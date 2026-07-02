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Ather 450X की नई Overtones सीरीज हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत और रेंज

Ather Energy ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर Ather 450X की Overtones सीरीज़ लॉन्च की है. इसकी कीमत 1.53 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

New Ather 450X Overtones Series Launched
Ather 450X की नई Overtones सीरीज लॉन्च (फोटो - Ather Energy)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 2, 2026 at 11:44 AM IST

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हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ather Energy ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर Ather 450X की Overtones सीरीज़ लॉन्च की है. यह Ather 450X का अपडेटेड वर्जन है, जिसमें तीन नए डुअल-टोन कलर, अपडेटेड सॉफ़्टवेयर और तेज़ी से चार्जिंग का फीचर दिया गया है.

नई Ather 450X Overtones को तीन नए कलर्स – स्टिल व्हाइट, स्पेस ग्रे और लूनर ग्रे – में उतारा गया है. इसमें नए सेफ्टी फ़ीचर्स और वॉइस कमांड्स दिए गए हैं, जबकि इसके बाकी फ़ीचर्स और बनावट पहले जैसी ही है.

Ather 450X Overtones सीरीज के फीचर्स
जहां Ather 450X अभी भी सिंगल-टोन कलर ऑप्शन में बेची जा रही है, वहीं नए कलर ऑप्शन की कीमत 1,000 रुपये ज़्यादा रखी गई है. इससे डुअल-टोन कलर मिलाकर कुल सात कलर ऑप्शन उपलब्ध हो जाएंगे. Ather 450X के फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑटो होल्ड, मैजिक ट्विस्ट और मल्टी-मोड ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स के साथ-साथ इनफ़िनिट क्रूज़ फ़ीचर भी मिलता रहेगा.

Ather 450X में Atherstack 7 सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म भी पेश किया गया है, जिसमें CrashAlert, ParkSafe और LockSafe जैसे कई सुरक्षा फ़ीचर्स शामिल हैं. इस सॉफ़्टवेयर में 'Voice on Ather' फ़ीचर भी दिया गया है, जिससे राइडर्स वॉइस कमांड का इस्तेमाल करके नेविगेट कर सकते हैं, चार्जिंग स्टेशन ढूंढ सकते हैं और गाड़ी के ज़रूरी फ़ंक्शंस (जैसे डिस्प्ले की ब्राइटनेस) को कंट्रोल कर सकते हैं.

इस अपडेट के अंतर्गत, Ather ने 450X में स्टैंडर्ड तौर पर एक नया 900W चार्जर दिया है, जो 700W वाले चार्जर की जगह लेगा. कंपनी का कहना है कि नए चार्जर से चार्जिंग का समय 30 प्रतिशत तक कम हो जाना चाहिए.

Ather 450X Overtones सीरीज की कीमत
Ather Energy के फ़्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर के 126 km रेंज वाले वर्जन की कीमत सिंगल-टोन कलर ऑप्शन के लिए 1.52 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) से शुरू होती है, जबकि 450X Overtones सीरीज़ में नए डुअल-टोन कलर ऑप्शन की कीमत 1.53 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) रखी गई है.

162 किमी की ज़्यादा रेंज वाले वर्जन की कीमत 10,500 रुपये ज़्यादा है, और AtherStack Pro पैकेज लेने पर, जिससे और भी फ़ीचर मिलते हैं, 24,500 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे.

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