ETV Bharat / technology

नई Audi RS5 का ग्लोबल मार्केट के लिए खुलासा, मिला 630 bhp पावर देने वाला V6 PHEV इंजन

कार के इंजन को एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है, जो 174 bhp की पावर और 460 Nm का पीक टॉर्क प्रदान करता है, जो इंजन के लिए स्टार्टर मोटर का भी काम करता है. इसका कुल मिलाकर पावर आउटपुट 630 bhp और 825 Nm है. यह पावर 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के माध्यम से व्हील्स को भेजी जाती है.

इसका नतीजा यह है कि यह इंजन अब पुराने RS4 के यूनिट से लगभग 60 bhp पावर ज़्यादा यानी 503 bhp पावर बनाता है, और कंपनी का दावा है कि इसकी एफिशिएंसी में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इंजन का टॉर्क 600 Nm पर रेट किया गया है.

आने वाले नए Euro 7 एमिशन नियमों को पूरा करने के लिए, इसका इंजन अब मॉडिफाइड मिलर साइकिल पर चलता है, जिसमें इनटेक वाल्व जल्दी बंद हो जाते हैं, जिससे कम बर्न होता है और इस तरह NOx एमिशन कम हो. इस यूनिट में ज़्यादा फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर के साथ-साथ नए वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो और वॉटर-कूल्ड इंटरकूलर वाला नया इनटेक सिस्टम भी है.

यह सिस्टम कुल मिलाकर 630 bhp की पीक पावर देता है और साथ ही 80 km तक बिना एमिशन की ड्राइविंग रेंज का दावा करता है. हालांकि पुरानी Audi RS4 और RS5 में भी 2.9-लीटर V6 इंजन मिलता था, लेकिन नई RS5 में कुछ खास बदलाव किए गए हैं.

Audi RS5 का दमदार इंजन नई Audi RS5 की सबसे बड़ा फीचर इसका पावरट्रेन है. RS में Audi Sport का पहला हाई-परफॉर्मेंस प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन लगाया गया है. यह सिस्टम VW ग्रुप के 2.9-लीटर ट्विन-टर्बो V6 इंजन, 130 kW इलेक्ट्रिक मोटर और एक ऑन-बोर्ड बैटरी के साथ आता है.

हैदराबाद: लग्जरी और सुपर कार निर्माता कंपनी Audi ने बिल्कुल नई Audi RS5 का खुलासा कर दिया है, जो Audi Sport की पहली हाई-परफॉर्मेंस प्लग-इन हाइब्रिड कार है. यह बंद हो चुकी Audi RS4 की अगली कार - जो ICE और EVs को दिखाने के लिए Audi की कुछ समय के लिए ऑड और ईवन नंबर वाली नाम रखने की पॉलिसी का नतीजा है, नई Audi RS5 इस साल के आखिर में बिक्री के लिए ग्लोबल मार्केट में सेडान और अवंत (एस्टेट) बॉडी स्टाइल दोनों में आएगी.

Audi RS5 के हार्डवेयर

इसके सस्पेंशन की बात करें तो, Audi RS5 में आगे और पीछे 5-लिंक सेट-अप दिया गया है, जिसमें RS-स्पेसिफिक ट्विन-वॉल्व शॉक एब्जॉर्बर और अडैप्टिव डैम्पर दिए गए हैं. ब्रेकिंग के लिए इस कार में स्टैंडर्ड तौर पर 420 mm फ्रंट और 400 mm स्टील डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गाय है, और इसके साथ ही कार्बन सिरेमिक यूनिट भी ऑप्शन के तौर पर दी जा रही है.

लेकिन, ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सारी चीजों की वजह से इसके वजन पर असर पड़ता है. कंपनी का कहना है कि Audi RS5 सेडान का वज़न 2,355 kg और Avant का वज़न 2,370 kg है. इससे यह अमेरिकन मार्केट में बिकने वाले कुछ फुल-साइज़ पिक-अप ट्रक जितना भारी हो जाता है.

नई Audi RS5 का इंटीरियर (फोटो - Audi)

तुलना के लिए बता दें कि एक Toyota Tundra का वज़न 1880 kg से 2453 kg के बीच होता है. इतना वज़न होने के बाद भी, Audi का कहना है कि ऑप्शनल Audi Sport पैक के साथ यह 0-100 kmph की रफ़्तार 3.6 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 285 kmph तक जा सकती है.

Audi RS5 का डिजाइन

स्टाइलिंग की बात करें तो, Audi RS5 अपने उभरे हुए फेंडर और एग्रेसिव एयरो एलिमेंट्स के साथ बिल्कुल Audi RS कार जैसी दिखती है. कंपनी का कहना है कि Audi RS5 ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली स्टैंडर्ड Audi A5 सेडान से 80 mm तक चौड़ी है. खरीदार फ्लेयर्ड व्हील आर्च को भरने के लिए 20 या 21-इंच के एलॉय व्हील डिज़ाइन में से चुन सकते हैं.

फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो Audi RS5 में मैट्रिक्स LED हेडलैंप के अंदर मॉडल के हिसाब से LED DRL पैटर्न मिलते हैं. इसके फ्रंट में एक बड़ी थ्री-डायमेंशनल हनीकॉम्ब ग्रिल लगाई गई है, जिसके दोनों तरफ खास वेंट लगे हैं. वहीं रियर प्रोफाइल में, बंपर में डुअल एग्जॉस्ट और रियर डिफ्यूज़र मिलता है, जबकि सेडान के बूटलिड के ऊपर एक छोटा लिप स्पॉइलर दिया गया है.

Audi RS5 का इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो, नई Audi RS5 में स्टैंडर्ड Audi A5 का नया जेनरेशन इंटीरियर मिलता है, जिसमें 11.9-इंच वर्चुअल कॉकपिट वाला पैनोरामिक डिस्प्ले और 14.5-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन शामिल है. फ्रंट पैसेंजर के लिए इसमें 10.9-इंच का तीसरा डिस्प्ले भी मिलता है, हालांकि हेड्स-अप डिस्प्ले ऑप्शनल है. खरीदार इंटीरियर को पांच अलग-अलग डिज़ाइन में भी चुन सकते हैं, जिसमें लेदर-फ्री केबिन भी शामिल है.

नई Audi RS5 का फ्रंट-साइड प्रोफाइल (फोटो - Audi)

Audi का कहना है कि नई Audi RS5 आने वाले महीनों में यूरोपियन मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी, हालांकि यह देखना बाकी है कि यह भारत आएगी या नहीं. स्टैंडर्ड Audi A5 के इस साल कभी भी भारत आने की संभावना है, जबकि मौजूदा Audi A4 कंपनी की रेंज में काफी पुराना मॉडल है. इसके अलावा, भारत में M4 और AMG C 63 जैसे मॉडल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, इसलिए RS5 को भी मार्केट में खरीदार मिल सकते हैं.