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नई Audi Q3 भारतीय बाजार में हुई लॉन्च, देखें कैसा है डिजाइन और जानें कीमत

नई 2026 Audi Q3 भारतीय बाजार में हुई लॉन्च ( फोटो - Audi India )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Audi ने भारतीय बाजार में अपनी नई Audi Q3 एसयूवी को लॉन्च कर दिया है. इसके तीसरे जनरेशन मॉडल को कुल दो वेरिएंट्स - Nova और Zenith में पेश किया गया है. इनकी शुरुआती कीमत 51.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

इस नए जनरेशन मॉडल को अगस्त 2026 में भारतीय बाजार में पेश किया था. इसे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में स्थित Skoda Auto Volkswagen India Pvt Ltd (SAVIPL) के प्लांट में असेंबल किया जा रहा है.

नई 2026 Audi Q3 का एक्सटीरियर

नई Audi Q3 अपने पिछले मॉडल के मुकाबले ज़्यादा शार्प दिखाई देती है, जिसमें स्प्लिट-हेडलाइट सेटअप और एक चौड़ी फ्रंट ग्रिल लगाई गई है. नई 2026 Audi Q3 का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Audi India) भारत में मिलने वाले वर्ज़न की ग्रिल का डिज़ाइन ग्लोबल मॉडल से अलग रखा गया है, हालांकि Audi के लोगो को उसी तरह से लगाया गया है, जैसा कि इसके इंटरनेशनल मॉडल में है. इसके निचले बंपर में हनीकॉम्ब पैटर्न वाला एयर इनटेक और एक सिल्वर स्किड प्लेट का इस्तेमाल किया गया है. कार के किनारों की तरफ बदलाव थोड़े सूक्ष्म रखे गए हैं. इसका कुल आकार तो जाना-पहचाना ही रहता है, लेकिन नई Audi Q3 में बॉडी-कलर क्लैडिंग, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स और विंडो लाइन के चारों ओर एक क्रोम स्ट्रिप लगाई गई है. कार के रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहां पर स्प्लिट टेल-लैंप एक LED लाइट बार से जोड़े गए हैं, जिसके बीच में ऑडी का चमकता हुआ लोगो लगाया गया है. इसमें एक बड़ा रूफ स्पॉइलर भी लगाया गया है, जबकि इसके आकर्षक बंपर में नकली एयर आउटलेट और एक सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है. नई 2026 Audi Q3 का रियर प्रोफाइल (फोटो - Audi India) कलर ऑप्शन्स की बात करें तो कंपनी ने इस कार को कुल पांच एक्सटीरियर कलर ऑप्शन्स में पेश किया है, जिनमें मिथोस ब्लैक, टैम्बोरा ग्रे, नवार्रा ब्लू, सेज ग्रीन और ग्लेशियर व्हाइट कलर शामिल हैं.