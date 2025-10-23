नई दिल्ली करेगी ESTIC-2025 की मेजबानी, ISRO अध्यक्ष ने गगनयान, चंद्रयान-IV की प्रगति पर डाला प्रकाश
ISRO का गगनयान मिशन लगभग पूरा होने वाला है. चालक दल की उड़ान से पहले तीन बिना चालक दल के प्रक्षेपण की योजना बनाई है.
Published : October 23, 2025 at 5:20 PM IST
बेंगलुरु: राष्ट्रीय राजधानी में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन सम्मेलन (ESTIC-2025) का उद्घाटन होगा. यह एक प्रमुख नया मंच है, जिसे वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, नवप्रवर्तकों और उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाकर विकसित भारत 2047 के लिए भारत के तकनीकी रोडमैप को आकार देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले इस कार्यक्रम में प्रमुख वैज्ञानिक क्षेत्रों में सफलताओं को गति देने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
ISRO अध्यक्ष का दृष्टिकोण: 'भारत एक नए अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर रहा है'
ETV Bharat से विशेष बातचीत में ISRO के अध्यक्ष वी नारायणन ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की लेटेस्ट प्रगति और वैज्ञानिक तालमेल को बढ़ावा देने में इस तरह के राष्ट्रीय आयोजनों की अभिन्न भूमिका को रेखांकित किया.
नारायणन ने कहा कि, "ESTIC-2025 सभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों को एक साथ आने, विचारों को साझा करने और अगले दो दशकों के लिए अपने दृष्टिकोण को संरेखित करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है. गगनयान और चंद्रयान जैसे मिशनों की प्रगति केवल ISRO की उपलब्धि नहीं है, यह भारत के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र की सामूहिक शक्ति को दर्शाती है."
चल रही परियोजनाओं पर अपडेट देते हुए, नारायणन ने बताया कि गगनयान मिशन का विकास कार्य लगभग पूरा होने वाला है, और लगभग 85 से 90 प्रतिशत उप-प्रणाली-स्तरीय गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि, "हम अब इंटीग्रेटेड परीक्षण और सॉफ्टवेयर सत्यापन कर रहे हैं. पूर्ण सुरक्षा और सिस्टम विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए चालक दल वाली उड़ान से पहले तीन मानवरहित मिशन लॉन्च किए जाएंगे."
क्रू मिशन के बारे में, नारायणन ने बताया कि इस परियोजना के लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा प्रधानमंत्री ने 2023 में की थी और उनका प्रशिक्षण कड़ी निगरानी में जारी है. उन्होंने बताया कि, "इस समय क्रू के साथ सार्वजनिक बातचीत सीमित है, ताकि वे पूरी तरह से केंद्रित रह सकें. मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही ऐसी बातचीत होगी."
आगामी प्रक्षेपणों पर चर्चा करते हुए, नारायणन ने पुष्टि की कि ISRO को ब्लूबर्ड संचार उपग्रह प्राप्त हो गया है, जिसे अब तैनाती के लिए तैयार किया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि, "प्रक्षेपण की तारीख प्रधानमंत्री द्वारा सही समय पर घोषित की जाएगी और हमारा लक्ष्य इसे इस साल के अंत से पहले पूरा करना है."
उन्होंने चंद्रयान मिशन-IV के बारे में भी संक्षेप में बात की और कहा कि इसका प्रारंभिक चरण चल रहा है और इससे भारत की चंद्र अन्वेषण क्षमताओं में और वृद्धि होगी. नारायणन ने ज़ोर देकर कहा कि, "इनमें से प्रत्येक मिशन - चंद्रयान, गगनयान और ब्लूबर्ड - अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम आगे है."
कॉन्क्लेव का उद्देश्य भारत के इनोवेशन रोडमैप को आकार देना
ESTIC-2025 का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा अंतरिक्ष विभाग, DRDO, MeitY और ICMR सहित कई मंत्रालयों और वैज्ञानिक संगठनों के सहयोग से किया जा रहा है.
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा निर्देशित, इस सम्मेलन का उद्देश्य नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और स्टार्ट-अप्स के लिए भविष्य की तकनीकों पर सहयोग हेतु एक एकीकृत मंच तैयार करना है.
इस सम्मेलन में नोबेल पुरस्कार विजेताओं और वैश्विक वैज्ञानिकों द्वारा सात पूर्ण वार्ताएं, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल चर्चा, तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, नीली अर्थव्यवस्था, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा और जलवायु, तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे विषयों को कवर करने वाले 11 विषयगत सत्र शामिल होंगे.
40 से ज़्यादा डीप-टेक स्टार्टअप अपने इनोवेशन का प्रदर्शन करेंगे, साथ ही युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा 100 पोस्टर प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी. 'PitchX' इनोवेशन गेटवे स्टार्टअप्स को अपने विचार सीधे निवेशकों और सलाहकारों के सामने प्रस्तुत करने की सुविधा देगा, जिससे अनुसंधान को प्रयोगशालाओं से बाज़ारों तक तेज़ी से पहुंचाने के अवसर पैदा होंगे.
'विकसित भारत 2047' की नींव का निर्माण
आयोजकों का कहना है कि यह सम्मेलन केवल एक अकादमिक सम्मेलन नहीं है, बल्कि उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत की प्रगति का मूल्यांकन करने और अगले दो दशकों के लिए स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए एक दूरदर्शी पहल है.
इस आयोजन की योजना बनाने में शामिल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, "शिक्षा जगत, स्टार्ट-अप और उद्योग जगत को एक ही छत के नीचे लाकर, ESTIC-2025 भारत को वैश्विक इनोवेशन सेंटर बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ाएगा."
नारायणन ने अपने साक्षात्कार में इसी भावना को दोहराया और इस बात पर ज़ोर दिया कि ESTIC जैसे आयोजन 'भारत के वैज्ञानिक विभागों और उद्योग भागीदारों के सामूहिक दृष्टिकोण को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं.'
उन्होंने आगे कहा कि, "ये मंच हमें अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने, प्रतिभाओं को पहचानने और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप देश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रणनीति को आकार देने का अवसर प्रदान करते हैं."
जैसे-जैसे भारत ESTIC-2025 की तैयारी कर रहा है, ध्यान स्थायी तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर रहेगा जो इनोवेशन, रोजगार सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा. एक दृष्टिकोण जो नारायणन का मानना है कि आने वाले दशकों में भारत के वैज्ञानिक नेतृत्व को परिभाषित करेगा.