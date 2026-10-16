नई BMW F 450 RR फेयर्ड स्पोर्ट बाइक हुई पेश, देखें कैसा है डिजाइन
BMW Motorrad ने अपनी नई BMW F 450 RR फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक को पेश कर दिया है. इसमें 420cc, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है.
Published : October 16, 2026 at 1:42 PM IST
हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी BMW Motorrad ने अपनी नई BMW F 450 RR फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक को पेश कर दिया है. यह एक हल्की सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल है, जिसे घुमावदार सड़कों और रेसट्रैक पर चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. BMW F 450 सीरीज़ में शामिल यह नई मोटरसाइकिल, कंपनी की फ्लैगशिप S 1000 RR बाइक से प्रेरित है. इस बाइक को उन राइडर्स के लिए पेश किया गया है, जो BMW की RR सुपरस्पोर्ट रेंज में एक सुलभ एंट्री-लेवल विकल्प की तलाश में हैं.
नई BMW F 450 RR का पावरट्रेन
नई BMW F 450 RR में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें एक नया विकसित 420cc, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है. यही इंजन BMW F 450 GS में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे खास तौर पर सुपरस्पोर्ट परफॉरमेंस के लिए ट्यून किया गया है.
यह इंजन 8,750 rpm पर 48 hp की पावर और 6,750 rpm पर 43 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है. BMW Motorrad के अनुसार, इंजन का 80 प्रतिशत अधिकतम टॉर्क 3,000 rpm से ही मिलने लगता है.
बाइक के इंजन में 135-डिग्री क्रैंकपिन ऑफसेट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे एक अलग तरह की पावर डिलीवरी और साउंड मिलता है, जबकि बैलेंस शाफ्ट वाइब्रेशन को कम करने में मदद करता है.
इस इंजन की पावर को 6-स्पीड गियरबॉक्स और X-रिंग चेन ड्राइव की मदद से इसके पिछले व्हील तक पहुंचाया जाता है. इस बाइक के बेस मॉडल को छोड़कर, बाकी सभी वेरिएंट्स में क्लच के बिना गियर बदलने (अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट) के लिए BMW का 'शिफ्ट असिस्टेंट प्रो' दिया गया है. बेस मॉडल में इसे एक एक्सेसरी के तौर पर लगवाया जा सकता है.
'इनोवेशन पैकेज' वाले टॉप-एंड 'M Sport' वेरिएंट में 'ईज़ी राइड क्लच' सिस्टम भी दिया गया है, जो इंजन की स्पीड के हिसाब से क्लच को अपने आप एंगेज और डिसएंगेज कर देता है. इसका इस्तेमाल पहले से ही BMW F 450 GS में किया जा रहा है.
BMW F 450 RR का डिजाइन
नई BMW F 450 RR के डिज़ाइन पर नजर डाले तो, इसका अगला हिस्सा नीचे और पिछला हिस्सा ऊपर की ओर रहता है. इसमें फुल फेयरिंग, विंगलेट्स, अलग-अलग डिज़ाइन वाले साइड पैनल और LED हेडलैंप के साथ डे-टाइम रनिंग लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो S 1000 RR से प्रेरित हैं. BMW ने इसमें स्टेनलेस-स्टील का अंडरफ्लोर एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगाया है.
इस बाइक में ट्यूबलर स्टील स्पेस फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इंजन एक लोड-बेयरिंग एलिमेंट (भार उठाने वाले हिस्से) का काम करता है. इस बाइक के चेसिस को खास तौर पर सुपरस्पोर्ट राइडिंग के लिए ट्यून किया गया है, जिसमें फुर्ती, स्थिरता और फीडबैक पर खास ध्यान दिया गया है.
बाइक में सस्पेंशन के लिए 43mm के KYB अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क और एल्युमिनियम स्विंगआर्म से जुड़े KYB रियर मोनोशॉक का इस्तेमाल किया गया है. इस बाइक के Sport और M Sport वेरिएंट्स में बेहतर सस्पेंशन दिए गए हैं, जिनमें एडजस्ट करने के अतिरिक्त विकल्प भी मिलते हैं.
ब्रेकिंग की बात करें तो इस बाइक में आगे की ओर 310mm का डिस्क ब्रेक लगाया गया है, जिसमें चार-पिस्टन वाला ब्रेम्बो मोनोब्लॉक कैलिपर लगाया गया है. वहीं, पीछे की ओर 240mm की डिस्क ब्रेक लगाई गई है, जिसमें ByBre का सिंगल-पिस्टन कैलिपर इस्तेमाल किया गया है. यह बाइक 17-इंच के कास्ट-एल्युमिनियम व्हील्स पर चलती है, जिनमें आगे 110/70-17 और पीछे 150/60-17 साइज के टायर लगाए गए हैं.
नई BMW F 450 RR का 'रेडी-टू-राइड' वज़न 177 kg रखा गया है, जो ऑप्शनल 'ईज़ी राइड क्लच' के साथ बढ़कर 178 kg हो जाता है. इसके फ्यूल टैंक की क्षमता 14 लीटर की रखी गई है. BMW का दावा है कि यह 26.32 kmpl का माइलेज देती है, जिससे इसकी रेंज 350 km से ज़्यादा हो जाती है.
BMW F 450 RR के फीचर्स और वेरिएंट
यह नई सुपरस्पोर्ट बाइक Rain, Road, और Race राइडिंग मोड्स के साथ आती है. इसमें BMW Motorrad, ABS Pro, डायनामिक ब्रेक कंट्रोल, डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल और इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. इसके ऑप्शनल 'राइडिंग मोड्स प्रो' पैकेज में एक कॉन्फ़िगर करने योग्य 'रेस प्रो' मोड, स्पोर्ट्स-ओरिएंटेड डिस्प्ले स्क्रीन और एक लैप टाइमर शामिल हैं.
अन्य फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 6.5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, LED लाइटिंग, हीटेड ग्रिप्स और USB-C चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसकी स्टैंडर्ड सीट की ऊंचाई 790 mm है, और राइडिंग पोजीशन को बदलने के लिए वैकल्पिक सीटें भी उपलब्ध कराई गई हैं.