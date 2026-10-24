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TFT डिस्प्ले और राइडिंग मोड्स के साथ लॉन्च हुई नई Bajaj Pulsar NS200, जानें क्या है कीमत

नई Bajaj Pulsar NS200 हुई लॉन्च ( फोटो - Bajaj Auto )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने अपनी Pulsar NS200 को कई नए फीचर्स के साथ अपडेट कर दिया है. इन फीचर्स में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी (ETB) टेक्नोलॉजी, राइड मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और एक नया TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल शामिल है.

इन फीचर्स के अलावा, इस अपडेटेड मोटरसाइकिल की पावर आउटपुट में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही, बाइक के फ्रंट सस्पेंशन हार्डवेयर में भी बदलाव किए गए हैं और कुछ अतिरिक्त सुविधाजनक फीचर्स जोड़े गए हैं.

कीमत की बात करें तो अपडेटेड Bajaj Pulsar NS200 को कंपनी ने 1,60,374 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इसमें मौजूदा LCD इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले की जगह 5-इंच का TFT कंसोल इस्तेमाल किया गया है, जिसमें Google Maps मिररिंग का फीचर मिलता है. इसके अलावा, बाइक में स्पोर्ट्स शिफ्टर जैसे अन्य कई फीचर्स भी दिए गए हैं. नई Bajaj Pulsar NS200 हुई लॉन्च (फोटो - Bajaj Auto) Bajaj Pulsar NS200 का इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन की बात करें तो बाइक में 199.5cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन ही इस्तेमाल किया गया है, हालांकि अब यह पहले से 1hp ज़्यादा, यानी 25.5hp की पावर और 18.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है. अपडेटेड Pulsar NS200 को चार कलर ऑप्शन्स में उतारा गया है, जिनमें एबोनी ब्लैक, रेसिंग रेड, पर्ल मेटैलिक व्हाइट और एक नया नारडो ग्रे कलर शामिल है.