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नई Harley-Davidson Sprint 440 का ग्लोबल मार्केट के लिए खुलासा, मिलेगा 3.5-इंच का TFT डिस्प्ले

नई Harley-Davidson Sprint 440 का खुलासा ( फोटो - Harley-Davidson )

हैदराबाद: प्रीमियम दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Harley-Davidson ने अपनी नई Harley-Davidson Sprint 440 को पेश कर दिया है. यह एक हल्के वज़न वाली, मध्यम आकार की क्रूज़र मोटरसाइकिल है. इस बाइक को कंपनी ने Hero MotoCorp के साथ मिलकर विकसित किया है.

जानकारी के अनुसार, यह मोटरसाइकिल इटली के मिलान में 5 से 8 नवंबर तक होने वाले EICMA 2026 इवेंट में पहली बार सबके सामने पेश की जाएगी. इस बाइक को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि Harley-Davidson का एक्सपीरिएंस ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. इसमें कम सीट हाइट, कॉम्पैक्ट बनावट और एक सरल सिंगल-सिलेंडर पावरट्रेन इस्तेमाल किया गया है.

नई Harley-Davidson Sprint 440 का डिजाइन

नई Sprint 440 को कंपनी की पारंपरिक क्रूज़र डिज़ाइन शैली से प्रेरित होकर तैयार किया गया है. इस बाइक में टियरड्रॉप (आंसू की बूंद) के आकार का फ्यूल टैंक, गोल हेडलैंप, छोटा रियर फेंडर, स्टेप वाली सीट और एक तरफ लगा एग्जॉस्ट दिया गया है. नई Harley-Davidson Sprint 440 का खुलासा (फोटो - Harley-Davidson) इस मोटरसाइकिल के अलॉय व्हील्स और इंजन पर मशीन्ड हाइलाइट्स दिए गए हैं, इसके साथ ही फ्यूल टैंक पर ऑरेंज कलर के ग्राफिक्स दिए गए हैं. यह मोटरसाइकिल तीन कलर ऑप्शन्स में पेश की जाएगी, जिनमें डार्क बिलियर्ड ग्रे, विविड ब्लैक और टील थंडर शामिल हैं. नई Harley-Davidson Sprint 440 का इंजन

बाइक में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 440cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-एंड-ऑयल-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 6,000 rpm पर 27 bhp की पावर और 4,000 rpm पर 38 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच को जोड़ा गया है. नई Harley-Davidson Sprint 440 का खुलासा (फोटो - Harley-Davidson) Harley-Davidson का दावा है कि अलग-अलग तरह की राइडिंग स्थितियों में यह मोटरसाइकिल 34 kmpl तक का माइलेज दे सकती है. इसके अलावा, कंपनी ने वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इस इंजन में गियर-ड्रिवन काउंटर-बैलेंसर भी लगाया है.