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नई-जनरेशन Hyundai i20 को जल्द ग्लोबल बाजार में किया जाएगा लॉन्च, कंपनी ने दिखाई पहली झलक

टेस्ट म्यूल्स से मिली एक्स्ट्रा डिज़ाइन डिटेल्स से पता चलता है कि नई Hyundai i20 कंपनी के लेटेस्ट डिज़ाइन डायरेक्शन के हिसाब से होगी, जिसमें बड़े साइज़ की फ्रंट ग्रिल की जगह एक छोटी, ज़्यादा रेक्टेंगुलर यूनिट मिलने वाली है, जिसके साथ फॉग लैंप के लिए चौकोर हाउसिंग के बीच एक खास लोअर एयर इनटेक होगा.

शेयर किए गए एकमात्र टीज़र में नई Hyundai i20 की फ्रंट-एंड लाइटिंग की बस एक छोटी सी झलक मिलती है. इसमें एक लाइट बार, Y-शेप के LED डे-टाइम रनिंग लैंप और मल्टी-प्रोजेक्टर एलिमेंट के साथ एंगुलर हेडलाइट डिज़ाइन जैसे डिज़ाइन एलिमेंट कन्फर्म होते हैं. ग्लोबल मार्केट में Hyundai i20 टेस्ट म्यूल की तस्वीरों से वही डिज़ाइन एलिमेंट पता चले हैं.

Hyundai i20 की चौथी जनरेशन हैचबैक को भारतीय सड़कों पर भी देखा गया है. इससे पता चलता है कि यह ग्लोबल बिक्री शुरू होने के कुछ समय बाद भारतीय बाजार में भी लॉन्च की जा सकती है.

हैदराबाद: साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor अगले महीने अपनी अगली-जनरेशन Hyundai i20 को ग्लोबल बाजार के लिए पेश करने वाली है. लेकिन इससे पहले कंपनी ने इस कार का टीजर जारी किया है. बता दें कि नई Hyundai i20 को काफी समय से टेस्टिंग के दौरान देखा जा रहा है.

साइड प्रोफ़ाइल की बात करें तो इसमें, नई जेनरेशन की Hyundai i20 के पिछले दरवाज़े पर विंडोलाइन में एक खास मोड़ दिखता है, हालांकि मॉडल्स पर भारी क्लैडिंग रियर क्वार्टर ग्लास की मौजूदगी को छिपा देती है. टेस्ट म्यूल कारों में पीछे का हिस्सा ज़्यादा नजर नहीं आता है, हालांकि माना जा रहा है कि टेल लैंप में कनेक्टेड लाइटबार डिज़ाइन के साथ एक तेज़ ढलान वाली पिछली विंडस्क्रीन भी मिलती है.

नई-जनरेशन Hyundai i20 का इंटीरियर

इस कार के इंटीरियर की बात करें तो, टेस्ट म्यूल तस्वीर से डैशबोर्ड के ऊपर एक कर्व्ड डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसमें इंफोटेनमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए ट्विन स्क्रीन मिलते हैं. टेस्ट म्यूल में नया स्टीयरिंग डिज़ाइन भी देखा जा सकता है, जो सेकंड-जेनरेशन Hyundai Venue में देखा गया था और इसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री भी मिली थी, हालांकि यह बाजार के हिसाब से बदल सकता है.

नई-जनरेशन Hyundai i20 का इंजन

कार में मिलने वाले इंजन की बात करें तो ब्राज़ील की इस कार में कई तरह के फ्लेक्स-फ्यूल इंजन इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इसमें 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन मिल सकता है. भारतीय बाजार में, इस हैचबैक में मौजूदा 1.2 नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प मिल सकते हैं.

दोनों इंजनों के लिए माइल्ड हाइब्रिड टेक के बारे में भी विचार किया जा सकता है, पिछले साल Hyundai ने वित्त वर्ष 2030 तक भारत में कॉम्पैक्ट सेगमेंट से लेकर प्रीमियम SUV तक 8 हाइब्रिड कारें और SUV लॉन्च करने की योजना बताई थी. जहां तक ​​भारत में लॉन्च की बात है, तो संभावना जताई जा रही है कि नई Hyundai i20 भी आने वाले महीनों में भारत में लॉन्च होगी, और इसकी बिक्री त्योहारों के मौसम के आसपास शुरू की जा सकती है.