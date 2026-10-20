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ग्लोबल मार्केट के लिए पेश हुई नई 2027 Kawasaki KLE500 SE SmartRide एडवेंचर बाइक, जानें फीचर्स

नई 2027 Kawasaki KLE500 SE SmartRide एडवेंचर बाइक ( फोटो - Kawasaki )

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Kawasaki ने अपनी 2027 Kawasaki KLE500 रेंज का विस्तार करते हुए एक नया 'SE SmartRide' वेरिएंट जोड़ा है. इस पैरेलल-ट्विन एडवेंचर मोटरसाइकिल में एक मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूगल क्लच को जोड़ा गया है.

इस फीचर की खास बात यह है कि इस सिस्टम से राइडर क्लच लीवर का इस्तेमाल किए बिना ही बाइक को आगे बढ़ा सकते हैं और रोक सकते हैं. वहीं बाइक को चलाते समय गियर बदलने के लिए राइ़डर्स को सामान्य तरीके से ही क्लच लीवर और पैडल का उपयोग करना होगा.

नई 2027 Kawasaki KLE500 SE SmartRide एडवेंचर बाइक की हेडलाइट (फोटो - Kawasaki) Kawasaki KLE500 SE SmartRide में क्या है खास

इस नए वेरिएंट के आने से Kawasaki KLE500 लाइनअप में अब तीन वेरिएंट शामिल हो गए हैं, जिनमें इसका बेस KLE500, KLE500 SE और नया KLE500 SE SmartRide वेरिएंट शामिल है. इस तकनीक की बात करें तो नए KLE500 SE SmartRide वेरिएंट की तकनीक Honda की ई-क्लच तकनीक जैसी ही लग सकती है, लेकिन असल में ये दोनों काफी अलग तरीके से काम करती हैं. हालांकि इन दोनों तकनीकों का उद्देश्य क्लच के इस्तेमाल को आसान बनाना है, लेकिन Honda क्लच मूवमेंट को ऑटोमेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर का इस्तेमाल करती है, जबकि Kawasaki SmartRide पूरी तरह से मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूगल क्लच पर काम करती है. नई 2027 Kawasaki KLE500 SE SmartRide एडवेंचर बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (फोटो - Kawasaki)