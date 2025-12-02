ETV Bharat / technology

लॉन्च से पहले नई Harley Davidson X440T का खुलासा, शानदार डिजाइन के हो जाएंगे कायल

नई Harley Davidson X440T का खुलासा ( फोटो - Harley-Davidson )

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी बाइक निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने दिसंबर 2024 में, SEBI फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी थी कि Harley Davidson के साथ उसकी पार्टनरशिप Harley Davidson X440 से आगे बढ़ेगी, और नए वेरिएंट डेवलप किए जा रहे हैं. अब करीब एक साल बाद कंपनी ने अपने लाइनअप में एक नया मॉडल पेश किया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को Harley-Davidson X440T के नाम से पेश किया है, जो अपने ही 440 सिबलिंग के करीब दिखाई देती है, लेकिन इसमें कुछ हल्के लेकिन नोटिस किए जाने वाले कॉस्मेटिक अपडेट्स दिए गए हैं. Harley-Davidson X440T का डिजाइन

इसके डिजाइन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा विज़ुअल बदलाव इसके रियर सेक्शन में किया गया है, जहां तीन-चौथाई हिस्सा पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया गया है. इसके स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले नए X440T के टेल में स्ट्रेच्ड काउल दिया गया है और यह वैसा ही है जैसा हम कम्यूटर मोटरसाइकिलों में देखते हैं. इसके अलावा, Harley-Davidson ने अभी तक एक भी फ्रंट-एंगल इमेज जारी नहीं की है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यह स्टैंडर्ड X440 से काफी मिलती-जुलती हो सकती है. दूसरे खास बदलावों की बात करें तो इसमें बार-एंड मिरर और चार नए कलर ऑप्शन - रेड, ब्लैक, ब्लू, और व्हाइट - शामिल किए गए हैं. Harley-Davidson X440T के फीचर्स

विज़ुअल बदलावों के अलावा, संभावना जताई जा रही है कि नई Harley Davidson X440T में कुछ और फ़ीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं, जिनमें राइड-बाय-वायर सिस्टम भी दिया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो इसमें राइडिंग मोड, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और अन्य कई सारे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं.