गोल्ड USD फोर्क और सिंगल सीट के साथ लॉन्च हुआ Bajaj Pulsar N160 का नया वेरिएंट
Bajaj Auto ने अपनी लोकप्रिय मोटरसाइकिल Bajaj Pulsar N160 का नया वेरिएंट लॉन्च किया है. इसकी कीमत 1,23,983 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
Published : December 5, 2025 at 5:17 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने अपनी लोकप्रिय मोटरसाइकिल Bajaj Pulsar N160 का नया वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसमें गोल्ड-एनोडाइज्ड अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क और सिंगल-पीस सीट का विकल्प दिया गया है. इस नए वेरिएंट की कीमत 1,23,983 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, और कंपनी ने इसे अब पूरे भारत में डीलरशिप पर उपलब्ध करा दिया है.
मैकेनिकल तौर पर, मोटरसाइकिल में कोई और बदलाव नहीं किया गया है और Bajaj Pulsar N160 में वही 164.82 cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 8,750 rpm पर 15.7 bhp की पावर और 6,750 rpm पर 14.65 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन को 5-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाता है.
नया सिंगल-सीट वेरिएंट चार कलर विकल्प के साथ आता है, जिनमें पर्ल मेटैलिक व्हाइट, रेसिंग रेड, पोलर स्काई ब्लू और ब्लैक शामिल हैं. बजाज ऑटो से मिली जानकारी के अनुसार, स्प्लिट सीट सेट-अप के साथ लॉन्च की गई नई Bajaj Pulsar N160 को काफी पसंद किया गया था.
लेकिन बाद में मार्केट रिसर्च से पता चला कि Bajaj Pulsar N160 खरीदने वालों में से एक बड़ा हिस्सा ऐसे फैमिली से था, जो सिंगल सीट पसंद करते थे, और इसलिए गोल्ड-फिनिश्ड USD फोर्क के साथ नया वेरिएंट पेश किया गया है.
बजाज ऑटो के मोटरसाइकिल बिज़नेस यूनिट के प्रेसिडेंट, सारंग कनाडे ने कहा कि, "गोल्ड USD फोर्क्स और सिंगल सीट वाली नई Bajaj Pulsar N160 को कस्टमर की राय और इंडस्ट्री की बदलती ज़रूरतों के प्रति हमारे कमिटमेंट से बनाया गया है. यह अपग्रेड ज़्यादा आराम देता है, प्रीमियम लुक के साथ, जबकि N सीरीज़ पावर, प्रिसिजन, कंट्रोल के साथ-साथ एक बेजोड़ राइडिंग एक्सपीरियंस देती है."
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Bajaj Auto भारत की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल एक्सपोर्टर में से एक है, और Bajaj Pulsar ब्रांड 25 साल पहले पहली बार लॉन्च किया गया था, जिसके बाद से ही Pulsar, Bajaj Auto के लिए देश और विदेश में अच्छी सेल्स ला रहा है.
Bajaj Pulsar N160 के नए वेरिएंट का मकसद पल्सर ब्रांड को और मज़बूत करना है, जो रोज़ाना चलाने लायक होने के साथ-साथ Bajaj Pulsar ब्रांड के स्पोर्टी, अग्रेसिव लुक को भी बढ़ाता है, जिसके लिए यह जाना जाता है.