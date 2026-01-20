ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई Ducati Panigale V4 Tricolore, जानें क्या है कीमत

नई Ducati Panigale V4 Tricolore हुई लॉन्च ( फोटो - Ducati India )

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Ducati India ने अपनी अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव Ducati Panigale V4 Tricolore को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, इंडिया) की कीमत पर लॉन्च किया है. Tricolore इटली के नेशनल फ्लैग के कलर्स में फिनिश की गई है, और इसमें 'स्टैंडर्ड' पैनिगेल V4 के मुकाबले कई एक्सक्लूसिव पार्ट्स और फिनिशिंग मिलती है. Ducati Panigale V4 Tricolore का पावरट्रेन

इसके इंजन और फ्रेम की बात करें तो Ducati Panigale V4 Tricolore 'नॉर्मल' Panigale V4 जैसी ही है. इंजन की बात करें तो इसमें वही 1,103cc, लिक्विड-कूल्ड, V4 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 216hp की पावर और 120.9Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इसके अलावा, इसमें लेटेस्ट Panigale V4 जैसे ही राइडर एड्स का पूरा सेट भी मिलता है. हालांकि इनमें कुछ अंतर भी देखने को मिलता है. इस मोटरसाइकिल में रोलिंग चेसिस बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कंपोनेंट्स का लेवल और Tricolore की खास, स्पेशल फिनिशिंग इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाती है. उदाहरण के लिए, इसके व्हील्स, फेंडर, चेन गार्ड, हील गार्ड, स्विंगआर्म कवर, एग्जॉस्ट गार्ड और अल्टरनेटर कवर सभी कार्बन फाइबर से बनाए गए हैं. इसमें बड़े 338.5mm के फ्रंट डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं - जो किसी भी प्रोडक्शन बाइक में सबसे बड़े हैं. ये ब्रेम्बो MCS 19.21 मास्टर सिलेंडर और टॉप-ऑफ-द-लाइन हाइप्योर कैलिपर्स के साथ मिलकर ब्रेकिंग का काम करते हैं.