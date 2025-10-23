ETV Bharat / technology

नई दिल्ली करेगी ESTIC-2025 की मेजबानी, ISRO अध्यक्ष ने गगनयान, चंद्रयान-IV की प्रगति पर डाला प्रकाश

बेंगलुरु: राष्ट्रीय राजधानी में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन सम्मेलन (ESTIC-2025) का उद्घाटन होगा. यह एक प्रमुख नया मंच है, जिसे वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, नवप्रवर्तकों और उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाकर विकसित भारत 2047 के लिए भारत के तकनीकी रोडमैप को आकार देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले इस कार्यक्रम में प्रमुख वैज्ञानिक क्षेत्रों में सफलताओं को गति देने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

ISRO अध्यक्ष का दृष्टिकोण: 'भारत एक नए अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर रहा है'

ETV Bharat से विशेष बातचीत में ISRO के अध्यक्ष वी नारायणन ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की लेटेस्ट प्रगति और वैज्ञानिक तालमेल को बढ़ावा देने में इस तरह के राष्ट्रीय आयोजनों की अभिन्न भूमिका को रेखांकित किया.

नारायणन ने कहा कि, "ESTIC-2025 सभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों को एक साथ आने, विचारों को साझा करने और अगले दो दशकों के लिए अपने दृष्टिकोण को संरेखित करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है. गगनयान और चंद्रयान जैसे मिशनों की प्रगति केवल ISRO की उपलब्धि नहीं है, यह भारत के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र की सामूहिक शक्ति को दर्शाती है."

चल रही परियोजनाओं पर अपडेट देते हुए, नारायणन ने बताया कि गगनयान मिशन का विकास कार्य लगभग पूरा होने वाला है, और लगभग 85 से 90 प्रतिशत उप-प्रणाली-स्तरीय गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि, "हम अब इंटीग्रेटेड परीक्षण और सॉफ्टवेयर सत्यापन कर रहे हैं. पूर्ण सुरक्षा और सिस्टम विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए चालक दल वाली उड़ान से पहले तीन मानवरहित मिशन लॉन्च किए जाएंगे."

क्रू मिशन के बारे में, नारायणन ने बताया कि इस परियोजना के लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा प्रधानमंत्री ने 2023 में की थी और उनका प्रशिक्षण कड़ी निगरानी में जारी है. उन्होंने बताया कि, "इस समय क्रू के साथ सार्वजनिक बातचीत सीमित है, ताकि वे पूरी तरह से केंद्रित रह सकें. मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही ऐसी बातचीत होगी."

आगामी प्रक्षेपणों पर चर्चा करते हुए, नारायणन ने पुष्टि की कि ISRO को ब्लूबर्ड संचार उपग्रह प्राप्त हो गया है, जिसे अब तैनाती के लिए तैयार किया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि, "प्रक्षेपण की तारीख प्रधानमंत्री द्वारा सही समय पर घोषित की जाएगी और हमारा लक्ष्य इसे इस साल के अंत से पहले पूरा करना है."

उन्होंने चंद्रयान मिशन-IV के बारे में भी संक्षेप में बात की और कहा कि इसका प्रारंभिक चरण चल रहा है और इससे भारत की चंद्र अन्वेषण क्षमताओं में और वृद्धि होगी. नारायणन ने ज़ोर देकर कहा कि, "इनमें से प्रत्येक मिशन - चंद्रयान, गगनयान और ब्लूबर्ड - अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम आगे है."

कॉन्क्लेव का उद्देश्य भारत के इनोवेशन रोडमैप को आकार देना

ESTIC-2025 का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा अंतरिक्ष विभाग, DRDO, MeitY और ICMR सहित कई मंत्रालयों और वैज्ञानिक संगठनों के सहयोग से किया जा रहा है.