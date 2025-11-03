ETV Bharat / technology

इस महीने लॉन्च होने वाली है Mahindra की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी, तारीख का खुलासा

नई Mahindra XEV 9S का टीजर ( फोटो - Mahindra Automotive )

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra आगामी 27 नवंबर, 2025 को भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने वाली है. कंपनी इस कार को Mahindra XEV 9S के नाम से बाजार में उतारेगी. यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कंपनी के INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर निर्मित एक 7-सीटर SUV होगी, जो XEV 9e और BE 6 को भी सपोर्ट करती है. नई Mahindra XEV 9S के बारे में

Mahindra XEV 9S एक बॉर्न-इलेक्ट्रिक SUV होगी, और अपने INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफ़ॉर्म पर निर्मित 7-सीटर मॉडल होने के अलावा, Mahindra ने अभी तक इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है. हालांकि, यह Mahindra XUV700 इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप का प्रोडक्शन-स्पेक वर्जन हो सकता है, जिसे कई बार परीक्षण के दौरान देखा गया है और जिसे XEV 7e भी कहा जाता है.