नई-जनरेशन Renault Duster 26 जनवरी को होगी पेश, देखें कैसा होगा डिजाइन

इसके आगे की लाइटिंग यूनिट्स कुल मिलाकर पतली हो गई हैं, जबकि टेललैंप्स अब एक स्लीक LED लाइट बार से जुड़े हुए दिखते हैं जो टेलगेट पर फैला हुआ है. उम्मीद है कि SUV का ओवरऑल लुक पहले जैसा ही रहेगा, जिसमें चारों ओर एक्सटीरियर क्लैडिंग होगी.

2026 Renault Duster का डिजाइन Renault ने नई Duster SUV का टीज़र जारी किया है, जिससे इसके अपडेटेड डिज़ाइन को लेकर कुछ जानकारियां सामने आती हैं. हालांकि इसकी टीज़र क्लिप में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसमें नए LED DRLs और पिछले हिस्से का कुछ भाग दिखाया गया है.

हालांकि संभावना जताई जा रही है कि जब इसे भारतीय बाजार में उतारा जाएगा, तो इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे. Dacia की ग्लोबल लाइनअप के हिस्से के तौर पर बेची जाने वाली 2026 Duster भारत में रिफ्रेश डिज़ाइन, टेक-रिच यूटिलिटेरियन केबिन और कई संभावित पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आएगी. नई Renault Duster में क्या कुछ मिलने वाला है, यहां हम इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं.

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Renault की लोकप्रिय एसयूवी Renault Duster काफी लंबे समय से भारतीय बाजार से बाहर रही है, लेकिन अब 26 जनवरी, 2026 को कंपनी एक बार फिर नई-जनरेशन Renault Duster को लॉन्च करने वाली है. कंपनी के इंटरनेशनल गेम प्लान 2027 के तहत इस कार को भारत में पहले मॉडल के तौर पर लॉन्च किया जाएगा. बता दें कि इस एसयूवी की नई जनरेशन कुछ समय पहले ही इंटरनेशनल मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध है.

2026 Renault Duster का इंटीरियर

Renault Duster का प्रैक्टिकल अप्रोच आपको केबिन के अंदर भी देखने को मिलने वाला है, जिसका डिज़ाइन एंगुलर है और जिसमें शार्प लाइन और कंटूर मिलता है. डैशबोर्ड में Y-शेप के AC वेंट के ऊपर 10.1-इंच का सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन लगाया गया है, जिसमें Android Auto और Apple Carplay है, जबकि ड्राइवर को 7-इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलता है.

इसके अलावा, इसमें वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है और यात्रियों को 6-स्पीकर वाला Arkamys 3D साउंड सिस्टम भी मिलता है. नई Renault Duster में शायद कई सेफ्टी फीचर्स भी होंगे, जैसे हिल-डिसेंट कंट्रोल, स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, ISOFIX माउंट्स और 6 एयरबैग. उम्मीद जताई जा रही है कि इंडिया-स्पेक Renault Duster में ADAS सूट मिलेगा, जिसमें कई सेफ्टी फीचर्स जैसे इमरजेंसी ब्रेकिंग, क्रूज़ कंट्रोल और लेन ड्राइविंग एड्स होंगे.

2026 Renault Duster का पावरट्रेन

तीसरी जनरेशन की Renault Duster ग्लोबल मार्केट में तीन पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आती है, जिनमें से दो हाइब्रिड हैं. एंट्री-लेवल मॉडल कुछ खास इलाकों में 1.0-लीटर पेट्रोल-LPG इंजन के साथ आते हैं. इसके अलावा, इसमें 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर TCe 130 माइल्ड-हाइब्रिड इंजन भी मिलता है.

यह इंजन 48V सिस्टम और एक छोटी बैटरी के साथ आता है. जिसकी मदद से यह 130 bhp की पावर और 230 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. यह एकमात्र इंजन है, जो Duster के 4x4 सेटअप के साथ मिलता है, और यह सिर्फ छह-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है.

इस कार के फोर-व्हील-ड्राइव वेरिएंट में मल्टीपल ड्राइव मोड्स वाला टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम भी मिलता है, साथ ही ऑफ-रोड इस्तेमाल के लिए 217 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और बेहतर अप्रोच और डिपार्चर एंगल भी मिलते हैं.

इसके हायर ट्रिम्स में 1.6-लीटर का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया जाता है, जिसमें एक पेट्रोल इंजन और दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलती हैं, जो मिलकर 140 bhp की पावर और 205 Nm का टॉर्क प्रदान करते हैं. 1.2 kWh बैटरी और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल करके, कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम शहरी ड्राइविंग के एक बड़े हिस्से में इलेक्ट्रिक पावर पर चल सकता है.