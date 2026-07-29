तीन वेरिएंट में लॉन्च हुई नई 2026 Toyota Hilux, जानें किस वेरिएंट की क्या है कीमत
Toyota Motor ने अपनी 2026 Toyota Hilux को भारतीय बाज़ार में लॉन्च कर दिया है. इसे कुल तीन वेरिएंट में उतारा गया है.
Published : July 29, 2026 at 10:27 AM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor ने अपनी 2026 Toyota Hilux को भारतीय बाज़ार में लॉन्च कर दिया है. यह लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक भारत में मौजूद चुनिंदा लाइफस्टाइल पिकअप ट्रकों में से एक है. कंपनी ने इसके ने वर्जन को 31.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. इस पिकअप ट्रक को कुल तीन वेरिएंट में उतारा गया है, जिसके टॉप स्पेक वेरिएंट की कीमत 36.69 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है.
टोयोटा हिलक्स का नया वर्जन उसी 'बॉडी-ऑन-फ़्रेम IMV प्लेटफ़ॉर्म' पर बनाया गया है, जिस पर पिछला मॉडल आधारित था. इसकी बुकिंग लॉन्च के साथ ही शुरू हो गई है, और नए Toyota Hilux की डिलीवरी अगस्त के दूसरे हफ़्ते में शुरू की जा सकती है.
2026 Toyota Hilux के वेरिएंट्स, कीमत और फीचर्स
Hilux GX 4X2 AT
(31.99 लाख रुपये)
- सात एयरबैग
- ABS
- स्टेबिलिटी प्रोग्राम
- डे/नाइट IRVM
- रियर फॉग लैंप
- ORVMs के लिए मैट फ़िनिश
- पोल एंटीना
- 4-स्पीकर के साथ 8.0-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम
- स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल
- वायर्ड फ़ोन मिररिंग
Hilux GX 4X4 AT
(33.69 लाख रुपये)
इस वेरिएंट के फ़ीचर्स 2WD मॉडल जैसे ही हैं, लेकिन जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें 1.70 लाख रुपये की अतिरिक्त कीमत पर ग्राहकों को 4X4 टेक्नोलॉजी मिलती है. इस पैकेज में हाई और लो रेंज और डिफ़रेंशियल लॉक के साथ 4WD सिस्टम मिलता है.
Hilux VX 4X4 AT
(36.69 लाख रुपये)
यह Hilux का टॉप-स्पेक मॉडल है, जिसमें Toyota इस SUV के साथ मिलने वाले सभी फ़ीचर्स दे रही है. GX वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के अलावा इसमें ये फीचर्स मिलते हैं.
- फ्रंट रो सीट बेल्ट प्री-टेंशनर्स
- 360-डिग्री कैमरा
- डाउनहिल असिस्ट
- टेरेन सेलेक्टर
- LED हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स
- पावर मिरर्स
- शार्क-फिन एंटीना
- प्रीमियम डैशबोर्ड
- इल्युमिनेटेड स्कफ़ प्लेट्स
- इन्फोटेनमेंट सिस्टम के लिए 12.3-इंच का डिस्प्ले
- आठ स्पीकर्स
- वायरलेस चार्जर
- बटन स्टार्ट
- वायरलेस फ़ोन मिररिंग
- PM 2.5 एयर फ़िल्टर
2026 Toyota Hilux का पावरट्रेन
यह इंजन 201 bhp की पीक पावर और 420 Nm से 500 Nm के बीच अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है.