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तीन वेरिएंट में लॉन्च हुई नई 2026 Toyota Hilux, जानें किस वेरिएंट की क्या है कीमत

नई 2026 Toyota Hilux भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Toyota Kirloskar Motor )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor ने अपनी 2026 Toyota Hilux को भारतीय बाज़ार में लॉन्च कर दिया है. यह लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक भारत में मौजूद चुनिंदा लाइफस्टाइल पिकअप ट्रकों में से एक है. कंपनी ने इसके ने वर्जन को 31.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. इस पिकअप ट्रक को कुल तीन वेरिएंट में उतारा गया है, जिसके टॉप स्पेक वेरिएंट की कीमत 36.69 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. टोयोटा हिलक्स का नया वर्जन उसी 'बॉडी-ऑन-फ़्रेम IMV प्लेटफ़ॉर्म' पर बनाया गया है, जिस पर पिछला मॉडल आधारित था. इसकी बुकिंग लॉन्च के साथ ही शुरू हो गई है, और नए Toyota Hilux की डिलीवरी अगस्त के दूसरे हफ़्ते में शुरू की जा सकती है. 2026 Toyota Hilux का इंटीरियर (फोटो - Toyota Kirloskar Motor) 2026 Toyota Hilux के वेरिएंट्स, कीमत और फीचर्स Hilux GX 4X2 AT

(31.99 लाख रुपये)