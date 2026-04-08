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23 अप्रैल को भारत में लॉन्च होने वाली है नई BMW F 450 GS, जानें किससे होगा मुकाबला

BMW F 450 GS की भारत में लॉन्च डेट का खुलासा ( फोटो - BMW Motorrad )

BMW F 450 GS का इंजन और परफॉर्मंस नई BMW F 450 GS के इंजन की बात करें तो इसमें एक नया डेवलप किया गया 420cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 8,750 rpm पर 48 bhp की पावर और 6,750 rpm पर 43 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.

बता दें कि BMW F 450 GS का निर्माण भारत में TVS Motor Company द्वारा किया जाएगा, जो पिछली BMW G 310 रेंज के साथ देखी गई साझेदारी को आगे बढ़ाएगा. भारतीय बाजार में BMW G 310 R और G 310 GS की बिक्री काफी समय पहले ही बंद हो चुकी है. कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो में अब केवल BMW G 310 RR ही बची है. यह नई मोटरसाइकिल असल में BMW G 310 GS की जगह लेगी, और अपने साथ बेहतर परफॉर्मेंस और टूरिंग क्षमता लेकर आएगी.

हैदराबाद: प्रीमियम दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी BMW Motorrad ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि कंपनी नई BMW F 450 GS को लॉन्च करने वाली है, और इस बाइक को 23 अप्रैल को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा, जो उसकी एंट्री-लेवल एडवेंचर लाइनअप में एक बड़ा बदलाव लाएगी. नई BMW F 450 GS को कंपनी के सब-500cc ट्विन-सिलेंडर सेगमेंट में उतारा जा सकता है.

इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर स्लिपर क्लच और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर दिया गया है. पहले के सिंगल-सिलेंडर सेटअप की तुलना में, इस कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस और बेहतर हाईवे क्रूज़िंग मिलने की उम्मीद है.

BMW F 450 GS (फोटो - BMW Motorrad)

BMW F 450 GS की चेसिस और हार्डवेयर

इस मोटरसाइकिल में एक ट्रेलिस फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जो पहले कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाए गए फ्रेम जैसा ही है. बाइक में आगे अपसाइड-डाउन फोर्क्स सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है, और पीछे की तरफ एक मोनोशॉक लगाया गया है, और दोनों ही 180 mm का ट्रैवल प्रदान करते हैं.

इस सेटअप का उद्देश्य सड़क पर मिलने वाले कम्फर्ट और हल्के-फुल्के ऑफ-रोड इस्तेमाल के बीच संतुलन बनाना है. इस मोटरसाइकिल का कर्ब वेट 175 kg होने वाला है, जो इसे अपनी कैटेगरी में काफी हल्का बनाता है. बाइक में आगे की तरफ 19-इंच और पीछे की तरफ 17-इंच के अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं, जिन पर डुअल-पर्पस टायर्स लगाए गए हैं.

BMW F 450 GS (फोटो - BMW Motorrad)

BMW F 450 GS वेरिएंट और अनुमानित कीमत

BMW अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में नई BMW F 450 GS के कई वेरिएंट पेश कर रही है, हालांकि भारतीय बाजार के लिए इसकी सटीक लाइनअप की अभी पुष्टि नहीं हुई है. कीमत की बात करें तो इस बाइक की कीमत 4 लाख रुपये से 4.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है, जो इसे अपने सेगमेंट में एक प्रीमियम विकल्प बनाती है.

भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद, BMW F 450 GS का मुकाबला KTM 390 Adventure और Royal Enfield Himalayan 450 जैसे स्थापित मॉडल्स से होने वाला है. इन प्रतिद्वंद्वियों ने मिड-कैपेसिटी एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट में पहले ही अपनी मज़बूत पकड़ बना ली है.