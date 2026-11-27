भारत में लॉन्च हुई नई BMW M 1000 RR स्पोर्ट्स बाइक, कीमत 59.90 लाख रुपये, जानें फीचर्स
BMW Motorrad ने अपनी नई BMW M 1000 RR को भारतीय बााजार में लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 59.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : November 27, 2026 at 10:49 AM IST
हैदराबाद: प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी BMW Motorrad ने अपनी नई BMW M 1000 RR को भारतीय बााजार में लॉन्च कर दिया है. यह बाइक कंपनी की सबसे ज्यादा ट्रैक-फोकस्ड प्रोडक्शन सुपरबाइक है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका रेसिंग वर्ज़न FIM सुपरबाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप (WorldSBK) में हिस्सा लेता है.
अब, इसका नया वर्ज़न भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत 59.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. कंपनी ने इसके एयरोडायनामिक परफॉरमेंस, इंजन आउटपुट और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है. इस बाइक में दिए गए कई अपडेट्स का उद्देश्य राइडर्स को सर्किट पर और भी बेहतर परफॉरमेंस निकालने में मदद करना है.
नई BMW M 1000 RR का पावरट्रेन
इस मोटरसाइकिल में 999cc का इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो अपडेट के बाद अब 14,500rpm पर 215 bhp की पावर उत्पन्न करता है, जोकि पिछले वर्ज़न के मुकाबले 6 bhp ज़्यादा है. वहीं, 11,100rpm पर इसका पीक टॉर्क आउटपुट 113 Nm का रहता है.
जानकारी के अनुसार, BMW Motorrad ने सिलेंडर हेड, पोर्ट डिज़ाइन और कंबशन चैंबर में बदलाव किए हैं, जबकि टाइटेनियम वॉल्व की जियोमेट्री को भी अपडेट किया गया है. इसके अलावा, बाइक के एग्ज़ॉस्ट सिस्टम में भी बदलाव किए गए हैं.
कंपनी ने बाइक में एक और बदलाव 'शॉर्टर-थ्रो थ्रॉटल' का मिलता है, जिसका रोटेशन एंगल अब 58 डिग्री दिया गया है. इसका मतलब यह है कि फुल थ्रॉटल तक पहुंचने के लिए राइडर को अपनी कलाई को कम घुमाना पड़ता है, जिससे ट्रैक पर तेज़ रफ़्तार में एक्सीलरेशन को कंट्रोल करना आसान हो जाता है. इस इंजन के साथ कंपनी ने 6-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा है.
नई BMW M 1000 RR का डिजाइन
बाइक के डिजाइन की बात करें तो इसके फ्रंट फेयरिंग को फिर से डिज़ाइन किया गया है और अब इसमें कार्बन-फाइबर-रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक से बने लेटेस्ट M विंगलेट्स 3.0 दिए गए हैं. कंपनी का दावा है कि ये नए विंगलेट्स काफी ज़्यादा डाउनफोर्स पैदा करते हैं, जिससे तेज़ रफ़्तार पकड़ते समय गाड़ी का अगला हिस्सा ज़मीन से अच्छी तरह जुड़ा रहता है और तेज़ रफ़्तार पर स्टेबिलिटी बेहतर रहती है.
मोटरसाइकिल के फ्रेम में भी बदलाव किए गए हैं. इसमें बाईं ओर एक नया इंजन माउंट लगाया गया है और स्टीयरिंग हेड के आसपास के हिस्से के लचीलेपन में भी बदलाव किए गए हैं. इन अपडेट्स का उद्देश्य ट्रैक राइडिंग जैसी कठिन परिस्थितियों में मोटरसाइकिल के बर्ताव को बेहतर बनाना है.
नई BMW M 1000 RR के फीचर्स
बाइक में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो यहां पर कई दिलचस्प बदलाव देखने को मिलते हैं. बाइक में मिलने वाले डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम में अब 'स्लाइड कंट्रोल' जैसा फीचर शामिल किया गया है, जो स्टीयरिंग-एंगल सेंसर से मिलने वाले इनपुट के आधार पर काम करता है.
यह सिस्टम ट्रैक्शन मैनेजमेंट को 'स्लिप कंट्रोल' और 'स्लाइड कंट्रोल' में बांट देता है, जिससे राइडर्स एक्सीलरेट करते समय पावर स्लाइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं. यही सेंसर तकनीक BMW रेस ABS प्रो सिस्टम के ज़रिए 'ब्रेक स्लाइड असिस्ट' का फीचर भी देता है. जैसा कि नाम से पता चलता है, यह राइडर्स को ब्रेक लगाते समय होने वाली स्लाइड्स को कंट्रोल करने में मदद करती है.
इस बाइक के साथ BMW Motorrad तीन साल की अनलिमिटेड-किलोमीटर स्टैंडर्ड वारंटी प्रदान कर रही है, जिसमें चौथे और पांचवें साल तक कवरेज बढ़ाने का विकल्प भी मिलता है. इसके 24x7 सपोर्ट पैकेज में रोडसाइड असिस्टेंस भी शामिल है.