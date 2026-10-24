TFT डिस्प्ले और राइडिंग मोड्स के साथ लॉन्च हुई नई Bajaj Pulsar NS200, जानें क्या है कीमत
Bajaj Auto ने अपनी Pulsar NS200 को कई नए फीचर्स के साथ अपडेट कर दिया है. इसकी कीमत 1,60,374 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
Published : October 24, 2026 at 10:30 AM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने अपनी Pulsar NS200 को कई नए फीचर्स के साथ अपडेट कर दिया है. इन फीचर्स में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी (ETB) टेक्नोलॉजी, राइड मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और एक नया TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल शामिल है.
इन फीचर्स के अलावा, इस अपडेटेड मोटरसाइकिल की पावर आउटपुट में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही, बाइक के फ्रंट सस्पेंशन हार्डवेयर में भी बदलाव किए गए हैं और कुछ अतिरिक्त सुविधाजनक फीचर्स जोड़े गए हैं.
कीमत की बात करें तो अपडेटेड Bajaj Pulsar NS200 को कंपनी ने 1,60,374 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इसमें मौजूदा LCD इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले की जगह 5-इंच का TFT कंसोल इस्तेमाल किया गया है, जिसमें Google Maps मिररिंग का फीचर मिलता है. इसके अलावा, बाइक में स्पोर्ट्स शिफ्टर जैसे अन्य कई फीचर्स भी दिए गए हैं.
Bajaj Pulsar NS200 का इंजन और परफॉर्मेंस
इंजन की बात करें तो बाइक में 199.5cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन ही इस्तेमाल किया गया है, हालांकि अब यह पहले से 1hp ज़्यादा, यानी 25.5hp की पावर और 18.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है. अपडेटेड Pulsar NS200 को चार कलर ऑप्शन्स में उतारा गया है, जिनमें एबोनी ब्लैक, रेसिंग रेड, पर्ल मेटैलिक व्हाइट और एक नया नारडो ग्रे कलर शामिल है.
बाइक में सबसे बड़ा मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बदलाव इसमें 'इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी' को शामिल करना है, जो 'राइड मोड्स' की सुविधा देता है. इसके अलावा, बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, जो इसके परफॉरमेंस-ओरिएंटेड पैकेज में एक और इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड जोड़ता है.
नई Pulsar NS200 में अभी भी पेरीमीटर फ्रेम मिलता है, जो इसके चेसिस का आधार बनाया जाता है. इसके अलावा, कंपनी ने इसके फ्रंट सस्पेंशन को भी अपग्रेड किया है. जहां इसमें पहले 33 mm के फोर्क मिलते थे, लेकिन अब उनकी जगह पर 37 mm के अपसाइड-डाउन फोर्क इस्तेमाल किए गए हैं. बाइक के पिछले हिस्से में अब 130/70-R17 रेडियल टायर दिया गया है.
नई Pulsar NS200 के नए फीचर्स
अपडेटेड Pulsar NS200 में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जो मौजूदा LCD यूनिट को रिप्लेस करता है. नए डिस्प्ले में Google Maps मिररिंग का फीचर भी दिया गया है, जिससे बाइक में नेविगेशन से जुड़े फीचर्स मिल जाते हैं.
इसके अलावा, इस बाइक में स्पोर्ट्स शिफ्टर, एडजस्टेबल लीवर, USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट, हैज़र्ड स्विच और पैनिक ब्रेक अलर्ट जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं. पैनिक ब्रेक अलर्ट को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि अचानक ज़ोर से ब्रेक लगाने पर यह सड़क पर चल रहे अन्य लोगों को सतर्क कर सके.