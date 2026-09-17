ETV Bharat / technology

ग्लोबल मार्केट के लिए नई 2027 Kawasaki Ninja H2 का खुलासा, देखें क्या हुए हैं बदलाव

Kawasaki ने अपनी नई 2027 Kawasaki Ninja H2 को पेश कर दिया है. इस मोटरसाइकिल को नए इंजन के साथ अपडेट किया गया है.

New 2027 Kawasaki Ninja H2 revealed
नई 2027 Kawasaki Ninja H2 का खुलासा (फोटो - Kawasaki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 17, 2026 at 10:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki ने अपनी नई 2027 Kawasaki Ninja H2 को पेश कर दिया है. कंपनी ने इस बाइक को लंबे इंतजार के बाद बाजार के लिए पेश किया है. यह सुपरचार्ज्ड फ्लैगशिप एक अपडेटेड इंजन के साथ वापसी कर रही है, जो अब थोड़ा कम पावर प्रदान करती है, लेकिन अब यह Euro5+ नॉर्म्स के हिसाब से अपडेट हो गई है, जिससे Ninja H2 यूरोपियन मार्केट में वापस आ सकती है.

2027 Kawasaki Ninja H2 का इंजन
हालांकि 998cc सुपरचार्ज्ड इनलाइन-फोर देखने में बिना किसी बदलाव के लगता है. इस इंजन को लेकर Kawasaki का कहना है कि इसमें काफी बदलाव किए गए हैं. इम्पेलर और इनटेक सिस्टम को पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया गया है, इसके साथ ही पिस्टन, सिलेंडर हेड और क्रैंकशाफ्ट को भी रिडिजाइन किया गया है.

New 2027 Kawasaki Ninja H2 revealed
नई 2027 Kawasaki Ninja H2 का खुलासा (फोटो - Kawasaki)

इन सभी बदलावों से अब यह इंजन Euro5+ एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा कर सकता है, और साथ ही कंपनी के अनुसार यह ज़्यादा मज़बूत लो-से-मिड-रेंज टॉर्क प्रदान करता है. Ninja H2 SX और Ninja Z H2 की तरह, नया सिंगल-एग्जिट एग्जॉस्ट, पिछले ट्विन-एग्जिट कैन को रिप्लेस करता है.

2027 Kawasaki Ninja H2 के हार्डवेयर
बाइक के हार्डवेयर में हुए बदलावों की बात करें तो इसमें पुराने मॉडल के स्टाइलमा यूनिट्स की जगह ब्रेम्बो हाइप्योर फोर-पिस्टन फ्रंट कैलिपर्स लगाए गए हैं. इस बाइक का कर्ब वेट 238kg रखा गया है, जो पिछली जेनरेशन की Kawasaki Ninja H2 के बराबर ही है, जो अभी US मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है.

New 2027 Kawasaki Ninja H2 revealed
नई 2027 Kawasaki Ninja H2 का खुलासा (फोटो - Kawasaki)

2027 Kawasaki Ninja H2 के फीचर्स
इसके अलावा, इसमें एक नया अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है, जिसमें TFT स्क्रीन के साथ एक एनालॉग टैकोमीटर दिया गया है. माना जा रहा है कि यह वही यूनिट है, जो Ninja H2 SX में इस्तेमाल की जाती है, और यह आपको कई राइडर एड्स का एक्सेस देता है, जिसमें पावर और ट्रैक्शन कंट्रोल के कई लेवल, साथ ही क्रूज़ कंट्रोल भी शामिल हैं.

2027 Kawasaki Ninja H2 की कीमत
फिलहाल, 2027 Kawasaki Ninja H2 सिर्फ़ UK में लॉन्च की गई है, जहां इसकी कीमत 28,600 पाउंड यानी 36.90 लाख रुपये रखी गई है. यह H2 कार्बन वेरिएंट में भी उपलब्ध है, जिसमें कार्बन-फाइबर-रीइन्फोर्स्ड अपर काउलिंग दिया गया है और इसकी कीमत 31,350 पाउंड यानी करीब 40.44 लाख रुपये है. हालांकि इसके भारत में आने की जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है.

TAGGED:

2027 KAWASAKI NINJA H2
2027 KAWASAKI NINJA H2 DESGIN
2027 KAWASAKI NINJA H2 FEATURES
2027 KAWASAKI NINJA H2 ENGINE
2027 KAWASAKI NINJA H2 REVEALED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.