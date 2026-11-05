जल्द लॉन्च होने वाला है Volkswagen Virtus का नया फेसलिफ्ट वर्जन, देखें कैसी है पहली झलक
Volkswagen India जल्द ही अपनी कॉम्पैक्ट सेडान Volkswagen Virtus का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इसका टीजर जारी किया है.
Published : November 5, 2026 at 1:15 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Volkswagen India जल्द ही अपनी कॉम्पैक्ट सेडान Volkswagen Virtus का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इस कार का पहला आधिकारिक टीजर जारी किया है, जिसमें इस सेडान के एक्सटीरियर की एक स्पष्ट झलक मिलती है.
बता दें कि इस कार को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, जिसके बाद अब टीज़र तस्वीरों में अपडेटेड मॉडल बिना किसी कैमोफ्लाज के दिखाई दे रही है, हालांकि खास लाइटिंग की वजह से इस कार के सभी एक्सटीरियर हिस्से छिपे हुए दिख रहे हैं.
Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट का फ्रंट फेसिया
सबसे ज्यादा बदलाव इस कार के अगले हिस्से में किया गया है. नई Virtus Facelift में पहले की तरह ही पतले हेडलैंप दिए गए हैं, जिनमें LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, लाइटिंग यूनिट्स के चारों ओर लगी हैं. इसमें एक पतली ऊपरी ग्रिल हेडलैंप्स को आपस में जोड़ा गया है, जिसके बीच में Volkswagen का लोगो दिया गया है, और एक तरफ रेड कलर में GT बैजिंग लगाई गई है.
इसके नीचे, बम्पर को एक ज्यादा एग्रेसिव लुक दिया गया है, जिसमें जियोमैट्रिक डिज़ाइन के साथ एक चौड़ा निचला एयर इनटेक मिलता है. इसके बाहरी हिस्सों में खास बनावट और हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो इस फेसलिफ्ट को और भी ज्यादा स्पोर्टी रूप देते हैं.
कार के नए डिज़ाइन वाले बम्पर में अलग से फ्रंट फॉग लैंप नहीं लगाए गए हैं. इनकी जगह पर बाहरी हिस्सों में हॉरिजॉन्टल इंसर्ट्स लगाई गई हैं. पहले की रिपोर्ट्स में एक कनेक्टेड LED लाइट स्ट्रिप और जगमगाते Volkswagen लोगो के होने का संकेत दिया गया था.
जो लोग कार में फ्रंट-एंड का एक साफ-सुथरा डिज़ाइन पसंद करते हैं, उनके लिए राहत की बात यह है कि नई Virtus फेसलिफ्ट में कनेक्टेड LED DRL वाला ट्रेंड नहीं दिया गया है. टीज़र से इस बात की भी पुष्टि हुई है कि हेडलैंप के अंदर अलग-अलग डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRL) दी गई हैं, और दोनों तरफ को जोड़ने के लिए एक पारंपरिक ग्रिल लगाई गई है.
Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट का रियर डिजाइन
कार के पिछले हिस्से की बात करें तो नई Virtus फेसलिफ्ट में स्प्लिट टेल लैंप असेंबली के अंदर खास लाल LED लाइटिंग दी गई है. ये लैंप बूट लिड तक फैले हुए हैं, और एक गहरा हॉरिजॉन्टल हिस्सा दोनों तरफ को आपस में जोड़ता है. बूट पर लगा लिप स्पॉइलर GT के स्पोर्टी लुक को और बढ़ाता है.
कार के पिछले बंपर के निचले हिस्से में गहरे कलर का एक पैनल मिलता है, जिस पर पैटर्न बना हुआ है, और टीज़र में पार्किंग सेंसर भी दिखाई दे रहे हैं. Volkswagen का लोगो बूट के बीच में लगाया गया है, और नीचे दाईं ओर GT की ब्रांडिंग दी गई है. ये सभी चीजें मिलकर इस अपडेटेड सेडान को एक नया रूप देती हैं, जबकि इसकी जानी-पहचानी 'Virtus' वाली बनावट बरकरार रहती है.
Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट का अनुमानित इंटीरियर
Volkswagen ने फिलहाल नई Virtus फेसलिफ्ट के केबिन का खुलासा नहीं किया है. इसमें अपग्रेड के तौर पर नई अपहोल्स्ट्री और इंटीरियर ट्रिम मिल सकती है, जिसके साथ इसमें 10.25-इंच का बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जा सकता है.
कार में मिलने वाले मौजूदा 10.1-इंच टचस्क्रीन को अपडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ जारी रखा जा सकता है, हालांकि इसमें 360-डिग्री कैमरे का फीचर शामिल किया जा सकता है. इन फीचर्स के लिए अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.
Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट का अनुमानित पावरट्रेन
संभावना जताई जा रही है कि इस फेसलिफ्ट में 1.0-लीटर और 1.5-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल जारी रखा जा सकता है. मौजूदा पावर आउटपुट की बात करें तो, जहां इसका छोटा इंजन 115 PS की पावर और 178 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, जबकि इसका बड़ा 1.5-लीटर, इंजन 150 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क प्रदान करता है.
कार में एक अहम मैकेनिकल अपडेट के तौर पर, इसके 1.0-लीटर, TSI इंजन में मौजूदा 6-स्पीड ऑटोमैटिक की जगह एक नया 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया जा सकता है. वहीं, 1.5-लीटर, TSI इंजन के साथ 7-स्पीड DSG ट्रांसमिशन का इस्तेमाल जारी रखा जा सकता है.