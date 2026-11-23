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जल्द लॉन्च हो सकती है नई BMW iX4 इलेक्ट्रिक कूपे, भारत में कराया डिजाइन पेटेंट

नई BMW iX4 इलेक्ट्रिक का भारत में डिजाइन पेटेंट ( फोटो - BMW Group )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ने भारतीय बाजार के लिए अपनी BMW iX4 के डिज़ाइन को पेटेंट करा लिया गया है. बता दें कि BMW iX4 को अक्टूबर 2026 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेश किया गया था. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह BMW iX3 का कूपे-SUV वर्ज़न है और BMW iX3 तथा i3 के बाद, जर्मन कार निर्माता कंपनी की तीसरी 'Neue Klasse' EV है.

कंपनी द्वारा फाइल किए गए, इस डिजाइन पेटेंट से भारत में इसके लॉन्च होने के संकेत मिलते हैं. संभावना जताई जा रही है कि मार्च 2027 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर BMW iX4 की बिक्री शुरू होने के कुछ समय बाद इसे भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है. बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, BMW iX4 तीन कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध कराई जाएगी, जिनमें 40 xDrive, 50 xDrive और M60 xDrive शामिल हैं.

नई BMW iX4 इलेक्ट्रिक का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - BMW Group) नई BMW iX4 का डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो BMW iX4 काफी हद तक BMW iX3 की तरह ही दिखती है, हालांकि इसमें कूपे जैसा डिज़ाइन देने के लिए ढलान वाली रूफलाइन और छोटे ओवरहैंग दिए गए हैं. कार में BMW की सिग्नेचर 'किडनी ग्रिल', डुअल-पॉड हेडलाइट्स, नीले ब्रेक कैलिपर्स वाले 20-इंच के अलॉय व्हील्स, क्लियर-लेंस टेल-लैंप्स, बूट लिड स्पॉइलर और BMW iX3 के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा तराशा हुआ रियर बम्पर इस्तेमाल किया गया है. BMW iX4 M60 xDrive में एडेप्टिव LED हेडलाइट्स, ग्रिल वाले हिस्से पर लाइटिंग एलिमेंट्स, येलो कलर की डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs), बड़े 21-इंच के अलॉय व्हील्स, M बैज, स्पोर्टी आउटसाइड रियरव्यू मिरर्स (ORVMs) और एक बड़ा बूट लिड स्पॉइलर दिया गया है. नई BMW iX4 इलेक्ट्रिक का साइड प्रोफाइल (फोटो - BMW Group) नई BMW iX4 का इंटीरियर

BMW iX4 का केबिन काफी हद तक BMW iX3 जैसा ही है, हालांकि इसकी ढलान वाली रूफलाइन की वजह से पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए हेडरूम थोड़ा कम हो सकता है. कार के अंदर 490 लीटर की बूट कैपेसिटी मिलती है. इसके डैशबोर्ड के बीच में 17.9 इंच की डायमंड के आकार वाली इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन लगाई गई है. इसके साथ ही, विंडस्क्रीन के निचले हिस्से में एक छोर से दूसरे छोर तक फैला 'पैनोरामिक विजन' डिस्प्ले भी मौजूद है. BMW iX3 की तरह ही, इस कार में भी खास डिजाइन वाला स्टीयरिंग व्हील और ऊंचाई पर स्थित सेंट्रल टनल का इस्तेमाल किया गया है. इसके अवावा BMW iX4 40 xDrive और 50 xDrive में कॉन्फ़िगर करने योग्य एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, मेमोरी फ़ंक्शन के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली फ्रंट सीट्स और सात-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम इस्तेमाल किया गया है. अन्च फीचर्स के तौर पर इस कार में स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग और ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं. नई BMW iX4 इलेक्ट्रिक का इंटीरियर (फोटो - BMW Group)