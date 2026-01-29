ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च होने वाली है नई BMW X3 30 xDrive M Sport Pro, कंपनी ने किया तारीख का खुलासा

BMW अपनी नई BMW X3 30 xDrive M Sport Pro को भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. कंपनी इसे 16 फरवरी को लॉन्च करेगी.

BMW X3 30 xDrive M Sport Pro (फोटो - BMW India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 29, 2026 at 2:33 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ने जानकारी दी है कि BMW X3 SUV का आने वाला 30 xDrive M Sport Pro वेरिएंट भारत में 16 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा. इंटरनेशनल-स्पेक BMW X3 30 xDrive में 2-लीटर का ट्विन-टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जो 255hp की पावर देता है, जिसको इंडिया-स्पेक मॉडल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यह इस वेरिएंट को यहां बिकने वाली सबसे पावरफुल X3 बना देगा.

BMW X3 30 xDrive के बारे में जानकारी
हालांकि इस कार के इंजन की डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन BMW ने ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) लेआउट की पुष्टि की है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिकने वाली BMW X3 30 xDrive में 2-लीटर ट्विन-टर्बो, चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 255hp की पावर उत्पन्न करता है.

इस इंजन के साथ 8-स्पीड स्टेपट्रॉनिक ट्रांसमिशन को जोड़ा जाता है, जो सभी व्हील्स को पावर देता है. इस इंजन की मदद से यह कार सिर्फ 6 सेकंड में 0-100kph की रफ्तार पकड़ सकती है. यही इंजन भारत में बिकने BMW X3 30 xDrive में भी दिया जा सकता है, जिसका प्रोडक्शन चेन्नई में लोकल लेवल पर किया जाएगा.

मौजूदा समय में, BMW X3 भारतीय बाजार में 190hp xDrive 20 और 197hp xDrive 20d वेरिएंट में उपलब्ध है, जो क्रमशः 8.5 सेकंड और 7.7 सेकंड में 0-100kph की स्पीड पकड़ सकते हैं. खास बात यह है कि दोनों BMW xDrive 20 वर्जन M Sport एडिशन के साथ आते हैं, लेकिन आने वाले BMW 30 xDrive वेरिएंट में M Sport Pro पैकेज मिलेगा. हालांकि इस पैकेज की मॉडल-स्पेसिफिक डिटेल्स की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसे अपने 'PRO' टैग को सही ठहराने के लिए कुछ स्पोर्टी ट्रिम्स और एक्स्ट्रा फीचर्स मिल सकते हैं.

BMW X3 30 xDrive के अन्य अनुमानित फीचर्स
नई आगामी BMW X3 30 xDrive में उम्मीद है कि दूसरे वेरिएंट वाले फीचर्स होंगे. इनमें डुअल-इंटीग्रेटेड डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले, 15-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर और पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं.

कीमत की बात करें तो मौजूदा BMW X3 की कीमत 72.10 लाख रुपये से 73.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है, और आने वाली BMW X3 30 xDrive की कीमत इसके ज़्यादा पावरफुल इंजन और M Sport Pro बैज की वजह से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है. भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Mercedes-Benz GLC, Audi Q5 और Land Rover Discovery Sport होंगी.

