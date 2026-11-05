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जल्द लॉन्च होने वाला है Volkswagen Virtus का नया फेसलिफ्ट वर्जन, देखें कैसी है पहली झलक

Volkswagen Virtus का नया फेसलिफ्ट वर्जन ( फोटो - Instagram/volkswagen_india )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Volkswagen India जल्द ही अपनी कॉम्पैक्ट सेडान Volkswagen Virtus का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इस कार का पहला आधिकारिक टीजर जारी किया है, जिसमें इस सेडान के एक्सटीरियर की एक स्पष्ट झलक मिलती है.

बता दें कि इस कार को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, जिसके बाद अब टीज़र तस्वीरों में अपडेटेड मॉडल बिना किसी कैमोफ्लाज के दिखाई दे रही है, हालांकि खास लाइटिंग की वजह से इस कार के सभी एक्सटीरियर हिस्से छिपे हुए दिख रहे हैं.

Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट का फ्रंट फेसिया

सबसे ज्यादा बदलाव इस कार के अगले हिस्से में किया गया है. नई Virtus Facelift में पहले की तरह ही पतले हेडलैंप दिए गए हैं, जिनमें LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, लाइटिंग यूनिट्स के चारों ओर लगी हैं. इसमें एक पतली ऊपरी ग्रिल हेडलैंप्स को आपस में जोड़ा गया है, जिसके बीच में Volkswagen का लोगो दिया गया है, और एक तरफ रेड कलर में GT बैजिंग लगाई गई है. इसके नीचे, बम्पर को एक ज्यादा एग्रेसिव लुक दिया गया है, जिसमें जियोमैट्रिक डिज़ाइन के साथ एक चौड़ा निचला एयर इनटेक मिलता है. इसके बाहरी हिस्सों में खास बनावट और हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो इस फेसलिफ्ट को और भी ज्यादा स्पोर्टी रूप देते हैं. कार के नए डिज़ाइन वाले बम्पर में अलग से फ्रंट फॉग लैंप नहीं लगाए गए हैं. इनकी जगह पर बाहरी हिस्सों में हॉरिजॉन्टल इंसर्ट्स लगाई गई हैं. पहले की रिपोर्ट्स में एक कनेक्टेड LED लाइट स्ट्रिप और जगमगाते Volkswagen लोगो के होने का संकेत दिया गया था. जो लोग कार में फ्रंट-एंड का एक साफ-सुथरा डिज़ाइन पसंद करते हैं, उनके लिए राहत की बात यह है कि नई Virtus फेसलिफ्ट में कनेक्टेड LED DRL वाला ट्रेंड नहीं दिया गया है. टीज़र से इस बात की भी पुष्टि हुई है कि हेडलैंप के अंदर अलग-अलग डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRL) दी गई हैं, और दोनों तरफ को जोड़ने के लिए एक पारंपरिक ग्रिल लगाई गई है.