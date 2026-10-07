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भारत में लॉन्च हुई 2026 Honda Elevate Facelift, जानें किस वेरिएंट में मिलते हैं कौन से फीचर्स

2026 Honda Elevate Facelift भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Instagram/hondacarindia )

हैदराबाद: कार निर्मात कंपनी Honda Cars India ने भारत में अपनी नई Honda Elevate का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है. इस SUV के अपडेटेड वर्जन का इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था. अब नए मॉडल में बदला हुआ डिज़ाइन और कई नए फ़ीचर्स दिए गए हैं.

कंपनी ने इस अपडेटेड एसयूवी को 11.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है. बाजार में Honda Elevate का मुक़ाबला Hyundai Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara और Toyota Hyryder के साथ होता है. यहां हम इस एसयूवी में मिलने वाले वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं. Honda Elevate फेसलिफ्ट की प्राइस लिस्ट 2026 Honda Elevate Facelift की पूरी प्राइस लिस्ट (फोटो - Instagram/hondacarindia) Honda Cars India ने अपनी नई Elevate फेसलिफ्ट को कुल पांच ट्रिम लेवल में उतारा गया है, जिनमें SV, V, VX, ZX और ZX+ ट्रिम शामिल हैं. यहां देखें इस कार की पुरी प्राइस लिस्ट: Honda Elevate SV वेरिएंट के फीचर्स