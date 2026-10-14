नई BMW Concept 7 Protection का खुलासा, बेहतरीन डिजाइन और फीचर्स वाली बुलेटप्रूफ सेडान
BMW ने अपनी नई BMW Concept 7 Protection का खुलासा कर दिया है. यह BMW 7 Series पर आधारित एक लग्ज़री आर्मर्ड सेडान है.
Published : October 14, 2026 at 11:46 AM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ने अपनी नई BMW Concept 7 Protection का खुलासा कर दिया है. यह BMW 7 Series पर आधारित एक लग्ज़री आर्मर्ड सेडान है. यह दिखाने के लिए एक स्टडी है कि कैसे आम दिखने वाली 7 Series अपनी आर्मर्ड सुरक्षा को कैसे छिपा सकती है. यह कार उन लोगों के लिए है, जो दुनिया को यह नहीं दिखाना चाहते कि उनके या उनकी कार के अंदर क्या है.
बता दें कि इसे BMW X5 Protection VR6 और 7 Series Protection से नीचे रखा गया है और यह M760e xDrive ट्रिम पर आधारित है. इस कार में एक प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है, जिसमें 3.0-लीटर, छह-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा जाता है, जो मिलकर 612 hp की पावर और 800 Nm का टॉर्क प्रदान करती है.
लेकिन इसकी असली खासियत दरवाज़ों में लगा मोटा बुलेट-रेज़िस्टेंट ग्लास, बैलिस्टिक स्टील और फाइबर-रीइन्फोर्स्ड कम्पोजिट प्रोटेक्शन, साथ ही छत, बल्कहेड और पिछली दीवार के लिए अतिरिक्त सुरक्षा है. इसे 9×19 mm और .44 मैग्नम राउंड्स सहित कुछ खास हैंडगन एम्युनिशन से यात्रियों को बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह नए BayB स्टैंडर्ड को पूरा करता है.
BMW 7 Series प्रोटेक्शन के उलट, जो VR9 प्रोटेक्शन और ऑप्शनल VPAM 10 सर्टिफ़िकेशन के साथ ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है. BMW Concept 7 Protection उन ग्राहकों के लिए बनाई गई है, जिन्हें रोज़मर्रा के और अचानक आने वाले खतरों से सुरक्षा चाहिए, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा सुरक्षा वाली गाड़ी की ज़रूरत नहीं है.
BMW का कहना है कि सेफ्टी सिस्टम को गाड़ी में ही शामिल किया गया है, और चेसिस, ब्रेक, पावरट्रेन और ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम को गाड़ी के बढ़े हुए वज़न और इक्विपमेंट के हिसाब से एडजस्ट किया गया है. इसका उद्देश्य स्टैंडर्ड BMW 7 Series के कम्फर्ट और ड्राइविंग के एक्सपीरिएंस को बनाए रखना है.
इस कार के एक्सटीरियर से यह लग्जरी सेडान अपने सादे और शानदार लुक के साथ आती है, जबकि इसके केबिन में BMW इंडिविजुअल मेरिनो लेदर अपहोल्स्ट्री, अल्कांतारा ट्रिम, धूप से बचाने वाली ग्लेज़िंग और इलेक्ट्रॉनिक रूप से चलने वाले सनब्लाइंड्स दिए गए हैं.
इस कॉन्सेप्ट में एक नया BMW इंडिविजुअल रियर कंसोल भी दिखाया गया है, जिसमें फोल्ड होने वाली टेबल और कूल बॉक्स है. यही रियर कंसोल 2027 की दूसरी छमाही में स्टैंडर्ड 7 सीरीज़ के लिए भी उपलब्ध होगा.
अन्य फीचर्स की बात करें तो इस कार में एक इंटरकॉम सिस्टम मिलता है, जो कार के अंदर बैठे लोगों को दरवाज़े और खिड़कियां बंद रखते हुए भी बाहर के लोगों से बात करने की सुविधा देता है. इसके साथ ही इसमें एक अटैक अलार्म सिस्टम भी दिया गया है. आगे और पीछे की खिड़कियों को इलेक्ट्रिकली ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से खोला नहीं जा सकता.
BMW का कहना है कि नई BMW Concept 7 Protection उसके प्रोटेक्शन व्हीकल पोर्टफोलियो के संभावित विस्तार की एक झलक दिखाता है, जिसमें शुरुआती तौर पर चुनिंदा यूरोपीय बाज़ारों पर ध्यान दिया जाएगा. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके प्रोडक्शन या लॉन्च की समय-सीमा की घोषणा नहीं की है.