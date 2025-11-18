ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुआ नया Asus ProArt P16 लैपटॉप, जानें क्या है कीमत और स्पेसिफिकेशन

यह नया लैपटॉप फिलहाल कंपनी के ऑनलाइन स्टोर, Amazon और चुनिंदा Asus-एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध है. Asus ProArt P16 को कंपनी ने सिर्फ नैनो ब्लैक कलर में पेश किया गया है.

Asus ProArt P16 की कीमत और उपलब्धता भारत में Asus ProArt P16 की कीमत बेस GPU वेरिएंट के लिए 3,59,990 रुपये से शुरू होती है. कंपनी की वेबसाइट पर एक विकल्प 5,03,990 रुपये की एमआरपी पर लिस्ट किया गया है, जिसे भारत में 4,19,990 रुपये में खरीदा जा सकता है.

यह लैपटॉप AMD Ryzen AI 9 HX 370 प्रोसेसर पर चलता है और इसे Nvidia GeForce RTX 5090 GPU के साथ लैस किया गया है. इसमें 64GB तक RAM और 2TB तक की इंटरनल स्टोरेज है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए फुल-HD वेबकैम मिलता है. इसमें 4K रेज़ोल्यूशन वाली 16-इंच की टचस्क्रीन है.

हैदराबाद: ताइवान की टेक दिग्गज कंपनी Asus ने भारतीय बाजार में अपने लेटेस्ट लैपटॉप Asus ProArt P16 को लॉन्च किया है. भारत में ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और अन्य रिटेल चैनलों के ज़रिए इस लैपटॉप को बेचा जाएगा. कंपनी ने Asus ProArt P16 को केवल नैनो ब्लैक कलर के साथ पेश किया है.

Asus ProArt P16 का फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

Asus ProArt P16, Windows 11 Home पर चलता है. इसमें 16 इंच का 4K (3,840x2,400 पिक्सल) 120Hz OLED टचस्क्रीन लगाया गया है, जिसका आस्पेक्ट रेशियो 16:10 है, इसका रिस्पॉन्स टाइम 0.2ms है. इसकी ब्राइटनेस 1,600 निट्स तक रखी गई है, और इसमें स्टाइलस सपोर्ट मिलता है और इसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 88 प्रतिशत है.

इस डिस्प्ले में 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट, HDR ट्रू ब्लैक 1000 के लिए VESA सर्टिफिकेशन, 1.07 बिलियन कलर्स और TÜV रीनलैंड सर्टिफिकेशन दिया गया है. नए Asus ProArt 16 में AMD Ryzen AI 9 HX 370 प्रोसेसर, 64GB तक LPDDR5x RAM और 2TB तक M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD स्टोरेज मिलता है.

Asus ProArt P16 (फोटो - ASUS India)

यह एक खाली SSD स्लॉट के साथ आता है, जिसका इस्तेमाल स्टोरेज बढ़ाने के लिए किया जा सकता है. इसमें 24GB GDDR7 VRAM के साथ Nvidia GeForce RTX 5090 GPU लगाया गया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, इसमें Windows Hello सपोर्ट के लिए IR फ़ंक्शन वाला एक फुल-HD Asus AiSense वेबकैम है. ProArt P16 डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है.

लैपटॉप में कनेक्टिविटी के लिए, Asus ProArt P16 डुअल-बैंड Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.4 को सपोर्ट करता है. इस नए Asus लैपटॉप में एक USB 4.0 टाइप-C पोर्ट, एक USB 3.2 जनरेशन 2 टाइप-C पोर्ट, दो USB 3.2 जनरेशन 2 टाइप-A पोर्ट, एक HDMI 2.1 पोर्ट, एक 3.5mm कॉम्बो ऑडियो जैक, एक DC-इन पोर्ट और एक SD Express 7.0 कार्ड रीडर भी दिया गया है.

इसके अलावा, इसमें एक बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड, एक नंबरपैड और एक डेडिकेटेड Copilot Key भी दी गई है. इसमें 240W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग के साथ 90Wh की बैटरी लगाई गई है. इसका माप 354.9x246.9x18.3 मिमी है और इसका वज़न लगभग 1.95 किलोग्राम है.