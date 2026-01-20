ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई Ducati Panigale V4 Tricolore, जानें क्या है कीमत

Ducati India ने अपनी अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव Ducati Panigale V4 Tricolore को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, इंडिया) है.

Ducati Panigale V4 Tricolore
नई Ducati Panigale V4 Tricolore हुई लॉन्च (फोटो - Ducati India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 20, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Ducati India ने अपनी अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव Ducati Panigale V4 Tricolore को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, इंडिया) की कीमत पर लॉन्च किया है. Tricolore इटली के नेशनल फ्लैग के कलर्स में फिनिश की गई है, और इसमें 'स्टैंडर्ड' पैनिगेल V4 के मुकाबले कई एक्सक्लूसिव पार्ट्स और फिनिशिंग मिलती है.

Ducati Panigale V4 Tricolore का पावरट्रेन
इसके इंजन और फ्रेम की बात करें तो Ducati Panigale V4 Tricolore 'नॉर्मल' Panigale V4 जैसी ही है. इंजन की बात करें तो इसमें वही 1,103cc, लिक्विड-कूल्ड, V4 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 216hp की पावर और 120.9Nm का टॉर्क प्रदान करता है.

इसके अलावा, इसमें लेटेस्ट Panigale V4 जैसे ही राइडर एड्स का पूरा सेट भी मिलता है. हालांकि इनमें कुछ अंतर भी देखने को मिलता है. इस मोटरसाइकिल में रोलिंग चेसिस बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कंपोनेंट्स का लेवल और Tricolore की खास, स्पेशल फिनिशिंग इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाती है.

उदाहरण के लिए, इसके व्हील्स, फेंडर, चेन गार्ड, हील गार्ड, स्विंगआर्म कवर, एग्जॉस्ट गार्ड और अल्टरनेटर कवर सभी कार्बन फाइबर से बनाए गए हैं. इसमें बड़े 338.5mm के फ्रंट डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं - जो किसी भी प्रोडक्शन बाइक में सबसे बड़े हैं. ये ब्रेम्बो MCS 19.21 मास्टर सिलेंडर और टॉप-ऑफ-द-लाइन हाइप्योर कैलिपर्स के साथ मिलकर ब्रेकिंग का काम करते हैं.

मोटरसाइकिल में आपको ड्राई क्लच भी मिलता है, जिससे अनोखी डुकाटी रैटल साउंड मिलती है, और इसके साथ ही बिलेट एल्यूमीनियम फुटपेग्स भी मिलते हैं, जिन्हें एडजस्ट किया जा सकता है. इन सभी हल्के पार्ट्स के कारण, Tricolore का वज़न 188kg हो जाता है, जो Ducati Panigale V4 S से 3 किलो कम है.

बाइक में मिलने वाले सिर्फ़ खास पार्ट्स ही नई Tricolore को खास नहीं बनाते, बल्कि छोटी-छोटी चीज़ों पर दिया गया ध्यान ही संभावित खरीदार के लिए इसे पक्का कर देगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मोटरसाइकिल का दुनिया भर में सिर्फ़ 1,000 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन किया जाएगा, और भारत में सिर्फ़ कुछ ही यूनिट्स को पेश किया जाएगा.

Ducati Panigale V4 Tricolore के फीचर्स
हर बाइक स्टीयरिंग हेड पर एक नंबर वाली प्लेट और साथ ही ऑथेंटिसिटी का सर्टिफ़िकेट के साथ आएगी. Ducati Panigale V4 Tricolore में एक 6.9-इंच TFT डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें चाबी घुमाने पर एक खास एनिमेशन दिखाई देता है, और चाबी पर ही बाइक का नंबर लिखा होगा.

जो लोग ट्रैक पर Tricolore चलाना चाहते हैं, उनके लिए Ducati स्टैंडर्ड तौर पर एक क्विक रिलीज़ फ्यूल फिलर कैप (सॉलिड एल्यूमीनियम फिनिश में), ब्रेक कैलिपर कूलिंग डक्ट्स, कार्बन फाइबर में एक ओपन क्लच कवर और मिरर के साथ-साथ नंबर प्लेट होल्डर के लिए ब्लैंकिंग प्लेट्स देगी. असल में, इसके ग्राहक चाहें तो Ducati से एक टेलर-मेड जैकेट भी चुन सकते हैं, जो उनकी खास बाइक से मैच करेगी.

