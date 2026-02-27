ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च होगी Triumph की नई 350cc रेंज, अप्रैल 2026 में हो सकता है खुलासा

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle भारतीय बाजार में अपनी नई सब-350cc लाइनअप को पेश करने की तैयारी कर रही है और जानकारी सामने आई है. इस योजना के बारे में Bajaj Auto ने पिछले साल के आखिर में कन्फर्म किया था कि यह डेवलपमेंट में थी. अब एक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में, Bajaj Auto के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने कहा कि नई Triumph की नई मोटरसाइकिल रेंज अप्रैल 2026 तक मार्केट में उतारी जाएगी.

Bajaj Auto के MD क्या बोले

CNBC TV18 से बात करते हुए राजीव बजाज ने कहा कि, "मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि 350cc Triumph Motorcycles की रेंज अप्रैल तक मार्केट में आने के लिए तैयार हैं." बता दें कि पिछले साल, Bajaj Auto के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा ने कहा था कि सब-350cc Triumph मॉडल लाने का कदम सितंबर 2025 में घोषित नए GST स्लैब रेट के आधार पर पोर्टफोलियो को फिर से अलाइन करना था.

Triumph का 350cc इंजन

नई Triumph 350cc रेंज में मुख्य बदलाव इंजन में होने वाला है. इस यूनिट की क्यूबिक कैपेसिटी मौजूदा 398cc से घटकर 350cc से कम होने की संभावना जताई जा रही है. इसका असर इंजन के पीक हॉर्सपावर और टॉर्क पर भी पड़ने वाला है.