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नई 2026 Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जाने यहां

नई 2026 Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स ( फोटो - Volkswagen India )

2026 Volkswagen Taigun Highline के फीचर्स (पावरट्रेन: 1.0-लीटर TSI 6-स्पीड मैनुअल/8-स्पीड ऑटोमेटिक) Comfortline से अतिरिक्त फीचर्स

2026 Volkswagen Taigun Comfortline के फीचर्स (पावरट्रेन: 1.0-लीटर TSI मैनुअल)

हालांकि कंपनी ने इसकी कीमतों की जानकारी फिलहाल नहीं दी है, लेकिन अपडेटेड एसयूवी पहले की तरह ही समान टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है, लेकिन इसमें नए लाइट्स एलिमेंट्स, एक बड़ा डिजिटल इंटरफ़ेस और ड्राइवर असिस्टेंट फीचर्स मिलते हैं. प्रत्येक वेरिएंट के साथ नई Volkswagen Taigun में क्या कुछ मिलता है, हम यहां पर आपको बताने जा रहे हैं.

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Volkswagen India ने हाल ही में अपनी नई Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट को आधिकारिक तौर पेश कर दिया है, जो एक सूक्ष्म लेकिन ध्यान देने योग्य फ्रेश डिज़ाइन, ज्यादा फीचर्स और अतिरिक्त सेफ्टी तकनीक के साथ आती है.

2026 Volkswagen Taigun Highline Plus के फीचर्स

(पावरट्रेन: 1.0-लीटर TSI 6-स्पीड मैनुअल/8-स्पीड ऑटोमेटिक)

Highline से अतिरिक्त फीचर्स

वेलकम और गुडबाय टेल-लैंप एनिमेशन

2026 Volkswagen Taigun Topline के फीचर्स

(पावरट्रेन: 1.0-लीटर TSI 6-स्पीड मैनुअल/8-स्पीड ऑटोमेटिक)

Highline Plus से अतिरिक्त फीचर्स

एक्टिव इन्फो डिस्प्ले के साथ 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

लाइट बैंड के साथ इलुमिनेटेड फ्रंट ग्रिल

इलुमिनेटेड फ्रंट और रियर लोगो

इलेक्ट्रिक सनरूफ

लेदर अपहोल्स्ट्री

पैनोरामिक सनरूफ

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

एम्बिएंट लाइटिंग

वायरलेस फ़ोन चार्जर

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

17-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील

2026 Volkswagen Taigun GT Line के फीचर्स

(पावरट्रेन: 1.5-लीटर TSI 6-स्पीड मैनुअल/8-स्पीड ऑटोमेटिक)

Topline से अतिरिक्त फीचर्स

बाहरी हिस्से पर GT बैजिंग

ग्रिल और दरवाज़ों पर रेड कलर

ब्लैक-थीम वाली एक्सटीरियर हाइलाइट्स

स्पोर्टियर इंटीरियर डिटेलिंग

सामने वाले बम्पर पर चमकदार काली धारियां

लंदन ग्रे स्टिचिंग के साथ फैब्रिक सीट्स

2026 Volkswagen Taigun GT Plus Chrome के फीचर्स

(पावरट्रेन: 1.5 TSI 7-स्पीड DSG)

Topline से अतिरिक्त फीचर्स

दरवाज़ों पर रेड कलर में GT लैटर

रेड पाइपिंग लहजे के साथ लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

रेड कलर में आगे की सीटों पर GT कढ़ाई

रेड रियर डिस्क ब्रेक

2026 Volkswagen Taigun GT Plus Sport के फीचर्स

(पावरट्रेन: 1.5 TSI 7-स्पीड DSG)

रेड पाइपिंग और स्टिचिंग के साथ सोल ब्लैक लेदरेट सीट्स

सामने कोई वेंटिलेटेड सीट्स नहीं

2026 Volkswagen Taigun के पावरट्रेन विकल्प

Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट के साथ दो टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया जाता है. इसमें पहला इंजन 1.0-लीटर TSI, टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो लगभग 114 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. वहीं दूसरा इंजन, 1.5-लीटर TSI EVO इंजन है, जो लगभग 147.5 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.

वेरिएंट के आधार पर ट्रांसमिशन विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक, 8-स्पीड ऑटोमैटिक और 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स मिलते हैं. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो, इसमें 6 एयरबैग, ईएससी, हिल होल्ड कंट्रोल और सभी वेरिएंट में कई ड्राइवर असिस्टेंट फीचर्स के साथ सेफ्टी पर मजबूत फोकस बनाया गया है.