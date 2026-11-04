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दिसंबर में पेश की जाएगी नई Honda Alpha इलेक्ट्रिक SUV, भारत में ही होगी मैन्युफैक्चरिंग

नई Honda Alpha एसयूवी भारत में होगी पेश ( फोटो - Honda Cars India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Honda Cars India ने अपनी आने वाली इलेक्ट्रिक SUV का नाम 'Alpha' रखा है. यह कंपनी की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक कार होने वाली है, जिसे वैश्विक बाजारों के लिए विकसित किया गया है और इसका निर्माण भारत में ही किया जाएगा. जानकारी के अनुसार, कंपनी इस कार को आगामी 2 दिसंबर 2026 को वैश्विक स्तर पर पेश करेगी, और भारत वह पहला बाजार होगा, जहां इसे लॉन्च किया जाएगा.

इस कार का यह नाम ग्रीक वर्णमाला के पहले अक्षर से लिया गया है. Honda Cars का कहना है कि यह ग्राहकों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि कंपनी भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज का विस्तार करने की तैयारी कर रही है. इसके अलावा, नई Honda Alpha के साथ, कंपनी का नया डिज़ाइन किया गया 'H' लोगो भी पहली बार भारतीय बाज़ार में आएगा. दिसंबर में होने वाली इसकी ग्लोबल लॉन्चिंग के दौरान Honda Alpha के बारे में और जानकारी सामने आ सकती है.

भारत बन रहा वैश्विक उत्पादन केंद्र

बता दें कि Honda Alpha को पहली बार 2025 में जापान मोबिलिटी शो में एक प्रोटोटाइप के रूप में पेश किया गया था. संभावना जताई जा रही है कि यह प्रोडक्शन SUV तकनीक, डिज़ाइन और ड्राइविंग एक्सपीरिएंस के ज़रिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर कंपनी के दृष्टिकोण को दर्शाएगी. Honda ने इस कार को एक ऐसे वाहन के तौर बनाया है, जो शहरी माहौल और प्राकृतिक परिवेश, दोनों के लिए उपयुक्त है. जानकारी के अनुसार, भारत इस SUV को पेश करने वाला पहला देश होने वाला है, और भविष्य में यह इसके लिए एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के तौर पर काम करने वाला है. भारत में इसका वर्ल्ड प्रीमियर करने का फैसला, इस बाजार के लिए Honda की योजनाओं में एक अहम कदम है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस कार के पावरट्रेन, बैटरी क्षमता, ड्राइविंग रेंज या कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.