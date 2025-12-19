ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च होने वाली है नई Ducati XDiavel V4, कंपनी ने दिखाई पहली झलक

Ducati XDiavel V4 का इंजन Ducati XDiavel में वही 1,158cc, V4 इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो Diavel V4 में भी इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन 168hp की पावर और 126Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. ब्रेकिंग और सस्पेंशन हार्डवेयर भी Diavel V4 जैसा ही मिलता है.

Ducati XDiavel V4 में मिलेगा चेन ड्राइव Ducati XDiavel V4 मैकेनिकली Diavel V4 जैसी ही है. पहले की V-ट्विन पावर्ड XDiavel 1260 के उलट, जिसमें बेल्ट-ड्राइव मिलता था, यह XDiavel भी Diavel V4 की तरह ही चेन-ड्राइव के साथ आती है.

हालांकि यह XDiavel V4 पावर और एर्गोनॉमिक्स के मामले में Diavel V4 के बराबर ही है. इसे इस साल की शुरुआत में ग्लोबली लॉन्च किया गया था, और Ducati India ने अब भारत में लॉन्च से पहले अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनलों पर XDiavel V4 को टीज़ किया है.

हैदराबाद: स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Ducati India भारतीय बाजार में अपनी नई Ducati XDiavel V4 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए कंपनी ने इसका एक टीजर जारी किया है. यह मोटरसाइकिल Ducati Diavel V4 का ज़्यादा आरामदायक वर्जन है.

Ducati XDiavel, Diavel से ज़्यादा आरामदायक राइडर ट्रायंगल और आगे की तरफ सेट फुटपेग्स के साथ आती है, जिसके चलते यह बाइक अगल हो जाती है. इसके अलावा, बाइक के अलॉय-व्हील्स का डिज़ाइन भी अलग है और इसका ओवरऑल लुक Ducati Diavel V4 से बेहतर है, जिसमें कुछ ज़्यादा कट्स और क्रीज़ हैं.

बता दें कि XDiavel V4 कंपनी के क्रूज़र का अपना वर्ज़न है, इसलिए इसमें आगे की तरफ़ फुटपेग और पीछे की तरफ़ झुका हुआ हैंडलबार मिलता है, जिससे राइडर को ज़्यादा कम्फर्ट मिले. कंपनी आपको एक्सेसरी के तौर पर मिड-माउंटेड फुटपेग भी देने वाली है.

Ducati XDiavel V4 (फोटो - Ducati)

Ducati XDiavel V4 की सीट हाइट

Ducati का यह भी दावा है कि कंपनी ने पिलियन सीट पर भी काम किया है, इसे ज़्यादा चौड़ा और आरामदायक बनाया है. Ducati XDiavel V4 की सीट हाइट 770mm है, जो Diavel V4 से 20mm कम है. ग्लोबल-स्पेक मॉडल का वज़न 226kg (बिना फ्यूल के) है, जो Diavel V4 से लगभग 6kg ज़्यादा है.

Ducati XDiavel V4 का इलेक्ट्रॉनिक्स सूट भी Diavel जैसा ही है, हालांकि एक ज़रूरी फ़र्क भी देखने को मिलता है. XDiavel में वही 6.9-इंच का TFT डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है, जो लेटेस्ट Panigale और Streetfighter V4 मॉडल में भी मिलता है.

बता दें कि कंपनी ने Ducati XDiavel V4 की बुकिंग शुरू कर दी है और संभावना जताई जा रही है कि यह मॉडल Ducati Diavel V4 से ऊपर होगा, जिसकी मौजूदा कीमत 29.08 लाख रुपये है.