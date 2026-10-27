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Apple ने M6 चिप के साथ लॉन्च किया नया MacBook Pro, जानें भारतीय कीमत और फीचर्स

हैदराबाद: एपल ने आज अपना नया 14 इंच MacBook Pro लॉन्च कर दिया है. इसकी सबसे खास बात चिप है, क्योंकि इसमें एपल की सबसे एडवांस्ड M6 चिप लगी है, जो परफॉर्मेंस, AI और कनेक्टिविटी तीनों में पुराने M5 Macbook Pro की तुलना में काफी सुधार लेकर आते हैं. इस मैकबुक प्रो को खासतौर पर कॉलेज स्टूडेंट्स, बिजनेस यूज़र्स और क्रिएटर्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है. इसकी कीमत भारत में 2,39,900 रुपये से शुरू होती है. आइए हम आपको इस नए एपल लैपटॉप के बारे में बताते हैं.