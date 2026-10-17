नई Audi Q3 भारतीय बाजार में हुई लॉन्च, देखें कैसा है डिजाइन और जानें कीमत
Audi ने भारतीय बाजार में अपनी नई Audi Q3 एसयूवी को लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 51.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
Published : October 17, 2026 at 11:36 AM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Audi ने भारतीय बाजार में अपनी नई Audi Q3 एसयूवी को लॉन्च कर दिया है. इसके तीसरे जनरेशन मॉडल को कुल दो वेरिएंट्स - Nova और Zenith में पेश किया गया है. इनकी शुरुआती कीमत 51.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
इस नए जनरेशन मॉडल को अगस्त 2026 में भारतीय बाजार में पेश किया था. इसे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में स्थित Skoda Auto Volkswagen India Pvt Ltd (SAVIPL) के प्लांट में असेंबल किया जा रहा है.
नई 2026 Audi Q3 का एक्सटीरियर
नई Audi Q3 अपने पिछले मॉडल के मुकाबले ज़्यादा शार्प दिखाई देती है, जिसमें स्प्लिट-हेडलाइट सेटअप और एक चौड़ी फ्रंट ग्रिल लगाई गई है.
भारत में मिलने वाले वर्ज़न की ग्रिल का डिज़ाइन ग्लोबल मॉडल से अलग रखा गया है, हालांकि Audi के लोगो को उसी तरह से लगाया गया है, जैसा कि इसके इंटरनेशनल मॉडल में है. इसके निचले बंपर में हनीकॉम्ब पैटर्न वाला एयर इनटेक और एक सिल्वर स्किड प्लेट का इस्तेमाल किया गया है.
कार के किनारों की तरफ बदलाव थोड़े सूक्ष्म रखे गए हैं. इसका कुल आकार तो जाना-पहचाना ही रहता है, लेकिन नई Audi Q3 में बॉडी-कलर क्लैडिंग, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स और विंडो लाइन के चारों ओर एक क्रोम स्ट्रिप लगाई गई है.
कार के रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहां पर स्प्लिट टेल-लैंप एक LED लाइट बार से जोड़े गए हैं, जिसके बीच में ऑडी का चमकता हुआ लोगो लगाया गया है. इसमें एक बड़ा रूफ स्पॉइलर भी लगाया गया है, जबकि इसके आकर्षक बंपर में नकली एयर आउटलेट और एक सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है.
कलर ऑप्शन्स की बात करें तो कंपनी ने इस कार को कुल पांच एक्सटीरियर कलर ऑप्शन्स में पेश किया है, जिनमें मिथोस ब्लैक, टैम्बोरा ग्रे, नवार्रा ब्लू, सेज ग्रीन और ग्लेशियर व्हाइट कलर शामिल हैं.
नई 2026 Audi Q3 का इंटीरियर
कार के केबिन में पिछले मॉडल के मुकाबले काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है. इसके डैशबोर्ड में अब एक पैनोरमिक डिस्प्ले सेटअप दिया गया है, जिसमें 11.9-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.8-इंच की टचस्क्रीन लगाई गई है.
इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम 'एंड्रॉइड ऑटोमोटिव OS' पर काम करता है और ड्राइवर की तरफ झुका हुआ है. Audi के कुछ बड़े मॉडल्स के विपरीत, इसमें आगे बैठे यात्री के लिए कोई अलग स्क्रीन नहीं दी गई है.
Audi ने इसके गियर सिलेक्टर को सेंटर कंसोल से हटाकर स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक लीवर पर लगा दिया है, जिससे आगे की सीटों के बीच ज़्यादा जगह मिल गई है. वहीं लाइटिंग और वाइपर के कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील के दूसरी तरफ दिए गए हैं.
नई 2026 Audi Q3 के फीचर्स
इस कार के हायर-स्पेक Zenith वेरिएंट में 12-स्पीकर वाला 420W का SONOS साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले और दोनों पंक्ति के लिए फास्ट USB चार्जिंग का फीचर दिया गया है. कार में डिजिटल मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स, लेन और ओरिएंटेशन लाइटिंग, और फ्रंट लाइट्स के लिए कस्टमाइज़ होने वाले डिजिटल लाइट सिग्नेचर भी दिए गए हैं.
ये 'कमिंग-होम' और 'लीविंग-होम' फंक्शन के दौरान काम आते हैं. इसके अलावा, इसमें ऊपर और नीचे से फ्लैट, ट्विन-स्पोक वाला स्पोर्टी लेदर स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है. इंटीरियर कलर विकल्पों में टैमरिंड ब्राउन और परगामेंट बेज कलर शामिल हैं.
नई 2026 Audi Q3 का इंजन
कार में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसके दोनों वेरिएंट्स में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 201 bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को जोड़ा गया है.
इंजन की पावर कंपनी के Quattro सिस्टम के जरिए इसके चारों व्हील्स तक पहुंचती है, जो इसमें स्टैंडर्ड तौर पर दिया जाता है. Audi का दावा है कि नई Audi Q3 महज 7.1 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 229 kmph तक पहुंच सकती है.