नई जनरेशन BMW i3 सेडान का खुलासा, मिलेगी 900 किमी तक की रेंज
BMW ने अपनी नई जनरेशन BMW i3 सेडान से पर्दा उठा दिया है. यह कार 900 किमी की रेंज प्रदान करेगी.
Published : March 20, 2026 at 11:04 AM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ने अपनी नई जनरेशन BMW i3 सेडान से पर्दा उठा दिया है, जो उसके 'Neue Klasse' प्लेटफॉर्म पर आधारित एक फुली इलेक्ट्रिक सेडान मॉडल है. बता दें कि यह कंपनी के नई जनरेशन की EV लाइन-अप में दूसरी कार बन गई है. इससे पहले पिछले साल कंपनी ने नई जनरेशन BMW iX3 को पेश किया गया था.
नई BMW i3 का पिछली i3 हैचबैक से कोई लेना-देना नहीं है, हालांकि उसका नाम भी यही था. उस कॉम्पैक्ट मॉडल के विपरीत, यह एक पारंपरिक थ्री-बॉक्स सेडान है, जिसे शुरू से ही एक इलेक्ट्रिक वाहन के तौर पर विकसित किया गया है. यह उस डिज़ाइन और दिशा की भी एक झलक दिखाता है, जिसे BMW से 3-Series के भविष्य के मॉडल्स में अपनाने की उम्मीद है.
नई BMW i3 सेडान का एक्सटीरियर
कार के डिज़ाइन की बात करें तो, नई BMW i3 में कंपनी के जाने-पहचाने डिज़ाइन एलिमेंट्स बरकरार रखे गए हैं. इसके सामने के हिस्से में पतले हेडलैंप, एक तराशा हुआ बोनट और बंपर पर एयरोडायनामिक डिटेल्स देखने को मिलती हैं.
साइड प्रोफाइल में, इस सेडान में एक साफ़-सुथरी सतह और एक उभरी हुई शोल्डर लाइन नज़र आती है, और इसके साथ ही पिछले हिस्से में BMW का सिग्नेचर 'हॉफमिस्टर किंक' भी देखने को मिलता है. इसका पिछला हिस्सा काफ़ी हद तक सपाट रखा गया है, जिसमें बूट लिड के साथ ही पतले टेल-लैंप्स भी इंटीग्रेट किए गए हैं.
नई BMW i3 सेडान का इंटीरियर
वहीं केबिन की बात करें तो इसके अंदर लेआउट BMW के पारंपरिक केबिन से अलग दिखता है. डैशबोर्ड के ऊपरी किनारे पर एक पतली डिस्प्ले लगाई गई है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट और पैसेंजर डिस्प्ले शामिल हैं.
मुख्य सेंट्रल टचस्क्रीन डैशबोर्ड पर थोड़ा नीचे, एक अलग यूनिट के तौर पर इस्तेमाल की गई है. वहीं इसके स्टीयरिंग व्हील में एक नया डिज़ाइन मिलता है, जिसमें वर्टिकल स्पोक्स हैं, जबकि पूरे केबिन की थीम मिनिमल और साफ़-सुथरी है.
नई BMW i3 सेडान की बैटरी और रेंज
कंपनी ने खुलासा किया किया कि BMW i3 को 50 xDrive वेरिएंट में पेश किया है. इस कार में 800-वोल्ट का इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया गया है. हालांकि बैटरी की क्षमता की आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि यह BMW iX3 में इस्तेमाल की गई, 108.7 kWh यूनिट के समान ही होगी.
कंपनी का दावा यह है कि नई जनरेशन BMW i3 का पावर आउटपुट 469 hp और टॉर्क आउटपुट 645 Nm का है. BMW का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर इस कार की WLTP रेंज 900 km तक हो सकती है.