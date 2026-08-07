ETV Bharat / technology

सिर्फ 1 लाख की कीमत पर मिलेगा नया E3 Trion इलेक्ट्रिक स्कूटर, मिलेंगे AI इंटीग्रेटेड फीचर्स

इसके बेस मॉडल में Eco और Power राइडिंग मोड, 5-इंच का LCD, गूगल मैप्स इंटीग्रेशन, 14-इंच के ट्यूबलेस व्हील और 52 लीटर अंडर सीट स्टोरेज मिलता है. इसके साथ ही, यह 500W/750W चार्जिंग को सपोर्ट करता है और कंपनी का दावा है कि इसे 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है.

E3 Trion C1 वेरिएंट इसके C1 वेरिएंट की बात करें तो इसकी कीमत 1 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) है, हालांकि यह इसकी इंट्रोडक्टरी कीमत है. यह एकमात्र ऐसा वेरिएंट है, जिसमें 2.3 kWh की रिमूवेबल बैटरी का इस्तेमाल किया गया है. इसकी IDC रेंज 108 km बताई गई है और इसकी टॉप स्पीड 67 kmph है. इस वेरिएंट में 2.5 kW की PMSM हब मोटर लगाई गई है.

E3 Trion के वेरिएंट जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि E3 Electric के अपने नए Trion को तीन वेरिएंट्स में पेश किया है, जिनमें C1, C1x और C2 शामिल हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि इसके किस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है.

हैदराबाद: बेंगलुरु स्थित EV स्टार्टअप कंपनी E3 Electric ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर E3 Trion लॉन्च किया है. सबसे खास बात यह है कि कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बेस वेरिएंट C1 को 1 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) शुरुआती कीमत पर उतारा है, जो इसकी इंट्रोडक्टरी कीमत है. इसके अलावा, E3 C1x और C2 वेरिएंट्स को क्रमशः 1.10 लाख रुपये और 1.20 लाख रुपये है. बेंगलुरु में इसकी बुकिंग शुरू हो गई है, और दूसरे शहरों में डिलीवरी बाद में शुरू होगी.

E3 Trion C1x वेरिएंट

इस वेरिएंट को कंपनी ने 1.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) की कीमत पर उतारा है, जोकि इसकी इंट्रोडक्टरी कीमत है. इस स्कूटर में 3 kWh की फिक्स्ड बैटरी लगाई गई है. हालांकि मोटर का पावर आउटपुट और टॉर्क एक समान रहता है, जिससे टॉप स्पीड भी 67 kmph ही रहती है. लेकिन बड़ी बैटरी के चलते इसकी IDC रेंज बढ़कर 165 km तक हो जाती है.

बेस वेरिएंट C1 की तरह ही, इसमें भी इको और पावर राइड मोड, 5-इंच का LCD डिस्प्ले, गूगल मैप्स इंटीग्रेशन, 14-इंच के पहिए और 52 लीटर का स्टोरेज मिलता है. इसकी बैटरी को 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में 3 घंटे 30 मिनट का समय लगता है.

E3 Trion C2 वेरिएंट

टॉप-स्पेक वेरिएंट C2 की बात करें तो इसकी कीमत 1.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) है, जो इसकी इंट्रोडक्टरी कीमत है. यह वेरिएंट ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है, हालांकि इसमें भी वही 3 kWh की फिक्स्ड बैटरी मिलती है. इसमें ज़्यादा पावरफुल 3.5 kW की हब मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो 145 Nm का टॉर्क देती है.

इसकी टॉप स्पीड बढ़कर 82 kmph हो जाती है, जबकि इसकी IDC रेंज 128 km बताई गई है. कंपनी का दावा है कि 750W चार्जर का इस्तेमाल करके इसकी बैटरी को 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में 3 घंटे 30 मिनट का समय लग सकता है.

स्कूटर में मिलेगा AI-इंटीग्रेशन

इसकी लॉन्च के दौरान कंपनी का कहना है कि यह स्कूटर एक AI-पावर्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जो लगातार गाड़ी पर नज़र रखता है और बैटरी की हेल्थ से लेकर राइडिंग पैटर्न तक हर चीज़ का एनालिसिस करता है.

इस इंटेलिजेंस को 100 से ज़्यादा कनेक्टेड फ़ीचर्स का सपोर्ट मिलता है. इनमें AI हेल्थस्कैन शामिल है, जो स्कूटर का क्विक डायग्नोस्टिक चेक करता है. इसके साथ ही प्रेडिक्टिव सर्विस अलर्ट, चार्जर लोकेटर के साथ ट्रिप प्लानर, कनेक्टेड नेविगेशन, रिमोट बैटरी मॉनिटरिंग, जियो-फेंसिंग, डैशकैम फ़ंक्शनैलिटी और SOS असिस्टेंस जैसे फ़ीचर्स भी दिए गए हैं.