भारत में लॉन्च होगी Triumph की नई 350cc रेंज, अप्रैल 2026 में हो सकता है खुलासा

Triumph Motorcycle भारतीय बाजार में अपनी नई सब-350cc लाइनअप को पेश करने की तैयारी कर रही है. इसे अप्रैल 2026 में उतारा जाएगा.

Triumph Speed 400
Triumph Speed 400 (फोटो - Triumph India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 27, 2026 at 1:28 PM IST

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle भारतीय बाजार में अपनी नई सब-350cc लाइनअप को पेश करने की तैयारी कर रही है और जानकारी सामने आई है. इस योजना के बारे में Bajaj Auto ने पिछले साल के आखिर में कन्फर्म किया था कि यह डेवलपमेंट में थी. अब एक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में, Bajaj Auto के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने कहा कि नई Triumph की नई मोटरसाइकिल रेंज अप्रैल 2026 तक मार्केट में उतारी जाएगी.

Bajaj Auto के MD क्या बोले
CNBC TV18 से बात करते हुए राजीव बजाज ने कहा कि, "मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि 350cc Triumph Motorcycles की रेंज अप्रैल तक मार्केट में आने के लिए तैयार हैं." बता दें कि पिछले साल, Bajaj Auto के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा ने कहा था कि सब-350cc Triumph मॉडल लाने का कदम सितंबर 2025 में घोषित नए GST स्लैब रेट के आधार पर पोर्टफोलियो को फिर से अलाइन करना था.

Triumph का 350cc इंजन
नई Triumph 350cc रेंज में मुख्य बदलाव इंजन में होने वाला है. इस यूनिट की क्यूबिक कैपेसिटी मौजूदा 398cc से घटकर 350cc से कम होने की संभावना जताई जा रही है. इसका असर इंजन के पीक हॉर्सपावर और टॉर्क पर भी पड़ने वाला है.

इसमें मौजूदा रेंज के 39.5 bhp के पावर और 37.5 Nm टॉर्क की तुलना में थोड़ी कमी भी देखी जा सकती है. इसके अलावा, Triumph की नई 350cc रेंज में मौजूदा 400 फैमिली के सभी फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

हालांकि इस लाइनअप को लेकर कुछ सवालों के जवाब अभी भी सामने नहीं आए हैं. इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि नई 350cc सीरीज़ भारतीय बाज़ार में 400cc सीरीज़ को रिप्लेस करेगी या डिमांड बढ़ाने के लिए इसके साथ-साथ बेची जाएगी.

अगर Bajaj Auto भारत में नई 350 रेंज की बिक्री पर ध्यान देते हुए एक्सपोर्ट मार्केट के लिए Triumph 400 फ़ैमिली का प्रोडक्शन जारी रखता है, तो साथ-साथ बिक्री पर विचार किया जा सकता है. भारत Triumph की एंट्री मोटरसाइकिल रेंज का प्रोडक्शन हब है, जिसके मॉडल अभी Bajaj के चाकन प्लांट से निकल रहे हैं.

