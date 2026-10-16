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नई BMW F 450 RR फेयर्ड स्पोर्ट बाइक हुई पेश, देखें कैसा है डिजाइन

नई BMW F 450 RR बाइक हुई पेश ( फोटो - BMW Motorrad )

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी BMW Motorrad ने अपनी नई BMW F 450 RR फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक को पेश कर दिया है. यह एक हल्की सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल है, जिसे घुमावदार सड़कों और रेसट्रैक पर चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. BMW F 450 सीरीज़ में शामिल यह नई मोटरसाइकिल, कंपनी की फ्लैगशिप S 1000 RR बाइक से प्रेरित है. इस बाइक को उन राइडर्स के लिए पेश किया गया है, जो BMW की RR सुपरस्पोर्ट रेंज में एक सुलभ एंट्री-लेवल विकल्प की तलाश में हैं.

नई BMW F 450 RR का पावरट्रेन

नई BMW F 450 RR में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें एक नया विकसित 420cc, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है. यही इंजन BMW F 450 GS में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे खास तौर पर सुपरस्पोर्ट परफॉरमेंस के लिए ट्यून किया गया है.

नई BMW F 450 RR बाइक (फोटो - BMW Motorrad) यह इंजन 8,750 rpm पर 48 hp की पावर और 6,750 rpm पर 43 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है. BMW Motorrad के अनुसार, इंजन का 80 प्रतिशत अधिकतम टॉर्क 3,000 rpm से ही मिलने लगता है. बाइक के इंजन में 135-डिग्री क्रैंकपिन ऑफसेट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे एक अलग तरह की पावर डिलीवरी और साउंड मिलता है, जबकि बैलेंस शाफ्ट वाइब्रेशन को कम करने में मदद करता है. नई BMW F 450 RR बाइक (फोटो - BMW Motorrad) इस इंजन की पावर को 6-स्पीड गियरबॉक्स और X-रिंग चेन ड्राइव की मदद से इसके पिछले व्हील तक पहुंचाया जाता है. इस बाइक के बेस मॉडल को छोड़कर, बाकी सभी वेरिएंट्स में क्लच के बिना गियर बदलने (अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट) के लिए BMW का 'शिफ्ट असिस्टेंट प्रो' दिया गया है. बेस मॉडल में इसे एक एक्सेसरी के तौर पर लगवाया जा सकता है. 'इनोवेशन पैकेज' वाले टॉप-एंड 'M Sport' वेरिएंट में 'ईज़ी राइड क्लच' सिस्टम भी दिया गया है, जो इंजन की स्पीड के हिसाब से क्लच को अपने आप एंगेज और डिसएंगेज कर देता है. इसका इस्तेमाल पहले से ही BMW F 450 GS में किया जा रहा है. नई BMW F 450 RR बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (फोटो - BMW Motorrad) BMW F 450 RR का डिजाइन

नई BMW F 450 RR के डिज़ाइन पर नजर डाले तो, इसका अगला हिस्सा नीचे और पिछला हिस्सा ऊपर की ओर रहता है. इसमें फुल फेयरिंग, विंगलेट्स, अलग-अलग डिज़ाइन वाले साइड पैनल और LED हेडलैंप के साथ डे-टाइम रनिंग लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो S 1000 RR से प्रेरित हैं. BMW ने इसमें स्टेनलेस-स्टील का अंडरफ्लोर एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगाया है.