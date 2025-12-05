ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च होने वाली है नई BMW F 450 GS, जानें क्या हो सकती है कीमत

हैदराबाद: प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी BMW Motorrad अपनी नई BMW F 450 GS को जल्द ही भारत में लॉन्च करने वाली है. इस मोटरसाइकिल का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है, जिसे TVS Motor ने भारत में बनाया है. हाल ही में आयोजित हुए EICMA 2025 में इस मोटरसाइकिल को पेश किया गया था.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो BMW F 450 GS के IBW 2025 (इंडिया बाइक वीक) में लॉन्च होने की संभावना है, जो 19-20 दिसंबर को होने वाला है. हालांकि, बवेरियन कंपनी इसे साल 2026 में भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, और संभावना है कि इसे जनवरी 2026 में लॉन्च किया जा सकता है.

BMW F 450 GS की लॉन्च और कीमत

नई BMW F 450 GS, कंपनी की एडवेंचर बाइक लाइन-अप में एंट्री पॉइंट मोटरसाइकिल होने वाली है, जो पहले की BMW G 310 GS की जगह लेगी. मौजूदा समय में मार्केट ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए, नई एंट्री-लेवल GS के इंजन की बात करें तो इसमें 420cc का ट्विन-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 8,750 rpm पर 47.3 bhp की पावर और 6,750 rpm पर 43Nm का टॉर्क बनाता है.

इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. यहां एक नई बात यह है कि मोटरसाइकिल को बेबी GS ‘ईज़ी राइड क्लच’ टेक्नोलॉजी के साथ पेश की जाएगी, जिससे राइडर को राइड करते समय क्लच इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यह नया सिस्टम Honda के ई-क्लच जैसे दूसरे मिलते-जुलते सिस्टम के मुकाबले कैसे काम करता है, यह देखना बाकी है.