (HBA)
- ब्लाइंड-स्पॉट कोलिजन वॉर्निंग (BCW)
- ब्लाइंड-स्पॉट कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट (BCA)
- रियर क्रॉस-ट्रैफिक कोलिजन वॉर्निंग (RCCW)
- रियर क्रॉस-ट्रैफिक कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट (RCCA)
- ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर (BVM)