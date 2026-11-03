नई Harley-Davidson Sprint 440 का ग्लोबल मार्केट के लिए खुलासा, मिलेगा 3.5-इंच का TFT डिस्प्ले
Harley-Davidson ने अपनी नई Harley-Davidson Sprint 440 को पेश कर दिया है. इस बाइक को Hero MotoCorp के साथ मिलकर विकसित किया गया है.
Published : November 3, 2026 at 3:19 PM IST
हैदराबाद: प्रीमियम दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Harley-Davidson ने अपनी नई Harley-Davidson Sprint 440 को पेश कर दिया है. यह एक हल्के वज़न वाली, मध्यम आकार की क्रूज़र मोटरसाइकिल है. इस बाइक को कंपनी ने Hero MotoCorp के साथ मिलकर विकसित किया है.
जानकारी के अनुसार, यह मोटरसाइकिल इटली के मिलान में 5 से 8 नवंबर तक होने वाले EICMA 2026 इवेंट में पहली बार सबके सामने पेश की जाएगी. इस बाइक को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि Harley-Davidson का एक्सपीरिएंस ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. इसमें कम सीट हाइट, कॉम्पैक्ट बनावट और एक सरल सिंगल-सिलेंडर पावरट्रेन इस्तेमाल किया गया है.
नई Harley-Davidson Sprint 440 का डिजाइन
नई Sprint 440 को कंपनी की पारंपरिक क्रूज़र डिज़ाइन शैली से प्रेरित होकर तैयार किया गया है. इस बाइक में टियरड्रॉप (आंसू की बूंद) के आकार का फ्यूल टैंक, गोल हेडलैंप, छोटा रियर फेंडर, स्टेप वाली सीट और एक तरफ लगा एग्जॉस्ट दिया गया है.
इस मोटरसाइकिल के अलॉय व्हील्स और इंजन पर मशीन्ड हाइलाइट्स दिए गए हैं, इसके साथ ही फ्यूल टैंक पर ऑरेंज कलर के ग्राफिक्स दिए गए हैं. यह मोटरसाइकिल तीन कलर ऑप्शन्स में पेश की जाएगी, जिनमें डार्क बिलियर्ड ग्रे, विविड ब्लैक और टील थंडर शामिल हैं.
नई Harley-Davidson Sprint 440 का इंजन
बाइक में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 440cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-एंड-ऑयल-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 6,000 rpm पर 27 bhp की पावर और 4,000 rpm पर 38 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच को जोड़ा गया है.
Harley-Davidson का दावा है कि अलग-अलग तरह की राइडिंग स्थितियों में यह मोटरसाइकिल 34 kmpl तक का माइलेज दे सकती है. इसके अलावा, कंपनी ने वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इस इंजन में गियर-ड्रिवन काउंटर-बैलेंसर भी लगाया है.
नई Harley-Davidson Sprint 440 के हार्डवेयर
नई Sprint 440 में मिलने वाले हार्डवेयर की बात करें तो इसमें 130mm ट्रैवल वाला 43mm का इनवर्टेड फ्रंट फोर्क और सात-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ ट्विन रियर शॉक लगाया गया है. इसके अलावा, ब्रेकिंग के लिए इस बाइक में 320mm की फ्रंट डिस्क और 240mm की रियर डिस्क ब्रेक लगाई गई है, और इसके साथ ही डुअल-चैनल ABS भी बाइक में स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है. इसमें 19-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर अलॉय व्हील लगाए गए हैं.
इस मोटरसाइकिल की एक मुख्य खूबी इसका सुविधाजनक एर्गोनॉमिक्स है. बाइक की सीट हाइट 671 mm रखी गई है, जबकि चलाने के लिए तैयार हालत में इसका वजन 187 kg है. इसकी पतली बनावट और आगे की तरफ संकरी होती सीट को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि राइडर आसानी से अपने दोनों पैर ज़मीन पर टिका सकें. इस बाइक में 9 लीटर का फ्यूल टैंक भी दिया गया है.
नई Harley-Davidson Sprint 440 के फीचर्स
बाइक में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, नई Sprint 440 में गोल 3.5-इंच का कलर TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, फुल-LED लाइटिंग और हेडलैंप के ऊपर लगा एक USB-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है. कंपनी इसमें सैडलबैग, हटाने योग्य विंडस्क्रीन, पैसेंजर बैकरेस्ट, इंजन गार्ड और अलग तरह की सीट्स जैसी एक्सेसरीज भी पेश कर रही है.
बता दें कि नई Sprint 440 को कंपनी वैश्विक बाजारों में भी पेश करने वाली है, हालांकि अलग-अलग क्षेत्रों में इसके लॉन्च का समय अलग-अलग होगा. अमेरिकी बाजार में यह बाइक 2027 में मार्च से मई के बीच उतारी जा सकती है, और इसकी फाइनल असेंबली यॉर्क, पेन्सिलवेनिया में Harley-Davidson की फैसिलिटी में की जाएगी.
जैसा कि हमने बताया कि नई Sprint 440 को Hero MotoCorp के साथ मिलकर विकसित किया गया है, लेकिन इसके बाद भी भारत में इसके लॉन्च या यहां इसकी कीमत के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि, Sprint 440 अपने पारंपरिक क्रूज़र डिज़ाइन और कम सीट हाइट के चलते, मौजूदा Harley-Davidson X440 का एक विकल्प पेश कर सकती है.