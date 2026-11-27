भारत में लॉन्च हुई नई Mini Cooper SE इलेक्ट्रिक हैचबैक, कीमत 53.9 लाख रुपये, जानें फीचर्स
MINI India ने अपनी दूसरी जनरेशन की MINI Cooper SE इलेक्ट्रिक को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 53.9 लाख रुपये है.
Published : November 27, 2026 at 3:53 PM IST
हैदराबाद: प्रीमियम हैचबैक निर्माता कंपनी MINI India ने अपनी दूसरी जनरेशन की MINI Cooper SE इलेक्ट्रिक हैचबैक को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपन ने इस इलेक्ट्रिक हैचबैक को 53.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, और इसकी डिलीवरी दिसंबर में शुरू होगी.
ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार को भारत में पूरी तरह से इम्पोर्ट किए गए एक ही वेरिएंट में उतारा गया है. कंपनी ने स्टैंडर्ड MINI Cooper SE के साथ इसका Paul Smith एडिशन भी पेश किया गया है, जो मुख्य रूप से इसके लुक और डिज़ाइन पर फोकस करता है. दो दरवाज़ों वाली इलेक्ट्रिक हैचबैक होने के चलते, भारत में MINI Cooper SE का कोई सीधा प्रतिद्वंद्वी नहीं है.
नई MINI Cooper SE की बैटरी और रेंज
Coope SE के पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 54.2kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जिसकी WLTP-रेटेड रेंज 402km तक है. यह बैटरी पैक आगे लगी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर प्रदान करता है, जो 218hp की पावर और 330Nm का टॉर्क जनरेट करती है. कंपनी का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ्तार सिर्फ 6.7 सेकंड में पकड़ लेती है.
इस कार की बैटरी 11kW तक की AC और 95kW तक की DC चार्जिंग को सपोर्ट करती है. AC चार्जर से इस कार की बैटरी को 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज होने में 5.25 घंटे का समय लगता है, जबकि DC चार्जर से इसकी बैटरी को 30 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है.
नई MINI Cooper SE का डिजाइन
इस कार के डिज़ाइन की बात करें तो, MINI Cooper SE जानी-पहचानी मिनी कूपर स्टाइलिंग के साथ आती है. इसमें एक बंद ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है, और इसके आगे के हिस्से तथा टेलगेट पर येलो कलर की 'S' बैजिंग मौजूद है. इसके अलावा, कार के केबिन में बहुत ज़्यादा बदलाव होने की संभावना है. सबसे मुख्य बदलाव डिजिटल इंटरफ़ेस पर EV से जुड़े ग्राफ़िक्स के रूप में देखने को मिल सकते हैं.
नई MINI Cooper SE का इंटीरियर
कार के इंटीरियर की बात करें तो नई MINI Cooper SE के अंदर अपना जाना-पहचाना गोल सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन ही लगाई गई है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी काम करती है. इसके साथ ही इसमें निटेड-टॉप वाला डैशबोर्ड और डोर कार्ड भी दिए गए हैं.
नई MINI Cooper SE के फीचर्स
कार में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ, हीटेड 'स्पोर्ट वेसिन' स्टीयरिंग व्हील और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली फ्रंट सीट्स दी गई हैं. कार में ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन और एक्टिव सीट फीचर भी मिलता है.
MINI Cooper SE में अपना जाना-पहचाना 9.4-इंच का ऑल-डिजिटल OLED टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी काम करता है. 'मिनी इंटरेक्शन यूनिट' के हिस्से के तौर पर, इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, MINI नेविगेशन, इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट, रिमोट सर्विस और डिजिटल की प्लस का सपोर्ट मिलता है.
कार में मिलने वाले अन्य उपकरणों की बात करें तो इसमें हरमन कार्डन सराउंड साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर-व्यू कैमरा दिया गया है.
सेफ्टी फीचर्स की बता करें तो MINI Cooper SE में लेवल-2 ADAS मिलता है, जिसमें फ्रंट कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन चेंज वार्निंग, स्पीड वार्निंग और अटेंटिवनेस असिस्टेंस शामिल हैं. इस कार में ब्रेक इंटरवेंशन के साथ रियर क्रॉसिंग ट्रैफिक वार्निंग, एग्जिट वार्निंग, रियर कोलिजन प्रिवेंशन और रिवर्सिंग असिस्टेंस भी दिए गए हैं.
अन्य सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस कार में ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग, ABS, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलते हैं. MINI Cooper SE को कुल तीन कलर ऑप्शन – ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, चिली रेड और ओशन वेव ग्रीन – में पेश किया गया है.
Mini Cooper Paul Smith एडिशन
स्टैंडर्ड MINI Cooper SE के साथ-साथ, कंपनी ने Cooper Paul Smith एडिशन भी बाजार में पेश किया है. यह स्पेशल एडिशन तीन मॉडलों में उपलब्ध होगा, जिनमें Cooper S, Cooper Convertible और MINI Cooper SE शामिल हैं.
इस स्पेशल एडिशन को MINI और मशहूर ब्रिटिश फैशन डिज़ाइनर पॉल स्मिथ के सहयोग से बनाया गया है. पॉल स्मिथ के अनोखे डिज़ाइन, रंग-बिरंगी धारियां और खास स्टाइल को 'Classic With A Twist' कहा जाता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह साझेदारी 1998 से चली आ रही है.
इस लंबे जुड़ाव का जश्न मनाते हुए, पॉल स्मिथ के डिज़ाइन एलिमेंट्स को MINI की Cooper रेंज में शामिल किया गया है, जो इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर की खास डिटेल्स में नज़र आते हैं.