भारत में लॉन्च होने वाली है नई BMW F 450 GS, जानें क्या हो सकती है कीमत

BMW Motorrad अपनी नई BMW F 450 GS को जल्द ही भारत में लॉन्च करने वाली है. इसे EICMA 2025 में पेश किया गया था.

BMW F 450 GS
BMW F 450 GS (फोटो - BMW Motorrad)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 5, 2025 at 2:57 PM IST

हैदराबाद: प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी BMW Motorrad अपनी नई BMW F 450 GS को जल्द ही भारत में लॉन्च करने वाली है. इस मोटरसाइकिल का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है, जिसे TVS Motor ने भारत में बनाया है. हाल ही में आयोजित हुए EICMA 2025 में इस मोटरसाइकिल को पेश किया गया था.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो BMW F 450 GS के IBW 2025 (इंडिया बाइक वीक) में लॉन्च होने की संभावना है, जो 19-20 दिसंबर को होने वाला है. हालांकि, बवेरियन कंपनी इसे साल 2026 में भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, और संभावना है कि इसे जनवरी 2026 में लॉन्च किया जा सकता है.

BMW F 450 GS की लॉन्च और कीमत
नई BMW F 450 GS, कंपनी की एडवेंचर बाइक लाइन-अप में एंट्री पॉइंट मोटरसाइकिल होने वाली है, जो पहले की BMW G 310 GS की जगह लेगी. मौजूदा समय में मार्केट ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए, नई एंट्री-लेवल GS के इंजन की बात करें तो इसमें 420cc का ट्विन-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 8,750 rpm पर 47.3 bhp की पावर और 6,750 rpm पर 43Nm का टॉर्क बनाता है.

इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. यहां एक नई बात यह है कि मोटरसाइकिल को बेबी GS ‘ईज़ी राइड क्लच’ टेक्नोलॉजी के साथ पेश की जाएगी, जिससे राइडर को राइड करते समय क्लच इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यह नया सिस्टम Honda के ई-क्लच जैसे दूसरे मिलते-जुलते सिस्टम के मुकाबले कैसे काम करता है, यह देखना बाकी है.

BMW F 450 GS के फीचर्स
मोटरसाइकिल में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें क्लास के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स और फीचर्स का काफी अच्छा सेट मिलता है. इसमें 6.5-इंच कलर TFT डिस्प्ले, हीटेड ग्रिप्स, चार राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्विचेबल डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं.

इंटरनेशनल लेवल पर मोटरसाइकिल को चार वेरिएंट - बेसिक, एक्सक्लूसिव, स्पोर्ट और ट्रॉफी - में पेश किया जाता है. इसमें इक्विपमेंट और फीचर्स के अलग-अलग लेवल दिए जाते हैं, और यह दिलचस्प होगा कि BMW Motorrad India भारतीय मार्केट के लिए लाइन-अप को कैसे स्ट्रक्चर करता है.

BMW F 450 GS की कीमत
सबसे बड़ा सवाल इसकी कीमत को लेकर है. लॉन्च होने पर BMW F 450 GS की कीमत कितनी होगी? इस बारे में बात करें तो, संभावना जताई जा रही है कि इसकी कीमत 4.50 लाख रुपये से 5.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, इंडिया) के बीच हो सकती है.

भारतीय बाजार में इसका मुकाबला KTM 390 Adventure (3.95 लाख रुपये), Royal Enfield Himalayan 450 (3.06 लाख रुपये-3.37 लाख रुपये) और Honda NX500 (6.33 लाख रुपये) से होने वाला है.

