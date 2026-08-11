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21 अगस्त को लॉन्च होने वाली है नई BMW X1 LWB SUV, कंपनी ने शुरू की बुकिंग

BMW भारतीय बाजार में अपनी नई BMW X1 LWB को लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने लॉन्च से पहले इसकी बुकिंग शुरू की है.

BMW X1 LWB SUV Booking Open
नई BMW X1 LWB SUV बुकिंग हुई शुरू (फोटो - BMW Group)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2026 at 11:32 AM IST

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हैदराबाद: जर्मन कार कंपनी BMW भारतीय बाजार में अपनी नई BMW X1 लॉन्ग व्हीलबेस (LWB) को लॉन्च करने वाली है, लेकिन इससे पहले कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार कंपनी इस कार को इस महीने के आखिर में 21 अगस्त को उतारने वाली है. कार कंपनी की इस एंट्री-लेवल SUV का अब एक एक्सटेंडेड व्हीलबेस वर्जन भी लोगों के लिए उपलब्ध होगा. बता दें कि कंपनी ने इससे पहले ऑनलाइन इस SUV की झलक दिखाई थी.

BMW X1 LWB में क्या है खास
नई BMW X1 लॉन्ग व्हीलबेस, कंपनी की इलेक्ट्रिक SUV 'BMW iX1 LWB' का पेट्रोल वर्जन होने वाला है. कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि BMW X1 LWB को चेन्नई में BMW ग्रुप प्लांट में ही बनाया जाएगा. इसके अलावा, लॉन्च होने पर यह SUV देश में बिकने वाली BMW की सबसे सस्ती लॉन्ग-व्हीलबेस SUV होगी.

संभावना जताई जा रही है कि BMW X1 LWB का साइज़ BMW iX1 LWB जैसा ही होगा. बता दें कि BMW iX1 LWB की लंबाई 4,616 mm, चौड़ाई 1,845 mm और ऊंचाई 1,627 mm है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,800 mm है.

इस SUV में 18-इंच के अलॉय व्हील और 500 लीटर से ज़्यादा का बूट स्पेस दिया जा सकता है. इसके बाहरी हिस्से में किडनी ग्रिल, एडेप्टिव LED हेडलैंप, LED डे-टाइम रनिंग लैंप, फ्लश डोर हैंडल, पैनोरमिक ग्लास रूफ, LED टेल लैंप, रियर स्पॉइलर और शार्क-फिन एंटीना जैसे फ़ीचर्स दिए जा सकते हैं.

कंपनी का कहना है कि नई BMW X1 LWB में BMW की ड्राइविंग खूबियों को बनाए रखते हुए ज़्यादा जगह, कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी पर ज़ोर दिया गया है. इसके बड़े साइज़ की वजह से, इस मॉडल में पिछली सीट पर ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा बड़ा केबिन मिलता है.

BMW X1 LWB का अनुमानित इंजन
BMW की इस एंट्री-लेवल SUV में 2.0-लीटर का चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है, जो लगभग 204 hp की पावर और 350 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन को सात-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा. हालांकि कंपनी बाद में इसमें डीज़ल इंजन का ऑप्शन भी दे सकती है, लेकिन फिलहाल इसमें पेट्रोल पावरट्रेन होने की उम्मीद है.

BMW X1 LWB के फीचर्स
नई BMW X1 LWB के संभावित फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और BMW ऑपरेटिंग सिस्टम 9 पर चलने वाला 10.7-इंच का कर्व्ड टचस्क्रीन शामिल है. इसके अलावा, इसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto कनेक्टिविटी, इंटीग्रेटेड नेविगेशन, वॉइस असिस्टेंट फ़ंक्शनैलिटी, कनेक्टेड ड्राइव सर्विसेज़ और OTA सॉफ़्टवेयर अपडेट्स जैसी सुविधाएं भी होंगी.

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