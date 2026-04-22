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350cc के इंजन के साथ लॉन्च हुई नई Bajaj Pulsar NS400Z, कीमत में कोई बदलाव नहीं

Bajaj Auto ने अपनी नई Pulsar NS400Z को नए 349cc इंजन के साथ बाजार में उतार दिया है. इसकी कीमत में बदलाव नहीं हुआ है.

Bajaj Pulsar NS400Z Launched with a 350cc Engine
350cc इंजन के साथ लॉन्च हुई नई Bajaj Pulsar NS400Z (फोटो - Bajaj Auto)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 22, 2026 at 5:11 PM IST

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हैदराबाद: घरेलू दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने अपनी Pulsar रेंज को अपडेट करते हुए नई Pulsar NS400Z को नए 349cc इंजन के साथ बाजार में उतार दिया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कंपनी की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह अपनी 400 cc रेंज की सभी बाइक्स को 350 cc से कम कैटेगरी में ला रही है, जिससे 1 अप्रैल, 2026 से लागू की गई, नई GST दरों का पालन किया जा सके.

अब, Bajaj Auto ने अपनी Pulsar NS400Z को भी इस नए इंजन के साथ अपडेट कर दिया है. कंपनी बिना किसी जानकारी के अपनी Pulsar NS400Z के स्पेसिफिकेशन्स को 350 cc इंजन के साथ अपडेट कर दिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसे 1,93,900 रुपये (एक्स-शोरूम) ही रखा गया है.

Bajaj Pulsar NS400Z Launched with a 350cc Engine
350cc इंजन के साथ लॉन्च हुई नई Bajaj Pulsar NS400Z (फोटो - Bajaj Auto)

नए इंजन का पावर आउटपुट
कंपनी ने नए 349 cc वाले छोटे सिंगल-सिलेंडर इंजन की मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए ट्यून किया है, जोकि 9,000 rpm पर 40 bhp की पावर उत्पन्न करता है. यह पहले इसी rpm पर मिलने वाली 42.4 bhp पावर से कम है, लेकिन उतनी ही है जितनी NS400Z को पहली बार 373 cc इंजन के साथ लॉन्च किए जाने पर मिलती थी.

Bajaj Pulsar NS400Z Launched with a 350cc Engine
350cc इंजन के साथ लॉन्च हुई नई Bajaj Pulsar NS400Z (फोटो - Bajaj Auto)

हालांकि, नए इंजन का पीक टॉर्क 1.8 Nm घटकर 33.2 Nm हो गया है, जो अब 7,500 rpm पर मिलता है. इस इंजन का 89 mm बोर पिछले 373 cc इंदन के जैसा ही है, लेकिन स्ट्रोक को घटाकर 56.1 mm कर दिया गया है, जो पिछले इंजन के 60 mm से कम है.

बता दें कि करीब एक साल से कुछ ज्यादा समय पहले ही, Bajaj NS400Z को ज़्यादा पावर, बेहतर टायरों और एक क्विकशिफ्टर के साथ अपडेट किया गया था. ध्यान देने वाली बात यह है कि Bajaj NS400Z को अब भी अपनी क्लास की सबसे पावरफ़ुल मोटरसाइकिल माना जाता है.

Bajaj Pulsar NS400Z Launched with a 350cc Engine
350cc इंजन के साथ लॉन्च हुई नई Bajaj Pulsar NS400Z (फोटो - Bajaj Auto)

यह मोटरसाइकिल सब-400 cc नेकेड स्ट्रीट कैटेगरी में एक आकर्षक प्राइस-टू-परफ़ॉर्मेंस पैकेज देती है. नए 349 cc इंजन के अलावा, अपडेटेड Bajaj Pulsar NS400Z में डिज़ाइन, मैकेनिकल और फ़ीचर्स के पहले जैसे ही रहने की संभावना है.

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