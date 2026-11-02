EICMA 2026 में पेश होगी नई Hero Xpulse 421, कंपनी ने दिखाई पहली झलक
Hero इटली में आयोजित में होने वाले EICMA 2026 इवेंट में अपनी नई Hero Xpulse 421 एडवेंचर मोटरसाइकिल पेश करने के योजना बना रही है.
Published : November 2, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp इटली में आयोजित में होने वाले EICMA 2026 इवेंट में अपनी नई Hero Xpulse 421 एडवेंचर मोटरसाइकिल पेश करने के योजना बना रही है. लेकिन इसे इस इवेंट में प्रदर्शित करने से पहले कंपनी ने नई Xpulse 421 का एक टीजर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया है.
Hero Xpulse 421 के टीजर में क्या दिखा
इस टीजर के कैप्शन और हैशटैग से इस बात का संकेत मिलता है कि इस बाइक को आने वाले मोटरसाइकिल शो में पेश किया जाएगा. कंपनी द्वारा जारी टीज़र में इस बाइक को पहाड़ों पर ऑफ-रोडिंग करते हुए दिखाया गया है, और Hero MotoSports Rally के दृश्य दिखाए गए हैं. हालांकि अभी तक असल प्रोडक्शन-रेडी मोटरसाइकिल को प्रदर्शित नहीं किया गया है.
गौरतलब है कि Hero Xpulse 421 को पहले ही लद्दाख में टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है. सामने आई तस्वीरों से पता चला था कि इसका डिज़ाइन एडवेंचर पर केंद्रित है, जिसमें एक ऊंची विंडस्क्रीन, बड़ा फ्यूल टैंक, वायर-स्पोक व्हील्स और लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन दिया गया है.
Hero Xpulse 421 का पावरट्रेन
संभावना जताई जा रही है कि इसमें लगभग 420cc का बिल्कुल नया लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे एक नए स्टील ट्रेलिस फ्रेम में फिट किया जाएगा. फिलहाल Hero ने अभी तक परफॉरमेंस के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि नई ADV लगभग 40hp या उससे ज़्यादा पावर प्रदान कर सकती है.
Hero Xpulse 421 के फीचर्स
इस बाइक में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसके टेस्ट म्यूल (टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन) में दिखे फीचर्स के आधार पर, इसमें एक बड़ा TFT डिस्प्ले, कई राइडिंग मोड और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं. अगर इस बाइक को EICMA में पेश किया जाता है, तो नई Xpulse 421 साल 2027 के आसपास भारत में भी लॉन्च की जा सकती है.
Hero Xpulse 421 की अनुमानित कीमत
भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद, यह मोटरसाइकिल Royal Enfield Himalayan 450 और KTM 390 Adventure से मुकाबला कर सकती है. कीमत की बात करें तो नई Xpulse 421 को 2.70 लाख रुपये से 2.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच उतारा जा सकता है. इसके आधिकारिक स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और लॉन्च की समय-सीमा के बारे में जल्द ही जानकारी सामने आ सकती है.