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Ather 450X की नई Overtones सीरीज हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत और रेंज

Ather 450X की नई Overtones सीरीज लॉन्च ( फोटो - Ather Energy )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ather Energy ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर Ather 450X की Overtones सीरीज़ लॉन्च की है. यह Ather 450X का अपडेटेड वर्जन है, जिसमें तीन नए डुअल-टोन कलर, अपडेटेड सॉफ़्टवेयर और तेज़ी से चार्जिंग का फीचर दिया गया है. नई Ather 450X Overtones को तीन नए कलर्स – स्टिल व्हाइट, स्पेस ग्रे और लूनर ग्रे – में उतारा गया है. इसमें नए सेफ्टी फ़ीचर्स और वॉइस कमांड्स दिए गए हैं, जबकि इसके बाकी फ़ीचर्स और बनावट पहले जैसी ही है. Ather 450X Overtones सीरीज के फीचर्स

जहां Ather 450X अभी भी सिंगल-टोन कलर ऑप्शन में बेची जा रही है, वहीं नए कलर ऑप्शन की कीमत 1,000 रुपये ज़्यादा रखी गई है. इससे डुअल-टोन कलर मिलाकर कुल सात कलर ऑप्शन उपलब्ध हो जाएंगे. Ather 450X के फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑटो होल्ड, मैजिक ट्विस्ट और मल्टी-मोड ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स के साथ-साथ इनफ़िनिट क्रूज़ फ़ीचर भी मिलता रहेगा.