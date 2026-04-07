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नई 2026 Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट का हुआ खुलासा, 9 अप्रैल को होने वाली है लॉन्च

Volkswagen India अपनी Volkswagen Taigun Facelift को 9 अप्रैल को भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. लॉन्च से पहले ही इसका खुलासा हुआ है.

2026 Volkswagen Taigun Facelfit
नई 2026 Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट का प्रोडक्शन शुरू (फोटो - Volkswagen India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 7, 2026 at 2:46 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Volkswagen India अपनी Volkswagen Taigun Facelift को 9 अप्रैल को भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. इसकी लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इस कार का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, और इसका खुलासा कर दिया है. कंपनी ने महाराष्ट्र के पुणे में स्थित अपने चाकन प्लांट में इसका प्रोडक्शन शुरू किया है. बता दें कि इसी प्लांट में Skoda Kushaq का भी प्रोडक्शन किया जाता है.

साल 2021 में Volkswagen Taigun को देश में पहली बार लॉन्च किया गया था, जिसके बाद यह इस मॉडल का पहला बड़ा अपडेट है. जर्मन कार निर्माता कंपनी ने अपनी आने वाली मिड-साइज़ SUV के डिज़ाइन को अपडेट किया है. इसके अलावा, उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें कई नए और बेहतर फ़ीचर्स भी देखने को मिलेंगे.

2026 Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट का डिज़ाइन
साल 2026 के फ़ेसलिफ़्ट के हिस्से के तौर पर इसके डिजाइन की बात करें तो, नई Taigun एक पूरी तरह से अपडेटेड फ़्रंट फ़ेशिया के साथ आती है, जो Volkswagen Tayron से प्रेरित लगता है. इस कार की स्टाइलिंग में किए गए ज़्यादातर अपडेट इसे एक ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रदान करते हैं.

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नई 2026 Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट का प्रोडक्शन शुरू (फोटो - Volkswagen India)

कार के फ़्रंट एंड पर एक नया बम्पर मिलता है, जिसमें एक उभरी हुई चिन और क्रोम से सजी बड़ी हॉरिजॉन्टल स्लैट्स हैं. इसके साथ ही, इसमें कनेक्टेड LED एलिमेंट वाले नए हेडलैम्प्स और एक इल्यूमिनेटेड VW लोगो वाली एक आकर्षक ग्रिल भी दी गई है.

इनमें से ज़्यादातर डिज़ाइन एलिमेंट्स GT ट्रिम में भी वैसे ही रहते हैं, लेकिन बम्पर में मौजूद क्रोम की जगह ग्लॉस-ब्लैक फ़िनिश का इस्तेमाल किया गया है. 2026 Taigun GT में फ्रंट डिफ्यूज़र, अलॉय व्हील्स, बाहर के रियरव्यू मिरर (ORVM) हाउसिंग और रूफ़ रेल्स के लिए भी ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है.

इसके फ्रंट ग्रिल और सामने के दरवाज़ों पर रेड कलर के 'GT' बैज भी लगे हैं. यहां दिखाए गए नॉन-GT ट्रिम में सिल्वर फ्रंट डिफ्यूज़र, दो-कलर्स वाले अलॉय व्हील्स, क्रोम से सजे दरवाज़े के हैंडल और सिल्वर रूफ़ रेल्स दिए गए हैं.

कार में ब्लैक कलर की लोअर-बॉडी क्लैडिंग और व्हील आर्च इसे SUV जैसा मज़बूत लुक देते हैं. हालांकि 2026 Volkswagen Taigun फेसलिफ़्ट का पिछला डिज़ाइन अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इसमें नए LED टेल-लैंप और एक रोशनी वाला VW लोगो होगा.

2026 Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट के अनुमानित फीचर्स
वैसे तो कार निर्माता कंपनी ने अभी तक आने वाली 2026 Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट के इंटीरियर या फ़ीचर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इसमें कई अपडेटेड फ़ीचर्स दिए जाएंगे. इन फ़ीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ़, पीछे की सीटों पर मसाज फंक्शन, अपडेटेड डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और टच-इंफ़ोटेनमेंट यूनिट शामिल हो सकते हैं.

इन फीचर्स के अलावा, कार की इंफ़ोटेनमेंट यूनिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इंटीग्रेशन भी देखने को मिल सकता है. इसके अलावा, उम्मीद जताई जा रही है कि Volkswagen इस फेसलिफ्ट के साथ Taigun SUV के एयर-कंडीशनिंग सिस्टम को भी अपग्रेड करेगी, ताकि इसकी कूलिंग और भी बेहतर हो सके.

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नई 2026 Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट का प्रोडक्शन शुरू (फोटो - Volkswagen India)

2026 Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट के इंजन विकल्प
पावरट्रेन विकल्पों की बात करें नई 2026 Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट के इंजन विकल्पों कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, और इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले ही 1.0-लीटर और 1.5-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन को बरकरार रखा जाएगा. इसमें पहला 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर वाला TSI इंजन है, जो 115hp की पावर और 178Nm का टॉर्क प्रदान करता है.

वहीं 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन है, जो 150hp की पावर और 250Nm का टॉर्क प्रदान करता है. 2026 Taigun फेसलिफ्ट के 1.5 TSI इंजन में प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की तरह ही 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है, हालांकि 1.0-लीटर TSI इंजन के साथ अब 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के अलावा एक नया 8-speed ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भी दिया जा सकता है.

फिलहाल, नई 2026 Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट की कीमतों का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसके प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत 11.42 लाख रुपये से 19.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. लॉन्च के बाद, 2026 Taigun भारतीय बाजार में Renault Duster, Tata Sierra, Hyundai Creta, Kia Seltos और Maruti Suzuki Grand Vitara जैसी मिड-साइज़ SUVs से होने वाला है.

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