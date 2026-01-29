ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च होने वाली है नई BMW X3 30 xDrive M Sport Pro, कंपनी ने किया तारीख का खुलासा

BMW X3 30 xDrive M Sport Pro ( फोटो - BMW India )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ने जानकारी दी है कि BMW X3 SUV का आने वाला 30 xDrive M Sport Pro वेरिएंट भारत में 16 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा. इंटरनेशनल-स्पेक BMW X3 30 xDrive में 2-लीटर का ट्विन-टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जो 255hp की पावर देता है, जिसको इंडिया-स्पेक मॉडल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यह इस वेरिएंट को यहां बिकने वाली सबसे पावरफुल X3 बना देगा. BMW X3 30 xDrive के बारे में जानकारी

हालांकि इस कार के इंजन की डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन BMW ने ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) लेआउट की पुष्टि की है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिकने वाली BMW X3 30 xDrive में 2-लीटर ट्विन-टर्बो, चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 255hp की पावर उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 8-स्पीड स्टेपट्रॉनिक ट्रांसमिशन को जोड़ा जाता है, जो सभी व्हील्स को पावर देता है. इस इंजन की मदद से यह कार सिर्फ 6 सेकंड में 0-100kph की रफ्तार पकड़ सकती है. यही इंजन भारत में बिकने BMW X3 30 xDrive में भी दिया जा सकता है, जिसका प्रोडक्शन चेन्नई में लोकल लेवल पर किया जाएगा.