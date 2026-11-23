जल्द लॉन्च हो सकती है नई BMW iX4 इलेक्ट्रिक कूपे, भारत में कराया डिजाइन पेटेंट
BMW ने भारतीय बाजार के लिए अपनी BMW iX4 के डिज़ाइन को पेटेंट करा लिया गया है. इसे जल्द लॉन्च किया जा सकता है.
Published : November 23, 2026 at 3:24 PM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ने भारतीय बाजार के लिए अपनी BMW iX4 के डिज़ाइन को पेटेंट करा लिया गया है. बता दें कि BMW iX4 को अक्टूबर 2026 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेश किया गया था. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह BMW iX3 का कूपे-SUV वर्ज़न है और BMW iX3 तथा i3 के बाद, जर्मन कार निर्माता कंपनी की तीसरी 'Neue Klasse' EV है.
कंपनी द्वारा फाइल किए गए, इस डिजाइन पेटेंट से भारत में इसके लॉन्च होने के संकेत मिलते हैं. संभावना जताई जा रही है कि मार्च 2027 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर BMW iX4 की बिक्री शुरू होने के कुछ समय बाद इसे भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है. बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, BMW iX4 तीन कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध कराई जाएगी, जिनमें 40 xDrive, 50 xDrive और M60 xDrive शामिल हैं.
नई BMW iX4 का डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो BMW iX4 काफी हद तक BMW iX3 की तरह ही दिखती है, हालांकि इसमें कूपे जैसा डिज़ाइन देने के लिए ढलान वाली रूफलाइन और छोटे ओवरहैंग दिए गए हैं.
कार में BMW की सिग्नेचर 'किडनी ग्रिल', डुअल-पॉड हेडलाइट्स, नीले ब्रेक कैलिपर्स वाले 20-इंच के अलॉय व्हील्स, क्लियर-लेंस टेल-लैंप्स, बूट लिड स्पॉइलर और BMW iX3 के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा तराशा हुआ रियर बम्पर इस्तेमाल किया गया है.
BMW iX4 M60 xDrive में एडेप्टिव LED हेडलाइट्स, ग्रिल वाले हिस्से पर लाइटिंग एलिमेंट्स, येलो कलर की डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs), बड़े 21-इंच के अलॉय व्हील्स, M बैज, स्पोर्टी आउटसाइड रियरव्यू मिरर्स (ORVMs) और एक बड़ा बूट लिड स्पॉइलर दिया गया है.
नई BMW iX4 का इंटीरियर
BMW iX4 का केबिन काफी हद तक BMW iX3 जैसा ही है, हालांकि इसकी ढलान वाली रूफलाइन की वजह से पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए हेडरूम थोड़ा कम हो सकता है. कार के अंदर 490 लीटर की बूट कैपेसिटी मिलती है.
इसके डैशबोर्ड के बीच में 17.9 इंच की डायमंड के आकार वाली इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन लगाई गई है. इसके साथ ही, विंडस्क्रीन के निचले हिस्से में एक छोर से दूसरे छोर तक फैला 'पैनोरामिक विजन' डिस्प्ले भी मौजूद है. BMW iX3 की तरह ही, इस कार में भी खास डिजाइन वाला स्टीयरिंग व्हील और ऊंचाई पर स्थित सेंट्रल टनल का इस्तेमाल किया गया है.
इसके अवावा BMW iX4 40 xDrive और 50 xDrive में कॉन्फ़िगर करने योग्य एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, मेमोरी फ़ंक्शन के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली फ्रंट सीट्स और सात-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम इस्तेमाल किया गया है. अन्च फीचर्स के तौर पर इस कार में स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग और ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं.
वहीं, इसके टॉप-एंड M60 xDrive में एक ज़्यादा स्पोर्टी केबिन मिलता है, जिसमें M-स्पेसिफिक स्टीयरिंग व्हील, M स्पोर्ट सीट्स और 13-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम मिलता है. इसके अलावा, इसमें एक अलग और गहरे रंग की इंटीरियर थीम भी मिलती है, जो इसे बाकी वेरिएंट्स से अलग बनाती है.
नई BMW iX4 का पावरट्रेन और रेंज
पावरट्रेन की बात करें तो BMW iX4 को कंपनी के 800-वोल्ट 'Neue Klasse' प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और इसमें BMW iX3 वाले बैटरी विकल्प दिए गए हैं. इसके एंट्री-लेवल 40 xDrive वेरिएंट में 82.6kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी WLTP रेंज 638 km तक हो सकती है.
यह बैटरी दो इलेक्ट्रिक मोटर्स को पावर देती है, जो इसके दोनों एक्सल पर लगाई गई हैं. ये दोनों मोटर्स कुल मिलाकर 374hp की पावर और 520Nm का टॉर्क जनरेट करती हैं. BMW का दावा है कि यह वेरिएंट 0 से 100 kmph की रफ्तार सिर्फ 5.6 सेकंड में पकड़ सकता है.
वहीं, इसके मिड-स्पेक 50 xDrive में 108.7kWh की बैटरी इस्तेमाल की गई है, जिसकी WLTP रेंज 828km तक हो सकती है. इस वेरिएंट में डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) सेटअप दिया जाता है, जिसका कंबाइंड आउटपुट 469hp पावर और 645Nm टॉर्क का है. इसके साथ ही, यह 0-100kph की रफ्तार मात्र 4.9 सेकंड में पकड़ सकती है.
इसके अलावा, BMW ने अभी तक इसके टॉप-एंड M60 xDrive वेरिएंट की बैटरी क्षमता का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी WLTP रेंज 777 km तक हो सकती है. यह BMW iX4 का सबसे पावरफुल वेरिएंट है, जो 612 hp की पावर जनरेट करता है.
यह वेरिएंट 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ने में 3.9 सेकंड का समय लेता है. इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 240 kmph तक सीमित रखी गई है. इस वेरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर एडेप्टिव स्पोर्ट्स सस्पेंशन मिलेगा, जबकि अन्य दो वेरिएंट्स में यह एक ऑप्शन के तौर उपलब्ध होगा.
नई BMW iX4 की कीमत
अगर BMW भारत में नई BMW iX4 लॉन्च करती है, तो इसकी कीमत लगभग 90 लाख से 95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है, और भारत में लॉन्च होने के बाद यह कार Mercedes-Benz GLC इलेक्ट्रिक के साथ मुकाबला करेगी.