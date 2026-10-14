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नई BMW Concept 7 Protection का खुलासा, बेहतरीन डिजाइन और फीचर्स वाली बुलेटप्रूफ सेडान

नई BMW Concept 7 Protection का खुलासा ( फोटो - BMW Group )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ने अपनी नई BMW Concept 7 Protection का खुलासा कर दिया है. यह BMW 7 Series पर आधारित एक लग्ज़री आर्मर्ड सेडान है. यह दिखाने के लिए एक स्टडी है कि कैसे आम दिखने वाली 7 Series अपनी आर्मर्ड सुरक्षा को कैसे छिपा सकती है. यह कार उन लोगों के लिए है, जो दुनिया को यह नहीं दिखाना चाहते कि उनके या उनकी कार के अंदर क्या है.

बता दें कि इसे BMW X5 Protection VR6 और 7 Series Protection से नीचे रखा गया है और यह M760e xDrive ट्रिम पर आधारित है. इस कार में एक प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है, जिसमें 3.0-लीटर, छह-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा जाता है, जो मिलकर 612 hp की पावर और 800 Nm का टॉर्क प्रदान करती है.

नई BMW Concept 7 Protection का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - BMW Group) लेकिन इसकी असली खासियत दरवाज़ों में लगा मोटा बुलेट-रेज़िस्टेंट ग्लास, बैलिस्टिक स्टील और फाइबर-रीइन्फोर्स्ड कम्पोजिट प्रोटेक्शन, साथ ही छत, बल्कहेड और पिछली दीवार के लिए अतिरिक्त सुरक्षा है. इसे 9×19 mm और .44 मैग्नम राउंड्स सहित कुछ खास हैंडगन एम्युनिशन से यात्रियों को बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह नए BayB स्टैंडर्ड को पूरा करता है. BMW 7 Series प्रोटेक्शन के उलट, जो VR9 प्रोटेक्शन और ऑप्शनल VPAM 10 सर्टिफ़िकेशन के साथ ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है. BMW Concept 7 Protection उन ग्राहकों के लिए बनाई गई है, जिन्हें रोज़मर्रा के और अचानक आने वाले खतरों से सुरक्षा चाहिए, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा सुरक्षा वाली गाड़ी की ज़रूरत नहीं है. नई BMW Concept 7 Protection का रियर प्रोफाइल (फोटो - BMW Group) BMW का कहना है कि सेफ्टी सिस्टम को गाड़ी में ही शामिल किया गया है, और चेसिस, ब्रेक, पावरट्रेन और ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम को गाड़ी के बढ़े हुए वज़न और इक्विपमेंट के हिसाब से एडजस्ट किया गया है. इसका उद्देश्य स्टैंडर्ड BMW 7 Series के कम्फर्ट और ड्राइविंग के एक्सपीरिएंस को बनाए रखना है.