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भारत में लॉन्च हुई नई Mini Cooper SE इलेक्ट्रिक हैचबैक, कीमत 53.9 लाख रुपये, जानें फीचर्स

नई Mini Cooper SE इलेक्ट्रिक हैचबैक भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - MINI India )

हैदराबाद: प्रीमियम हैचबैक निर्माता कंपनी MINI India ने अपनी दूसरी जनरेशन की MINI Cooper SE इलेक्ट्रिक हैचबैक को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपन ने इस इलेक्ट्रिक हैचबैक को 53.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, और इसकी डिलीवरी दिसंबर में शुरू होगी.

ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार को भारत में पूरी तरह से इम्पोर्ट किए गए एक ही वेरिएंट में उतारा गया है. कंपनी ने स्टैंडर्ड MINI Cooper SE के साथ इसका Paul Smith एडिशन भी पेश किया गया है, जो मुख्य रूप से इसके लुक और डिज़ाइन पर फोकस करता है. दो दरवाज़ों वाली इलेक्ट्रिक हैचबैक होने के चलते, भारत में MINI Cooper SE का कोई सीधा प्रतिद्वंद्वी नहीं है.

नई MINI Cooper SE की बैटरी और रेंज

Coope SE के पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 54.2kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जिसकी WLTP-रेटेड रेंज 402km तक है. यह बैटरी पैक आगे लगी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर प्रदान करता है, जो 218hp की पावर और 330Nm का टॉर्क जनरेट करती है. कंपनी का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ्तार सिर्फ 6.7 सेकंड में पकड़ लेती है. नई Mini Cooper SE इलेक्ट्रिक हैचबैक (फोटो - MINI India) इस कार की बैटरी 11kW तक की AC और 95kW तक की DC चार्जिंग को सपोर्ट करती है. AC चार्जर से इस कार की बैटरी को 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज होने में 5.25 घंटे का समय लगता है, जबकि DC चार्जर से इसकी बैटरी को 30 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. नई MINI Cooper SE का डिजाइन

इस कार के डिज़ाइन की बात करें तो, MINI Cooper SE जानी-पहचानी मिनी कूपर स्टाइलिंग के साथ आती है. इसमें एक बंद ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है, और इसके आगे के हिस्से तथा टेलगेट पर येलो कलर की 'S' बैजिंग मौजूद है. इसके अलावा, कार के केबिन में बहुत ज़्यादा बदलाव होने की संभावना है. सबसे मुख्य बदलाव डिजिटल इंटरफ़ेस पर EV से जुड़े ग्राफ़िक्स के रूप में देखने को मिल सकते हैं. नई Mini Cooper SE इलेक्ट्रिक हैचबैक (फोटो - MINI India) नई MINI Cooper SE का इंटीरियर

कार के इंटीरियर की बात करें तो नई MINI Cooper SE के अंदर अपना जाना-पहचाना गोल सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन ही लगाई गई है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी काम करती है. इसके साथ ही इसमें निटेड-टॉप वाला डैशबोर्ड और डोर कार्ड भी दिए गए हैं. नई MINI Cooper SE के फीचर्स

कार में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ, हीटेड 'स्पोर्ट वेसिन' स्टीयरिंग व्हील और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली फ्रंट सीट्स दी गई हैं. कार में ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन और एक्टिव सीट फीचर भी मिलता है.