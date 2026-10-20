ग्लोबल मार्केट के लिए पेश हुई नई 2027 Kawasaki KLE500 SE SmartRide एडवेंचर बाइक, जानें फीचर्स
Kawasaki ने अपनी 2027 Kawasaki KLE500 रेंज का विस्तार करते हुए एक नया 'SE SmartRide' वेरिएंट जोड़ा है.
Published : October 20, 2026 at 9:25 AM IST
हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Kawasaki ने अपनी 2027 Kawasaki KLE500 रेंज का विस्तार करते हुए एक नया 'SE SmartRide' वेरिएंट जोड़ा है. इस पैरेलल-ट्विन एडवेंचर मोटरसाइकिल में एक मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूगल क्लच को जोड़ा गया है.
इस फीचर की खास बात यह है कि इस सिस्टम से राइडर क्लच लीवर का इस्तेमाल किए बिना ही बाइक को आगे बढ़ा सकते हैं और रोक सकते हैं. वहीं बाइक को चलाते समय गियर बदलने के लिए राइ़डर्स को सामान्य तरीके से ही क्लच लीवर और पैडल का उपयोग करना होगा.
Kawasaki KLE500 SE SmartRide में क्या है खास
इस नए वेरिएंट के आने से Kawasaki KLE500 लाइनअप में अब तीन वेरिएंट शामिल हो गए हैं, जिनमें इसका बेस KLE500, KLE500 SE और नया KLE500 SE SmartRide वेरिएंट शामिल है. इस तकनीक की बात करें तो नए KLE500 SE SmartRide वेरिएंट की तकनीक Honda की ई-क्लच तकनीक जैसी ही लग सकती है, लेकिन असल में ये दोनों काफी अलग तरीके से काम करती हैं.
हालांकि इन दोनों तकनीकों का उद्देश्य क्लच के इस्तेमाल को आसान बनाना है, लेकिन Honda क्लच मूवमेंट को ऑटोमेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर का इस्तेमाल करती है, जबकि Kawasaki SmartRide पूरी तरह से मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूगल क्लच पर काम करती है.
Kawasaki KLE500 SE SmartRide का इंजन
इस नई तकनीक के अलावा, Kawasaki KLE500 के दोनों वेरिएंट्स में एक जैसा ही हार्डवेयर मिलता है. इंजन की बात करें तो इसमें 451cc का पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन 9,000rpm पर 45hp की पावर और 6,000rpm पर 42.6Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. नए क्लच तकनीक के अलावा, SmartRide वेरिएंट में ट्यूबलेस टायर भी मिलते हैं, जबकि स्टैंडर्ड SE वेरिएंट में ट्यूब वाले टायर इस्तेमाल किए गए हैं.
Kawasaki KLE500 SE SmartRide के कलर ऑप्शन और लॉन्च
नए SE SmartRide वेरिएंट को एक ही कलर ऑप्शन, 'पर्ल ब्लिज़र्ड व्हाइट' में पेश किया गया है. पिछले साल इसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेश किए जाने के बाद, जानकारी सामने आई थी कि Kawasaki India, Kawasaki KLE500 को यहां लॉन्च करने की योजना बना रही है. संभावना जताई जा रही है कि यह अगले कुछ महीनों में लॉन्च हो जाएगी.
जब Kawasaki KLE500 बिक्री के लिए उतारी जाएगी, तो यह भारतीय बाजार में मौजूद 500cc से कम क्षमता वाली एडवेंचर बाइक्स की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो जाएगी. चूंकि इसे CBU (पूरी तरह से बनी-बनाई) यूनिट के तौर पर इम्पोर्ट किया जा सकता है, जिससे इसकी कीमत काफी ज़्यादा हो सकती है.