लॉन्च से पहले नई Harley Davidson X440T का खुलासा, शानदार डिजाइन के हो जाएंगे कायल
Harley Davidson ने अपनी नई मोटरसाइकिल Harley Davidson X440 का खुलासा किया है. कंपनी ने इसकी कुछ तस्वीरें जारी की हैं.
Published : December 2, 2025 at 10:10 AM IST
हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी बाइक निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने दिसंबर 2024 में, SEBI फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी थी कि Harley Davidson के साथ उसकी पार्टनरशिप Harley Davidson X440 से आगे बढ़ेगी, और नए वेरिएंट डेवलप किए जा रहे हैं. अब करीब एक साल बाद कंपनी ने अपने लाइनअप में एक नया मॉडल पेश किया है.
कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को Harley-Davidson X440T के नाम से पेश किया है, जो अपने ही 440 सिबलिंग के करीब दिखाई देती है, लेकिन इसमें कुछ हल्के लेकिन नोटिस किए जाने वाले कॉस्मेटिक अपडेट्स दिए गए हैं.
Harley-Davidson X440T का डिजाइन
इसके डिजाइन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा विज़ुअल बदलाव इसके रियर सेक्शन में किया गया है, जहां तीन-चौथाई हिस्सा पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया गया है. इसके स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले नए X440T के टेल में स्ट्रेच्ड काउल दिया गया है और यह वैसा ही है जैसा हम कम्यूटर मोटरसाइकिलों में देखते हैं.
इसके अलावा, Harley-Davidson ने अभी तक एक भी फ्रंट-एंगल इमेज जारी नहीं की है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यह स्टैंडर्ड X440 से काफी मिलती-जुलती हो सकती है. दूसरे खास बदलावों की बात करें तो इसमें बार-एंड मिरर और चार नए कलर ऑप्शन - रेड, ब्लैक, ब्लू, और व्हाइट - शामिल किए गए हैं.
Harley-Davidson X440T के फीचर्स
विज़ुअल बदलावों के अलावा, संभावना जताई जा रही है कि नई Harley Davidson X440T में कुछ और फ़ीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं, जिनमें राइड-बाय-वायर सिस्टम भी दिया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो इसमें राइडिंग मोड, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और अन्य कई सारे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं.
Harley-Davidson X440T का इंजन
फिलहाल कंपनी ने इस नई मोटरसाइकिल के बारे में ज्यादा जानकारी का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि नई X440T का ज़्यादातर हार्डवेयर स्टैंडर्ड X440 से ही लिया जा सकता है. संभावना जताई जा रही है कि चेसिस, इंजन, सस्पेंशन सेटअप, व्हील साइज़ और ब्रेकिंग सेटअप एक जैसे ही रहेंगे.
इंजन की बात करें तो इसमें मौजूदा Harley-Davidson X440 का ही 440 cc, ऑयल-कूल्ड, 2-वॉल्व SOHC सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया जा सकता है, जो 6,000 rpm पर 27 bhp की पावर और 4,000 rpm पर 38 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा जाता है.
Hero MotoCorp और Harley-Davidson की पार्टनरशिप
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Hero और Harley की पार्टनरशिप साल 2020 से शुरू हुई थी, जब अमेरिकन मोटरसाइकिल कंपनी ने अपने लोकल सेल्स और सर्विस नेटवर्क को मैनेज करने और नए प्रीमियम मॉडल को-डेवलप करने के लिए इंडियन टू-व्हीलर कंपनी के साथ हाथ मिलाया था. इस कोलैबोरेशन का पहला प्रोडक्ट, Harley-Davidson X440 था, जिसे साल 2023 में उतारा गया था.
इसके बाद Hero ने भी इसी इंजन के साथ अपनी Hero Mavrick 440 साल 2024 की शुरुआत में लॉन्च की थी. फिलहाल यह देखना होगा कि मौजूदा X440 को नए X440T से बदला जाएगा या दोनों बाइक्स एक साथ बेची जाएंगी. बता दें कि इस प्लेटफॉर्म पर Hero का दूसरा वर्जन अभी भी कंपनी की वेबसाइट पर लिस्टेड है.