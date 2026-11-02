ETV Bharat / technology

EICMA 2026 में पेश होगी नई Hero Xpulse 421, कंपनी ने दिखाई पहली झलक

Hero Xpulse 421 का टीजर जारी ( फोटो - Instagram/heromotocorp )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp इटली में आयोजित में होने वाले EICMA 2026 इवेंट में अपनी नई Hero Xpulse 421 एडवेंचर मोटरसाइकिल पेश करने के योजना बना रही है. लेकिन इसे इस इवेंट में प्रदर्शित करने से पहले कंपनी ने नई Xpulse 421 का एक टीजर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया है.

Hero Xpulse 421 के टीजर में क्या दिखा

इस टीजर के कैप्शन और हैशटैग से इस बात का संकेत मिलता है कि इस बाइक को आने वाले मोटरसाइकिल शो में पेश किया जाएगा. कंपनी द्वारा जारी टीज़र में इस बाइक को पहाड़ों पर ऑफ-रोडिंग करते हुए दिखाया गया है, और Hero MotoSports Rally के दृश्य दिखाए गए हैं. हालांकि अभी तक असल प्रोडक्शन-रेडी मोटरसाइकिल को प्रदर्शित नहीं किया गया है.

गौरतलब है कि Hero Xpulse 421 को पहले ही लद्दाख में टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है. सामने आई तस्वीरों से पता चला था कि इसका डिज़ाइन एडवेंचर पर केंद्रित है, जिसमें एक ऊंची विंडस्क्रीन, बड़ा फ्यूल टैंक, वायर-स्पोक व्हील्स और लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन दिया गया है.