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नई Honda Rebel 300 के स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा, जानें क्या है कीमत

नई Honda Rebel 300 के स्पेसिफिकेशन का खुलासा ( फोटो - Honda Motorcycle & Scooter India )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle & Scooter India Ltd ने कुछ समय पहले अपनी क्रूजर मोटरसाइकिल Honda Rebel 300 को लॉन्च किया था, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया था. अपनी कंपनी ने इसके सभी स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा कर दिया है.

गौरतलब है कि इस साल अगस्त में नई Honda Rebel 300 को भारत में उतारा गया था, और इसे कुल दो वेरिएंट्स - स्टैंडर्ड और ई-क्लच - में पेश किया गया है. इस बाइक की शुरुआती कीमत 2.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. कंपनी लॉन्च के साथ ही नई Honda Rebel 300 की बुकिंग स्वीकार कर रही है, हालांकि इसकी डिलीवरी अभी शुरू नहीं हुई है.

नई Honda Rebel 300 का इंजन

इस बाइक के इंजन की बात करें तो नई Honda Rebel 300 में 286cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 8000 rpm पर 27.2 bhp की पावर और 6250 rpm पर 24.5 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गाय है, जिसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच का फीचर भी मिलता है. वहीं इसके E-Tech वेरिएंट की बात करें तो इस मॉडल में भी लगभग वही हार्डवेयर इस्तेमाल किया गया है, हालांकि इसमें स्टैंडर्ड गियरबॉक्स की जगह पर Honda की 'E-Tech क्लचलेस गियर शिफ्ट' तकनीक को जोड़ा गया है. इसकी खास बात यह है कि इसकी मदद से, राइडर को गियर बदलने के लिए क्लच का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. नई Honda Rebel 300 का डाइमेंशन और वजन

बाइक के आकार की बात करें तो नई Honda Rebel 300 की लंबाई 2,200 mm, चौड़ाई 808 mm और ऊंचाई 1,125 mm है. वहीं, इसका व्हीलबेस 1,506 mm है. अपने बॉबर-स्टाइल लुक के कारण, Honda Rebel 300 में 690 mm की कम सीट हाइट दी गई है, जबकि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 129 mm है.