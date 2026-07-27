नई BMW X5 और iX5 लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन का खुलासा, देखें कैसा है डिजाइन
BMW ने अपनी नई-जेनरेशन BMW X5 का लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक BMW iX5 का खुलासा किया है.
Published : July 27, 2026 at 2:02 PM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ने खास तौर पर चीनी बाज़ार के लिए अपनी नई-जेनरेशन BMW X5 का लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक BMW iX5 का खुलासा किया है. BMW X5 के ये दोनों लंबे वर्जन खास तौर पर चीन के लिए बनाए गए हैं और ये बवेरियन कार निर्माता के 'Neue Klasse' प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित हैं.
BMW X5 और iX5 लॉन्ग व्हीलबेस का एक्सटीरियर
सबसे बड़ा बदलाव इसके व्हीलबेस में किया गया है, जोकि 130mm बढ़ाया गया है, जिससे इसका कुल व्हीलबेस 3,165mm हो गया है. कंपनी का कहना है कि इस अतिरिक्त लंबाई से पिछली सीट पर लेगरूम, राइड कम्फर्ट और तेज़ रफ़्तार पर स्टेबिलिटी बेहतर होती है.
इसके साथ ही, SUV को सड़क पर ज़्यादा प्रीमियम लुक भी मिलता है. चूंकि यह SUV नए डिज़ाइन पर आधारित है, इसलिए इसमें नए डायगोनल LED लाइटिंग सिग्नेचर दिए गए हैं. खरीदार ज़्यादा अलग लुक के लिए ऑप्शनल डबल-X लाइटिंग पैटर्न भी चुन सकते हैं.
BMW X5 और iX5 लॉन्ग व्हीलबेस का इंटीरियर
कार के इंटीरियर की बात करें तो, इनके केबिन को पूरी तरह से नए और साफ़-सुथरे लेआउट के साथ डिज़ाइन किया गया है. इसमें स्लेट और ग्लास जैसे प्रीमियम मटीरियल और ज़्यादा कम्फर्ट के लिए नई, बेहतर सीटें दी गई हैं.
इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम X के साथ नया पैनोरमिक iDrive, एक फ्लोटिंग सेंट्रल टचस्क्रीन, पैनोरमिक विज़न डिस्प्ले और BMW X5 में पहली बार पैसेंजर डिस्प्ले भी दिया गया है. पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए भी नेक्स्ट-जेनरेशन BMW थिएटर स्क्रीन दी गई है, जिसमें 8K स्ट्रीमिंग, गेमिंग और वीडियो-कॉल का सपोर्ट मिलता है.
BMW X5 और iX5 लॉन्ग व्हीलबेस के स्पेसिफिकेशन
BMW ने फिलहाल चीनी बाजार के लिए BMW X5 के स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसे पेट्रोल, डीज़ल और प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) लाइन-अप के साथ पेश किया जाएगा. इसमें 40 xDrive, 40d xDrive, 50e xDrive और M60e xDrive शामिल होंगे.
वहीं, इलेक्ट्रिक BMW iX5 की बात करें तो इसमें BMW की छठी जनरेशन की eDrive टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और कंपनी का दावा है कि इसके 141kWh बैटरी पैक की वजह से यह चीनी CLTC टेस्ट साइकल पर 1,000km तक की ड्राइविंग रेंज देती है. लॉन्ग-व्हीलबेस BMW X5 और iX5 की बिक्री 2027 की शुरुआत में चीन में शुरू होने वाली है. भारत समेत अन्य बाजारों में इनकी लॉन्च को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है.