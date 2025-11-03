ETV Bharat / technology

इस महीने लॉन्च होने वाली है Mahindra की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी, तारीख का खुलासा

Mahindra आगामी 27 नवंबर, 2025 को भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra XEV 9S लॉन्च करने वाली है.

Mahindra XEV 9S
नई Mahindra XEV 9S का टीजर (फोटो - Mahindra Automotive)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 3, 2025 at 12:00 PM IST

Updated : November 3, 2025 at 12:06 PM IST

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra आगामी 27 नवंबर, 2025 को भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने वाली है. कंपनी इस कार को Mahindra XEV 9S के नाम से बाजार में उतारेगी. यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कंपनी के INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर निर्मित एक 7-सीटर SUV होगी, जो XEV 9e और BE 6 को भी सपोर्ट करती है.

नई Mahindra XEV 9S के बारे में
Mahindra XEV 9S एक बॉर्न-इलेक्ट्रिक SUV होगी, और अपने INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफ़ॉर्म पर निर्मित 7-सीटर मॉडल होने के अलावा, Mahindra ने अभी तक इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है. हालांकि, यह Mahindra XUV700 इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप का प्रोडक्शन-स्पेक वर्जन हो सकता है, जिसे कई बार परीक्षण के दौरान देखा गया है और जिसे XEV 7e भी कहा जाता है.

अगर ऐसा होता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आगामी Mahindra XEV 9S में प्रोटोटाइप से काफ़ी कुछ लिया जाएगा. इनमें से कुछ एलिमेंट्स Mahindra XEV 9e की तरह कनेक्टेड LED DRLs, ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल और डुअल-पॉड LED हेडलाइट्स हो सकते हैं. जैसा कि पहले सामने आई कुछ टेस्टिंग तस्वीरों से पता चलता है, इसके इंटीरियर में Mahindra XEV 9e का 3-स्क्रीन सेटअप हो सकता है और स्टीयरिंग व्हील भी वही हो सकता है.

नई Mahindra XEV 9S की बैटरी और पावरट्रेन
Mahindra XEV 9S के पावरट्रेन के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन Mahindra के नए ज़माने के EV स्टैंडर्ड के अनुसार, इसमें 500+ किलोमीटर की रेंज के साथ एक बड़ा बैटरी पैक दिए जाने की उम्मीद है. हालांकि, इसके बारे में तभी कुछ कहा जा सकता है, जब कार निर्माता कंपनी की ओर से कोई स्पष्टता आ जाए.

