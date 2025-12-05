ETV Bharat / technology

गोल्ड USD फोर्क और सिंगल सीट के साथ लॉन्च हुआ Bajaj Pulsar N160 का नया वेरिएंट

Bajaj Pulsar N160 ( फोटो - Bajaj Auto )

हैदराबाद: स्वदेशी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने अपनी लोकप्रिय मोटरसाइकिल Bajaj Pulsar N160 का नया वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसमें गोल्ड-एनोडाइज्ड अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क और सिंगल-पीस सीट का विकल्प दिया गया है. इस नए वेरिएंट की कीमत 1,23,983 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, और कंपनी ने इसे अब पूरे भारत में डीलरशिप पर उपलब्ध करा दिया है. मैकेनिकल तौर पर, मोटरसाइकिल में कोई और बदलाव नहीं किया गया है और Bajaj Pulsar N160 में वही 164.82 cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 8,750 rpm पर 15.7 bhp की पावर और 6,750 rpm पर 14.65 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन को 5-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाता है. नया सिंगल-सीट वेरिएंट चार कलर विकल्प के साथ आता है, जिनमें पर्ल मेटैलिक व्हाइट, रेसिंग रेड, पोलर स्काई ब्लू और ब्लैक शामिल हैं. बजाज ऑटो से मिली जानकारी के अनुसार, स्प्लिट सीट सेट-अप के साथ लॉन्च की गई नई Bajaj Pulsar N160 को काफी पसंद किया गया था.