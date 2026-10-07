भारत में लॉन्च हुई 2026 Honda Elevate Facelift, जानें किस वेरिएंट में मिलते हैं कौन से फीचर्स
Honda Cars ने अपनी नई Honda Elevate का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है. यहां हम इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.
Published : October 7, 2026 at 10:44 AM IST
हैदराबाद: कार निर्मात कंपनी Honda Cars India ने भारत में अपनी नई Honda Elevate का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है. इस SUV के अपडेटेड वर्जन का इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था. अब नए मॉडल में बदला हुआ डिज़ाइन और कई नए फ़ीचर्स दिए गए हैं.
कंपनी ने इस अपडेटेड एसयूवी को 11.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है. बाजार में Honda Elevate का मुक़ाबला Hyundai Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara और Toyota Hyryder के साथ होता है. यहां हम इस एसयूवी में मिलने वाले वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.
Honda Elevate फेसलिफ्ट की प्राइस लिस्ट
Honda Cars India ने अपनी नई Elevate फेसलिफ्ट को कुल पांच ट्रिम लेवल में उतारा गया है, जिनमें SV, V, VX, ZX और ZX+ ट्रिम शामिल हैं. यहां देखें इस कार की पुरी प्राइस लिस्ट:
Honda Elevate SV वेरिएंट के फीचर्स
- की-लेस रिमोट के साथ Honda स्मार्ट-की सिस्टम
- वन-पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन
- टच-सेंसर आधारित स्मार्ट की-लेस एक्सेस
- इलेक्ट्रिकल टेलगेट लॉक
- ऑटो ओपन/क्लोज फ़ंक्शन और पिंच गार्ड के साथ ड्राइवर पावर विंडो
- ऑटो-ऑफ टाइमर के साथ 'फ़ॉलो-मी-होम'/'लीड-मी-टू-कार' हेडलाइट्स
- पावर-एडजस्टेबल डोर मिरर
- MAX COOL मोड के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- रियर AC वेंट्स
- 7-इंच HD फ़ुल-कलर TFT MID
- मल्टी-फ़ंक्शन ड्राइवर इन्फॉर्मेशन इंटरफ़ेस
- छह एयरबैग, जिनमें डुअल-फ्रंट i-SRS, फ्रंट-सीट साइड और साइड-कर्टेन एयरबैग
- हिल-स्टार्ट असिस्ट
- LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स
- डुअल ट्रेल्स के साथ LED टेल लैंप
- इंटीग्रेटेड LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, पोज़िशन लैंप और टर्न इंडिकेटर्स
- 16-इंच के स्टील व्हील्स
- शार्क-फिन एंटीना
- बॉडी-कलर डोर मिरर
- लाइटिंग के साथ स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और हैंड्स-फ़्री टेलीफ़ोन स्विच
- लाइटिंग के साथ स्टीयरिंग-माउंटेड वॉइस-रिकग्निशन स्विच
Honda Elevate V वेरिएंट के फीचर्स
(SV के मुकाबले V वेरिएंट में ये अतिरिक्त फ़ीचर्स मिलते हैं)
- रिमोट इंजन स्टार्ट (सिर्फ़ CVT)
- 7-स्टेप पैडल शिफ्टर्स (सिर्फ़ CVT)
- LED शिफ्ट-लीवर पोज़िशन इंडिकेटर (सिर्फ़ CVT)
- आसानी से शिफ्ट-लॉक रिलीज़ करने वाला स्लॉट (सिर्फ़ CVT)
- 7-स्पीड मैनुअल शिफ्ट मोड और पोज़िशन इंडिकेटर (सिर्फ़ CVT)
- टेलीमैटिक्स कंट्रोल यूनिट (TCU) के साथ Honda Connect
- Alexa कनेक्टिविटी
- स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी
- 8-इंच का टचस्क्रीन
- Android Auto और Apple CarPlay के साथ वायरलेस स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी
- Android Auto और Apple CarPlay के साथ वायर्ड स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी
- प्रीमियम फोर-स्पीकर सराउंड-साउंड सिस्टम
- Type-C USB पोर्ट्स
- रियर Type-C USB पोर्ट्स (सिर्फ़ CVT)
- लगेज-एरिया कवर
Honda Elevate VX वेरिएंट के फीचर्स
(VX वेरिएंट में V के मुकाबले ये एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं)
- दूर जाने पर ऑटो-लॉक होने का फंक्शन
- पावर-फोल्डिंग डोर मिरर
- वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर
- सेंटर-कंसोल पॉकेट के लिए एम्बिएंट लाइटिंग
- फ्रंट फुटवेल एम्बिएंट लाइटिंग
- कार्गो-एरिया में लाइट
- लेनवॉच कैमरा
- लाइट सेंसर के साथ ऑटोमैटिक हेडलाइट कंट्रोल
- वाइपर के साथ हेडलाइट का इंटीग्रेशन
- रुक-रुक कर चलने और रिवर्स-गियर से जुड़े ऑपरेशन के साथ रियर वाइपर और वॉशर
- LED प्रोजेक्टर फ्रंट फॉग लैंप
- स्लाइड/टिल्ट फंक्शन और पिंच गार्ड के साथ वन-टच इलेक्ट्रिक सनरूफ
- डुअल-टोन डायमंड-कट बर्लिना ब्लैक और क्लियर-फिनिश R17 अलॉय व्हील
- प्रीमियम सिक्स-स्पीकर सराउंड-साउंड सिस्टम (चार स्पीकर + दो ट्वीटर)
- एक्टिव ऑरेंज रंग में फ्रंट और रियर डोर-लाइनिंग एम्बिएंट लाइटिंग
- एक्टिव ऑरेंज रंग में इंस्ट्रूमेंट-पैनल एम्बिएंट लाइटिंग
- स्टिचिंग के साथ प्रीमियम फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री
- स्टिचिंग के साथ लेदर स्टीयरिंग व्हील
- सॉफ्ट-टच डोर-लाइनिंग आर्मरेस्ट फैब्रिक पैड
- स्टीयरिंग व्हील पर गनमेटल गार्निश
Honda Elevate ZX वेरिएंट के फीचर्स
(ZX वेरिएंट में VX के मुकाबले ये अतिरिक्त फ़ीचर्स मिलते हैं)
- Honda Sensing ADAS
- कोलिज़न मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम (CMBS)
- अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल
- लो-स्पीड फ़ॉलो (सिर्फ़ CVT के लिए)
- लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टम (LKAS)
- लीड कार डिपार्चर नोटिफ़िकेशन सिस्टम
- रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम
- ऑटो हाई-बीम
- फ़्रेमलेस डिज़ाइन वाला ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर
- 10.25-इंच का इंफ़ोटेनमेंट सिस्टम
- असिस्टेंट साइड व्यू मॉनिटर
- असिस्टेंट रियर व्यू मॉनिटर
- 8-स्पीकर वाला सराउंड-साउंड सिस्टम (चार स्पीकर + चार ट्वीटर)
- आगे की वेंटिलेटेड सीट्स
- स्टीयरिंग व्हील पर अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और LKAS ऑपरेशन स्विच
- डुअल-टोन डायमंड-कट बर्लिना ब्लैक और डार्क-क्लियर-फ़िनिश R17 अलॉय व्हील्स
Honda Elevate ZX+ वेरिएंट के फीचर्स
(नए ZX+ वेरिएंट में ZX के मुकाबले ये एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं)
- 360-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरे
- फ्रंट पार्किंग सेंसर
- 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- 4-वे पावर-एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट
- रियर वेंटिलेटेड सीट्स
Honda Elevate Facelift का इंजन
नई Honda Elevate फेसलिफ्ट के इंजन विकल्प में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही 1.5-लीटर, फोर-सिलेंडर i-VTEC पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 119 bhp की पावर और 145 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है.
इस इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां इसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी Maruti Suzuki Grand Vitara में फैक्ट्री फिटेड CNG का विकल्प मिलता है, वहीं Honda Elevate अभी भी कंपनी ने हाइब्रिड या CNG पावरट्रेन का कोई ऑप्शन नहीं दिया है.