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भारत में लॉन्च हुई नई BMW M 1000 RR स्पोर्ट्स बाइक, कीमत 59.90 लाख रुपये, जानें फीचर्स

नई BMW M 1000 RR भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - BMW Motorrad )

हैदराबाद: प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी BMW Motorrad ने अपनी नई BMW M 1000 RR को भारतीय बााजार में लॉन्च कर दिया है. यह बाइक कंपनी की सबसे ज्यादा ट्रैक-फोकस्ड प्रोडक्शन सुपरबाइक है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका रेसिंग वर्ज़न FIM सुपरबाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप (WorldSBK) में हिस्सा लेता है.

अब, इसका नया वर्ज़न भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत 59.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. कंपनी ने इसके एयरोडायनामिक परफॉरमेंस, इंजन आउटपुट और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है. इस बाइक में दिए गए कई अपडेट्स का उद्देश्य राइडर्स को सर्किट पर और भी बेहतर परफॉरमेंस निकालने में मदद करना है.

नई BMW M 1000 RR का पावरट्रेन

इस मोटरसाइकिल में 999cc का इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो अपडेट के बाद अब 14,500rpm पर 215 bhp की पावर उत्पन्न करता है, जोकि पिछले वर्ज़न के मुकाबले 6 bhp ज़्यादा है. वहीं, 11,100rpm पर इसका पीक टॉर्क आउटपुट 113 Nm का रहता है. नई BMW M 1000 RR भारत में हुई लॉन्च (फोटो - BMW Motorrad) जानकारी के अनुसार, BMW Motorrad ने सिलेंडर हेड, पोर्ट डिज़ाइन और कंबशन चैंबर में बदलाव किए हैं, जबकि टाइटेनियम वॉल्व की जियोमेट्री को भी अपडेट किया गया है. इसके अलावा, बाइक के एग्ज़ॉस्ट सिस्टम में भी बदलाव किए गए हैं. कंपनी ने बाइक में एक और बदलाव 'शॉर्टर-थ्रो थ्रॉटल' का मिलता है, जिसका रोटेशन एंगल अब 58 डिग्री दिया गया है. इसका मतलब यह है कि फुल थ्रॉटल तक पहुंचने के लिए राइडर को अपनी कलाई को कम घुमाना पड़ता है, जिससे ट्रैक पर तेज़ रफ़्तार में एक्सीलरेशन को कंट्रोल करना आसान हो जाता है. इस इंजन के साथ कंपनी ने 6-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा है.